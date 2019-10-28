ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນຈາກຈີນຍັງຄອງອັນດັບນຶ່ງ ໃນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ
ລາວ ແລະຈີນກຳລັງຮ່ວມກັບລາວເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-
ຈີນ 2019 ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 2 ຊາດໄດ້ໄປມາຫາສູ່ກັນ ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ ກໍມີປາ
ກົດການທີ່ຫຍໍ້ທໍ້ຫຼາຍອັນທີ່ຊາວຈີນໄດ້ເຂົ້າມາ ສ້າງບັນຫາຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງເປັນການທຳ
ລາຍຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງການຕົ້ມຕຸນ, ຫຼອກລວງ ຫລາຍຄົນ.
ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງການລາວ ແລະຈີນ ກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັນທັບມ້າງ ແກັ່ງຮູດ
ເອົາເງິນໃນ ທະນະຄານຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ ແລະແກັ່ງຈາລະຈົນ ຟອກເງິນ
ຫຼື ກຸ່ມປຸ້ນເງິນອື່ນໆແລະຈັບສົ່ງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີພວກນີ້ຮ້ອຍປາຍຄົນກັບຄືນປະເທດຈີນ ແລ້ວ
ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຂອງເຮົາ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນນຶ່ງທົດສະວັດກວ່າມານີ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ຈຸດພິເສດໃນການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະ
ສາດ ການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງລັດ
ຖະບານຈີນ ແລະການພົວພັນ 4 ດີ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ກໍຄືການເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນ
ຄຽງທີ່ດີ-ມິດທີ່ດີ-ສະຫາຍທີ່ດີ-ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພົວ ພັນລາວ-ຈີນຖືກເສີມ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍຄືການເມືອງ ແລະ
ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບໂດຍລວມ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້ ການລົງທຶນຈາກຈີນໃນລາວ
ແມ່ນໄດ້ຄອງອັນດັບນຶ່ງ ແລະນັກທຸລະກິດຈີນກໍກຳລັງຫ້າວຫັນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ຮ່ວມກັນກັບລາວ ໃນການສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ 2019 ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ 2
ຊາດ ໄດ້ໄປມາຫາສູ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີປາກົດການທີ່ຫຍໍ້ທໍ້ໃໝ່ໆຫລາຍອັນເກີດຂຶ້ນ ທີ່ເປັນການກະ
ທຳຂອງຊາວຈີນທີ່ບໍ່ດີຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າມາລາວນັບມື້ ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສະແຫວງຫາ
ຜົນປະໂຫຍດອັນບໍ່ຊອບທຳ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍຄວາມສະຫງົບແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ທາງເສດຖະກິດ ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວທີ່ຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການ
ຫລາຍຄົນ. ໃນນັ້ນກໍມີບັນດາກຸ່ມແກັ່ງຄົນບໍ່ດີທີ່ສວຍໂອກາດເຂົ້າມາລາວ ເພື່ອລັກຊຸ່ມ
ລີ້ຊ່ອນ ທຳການຟອກເງິນ ແລະປຸ້ນຈີ້ ເອົາເງິນຕ່າງໆ ນາໆ ແລະທຳການຫລອກລວງ
ໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ມີບາງກຸ່ມກໍໃຊ້ວິທີວາງຢາໃສ່ໃນອາຫານການກິນ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ
ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຊະນິດອື່ນໆ ເມື່ອຜູ້ໃດຫາກໄດ້ສໍາຜັດແລ້ວກໍຈະເຮັດໃຫ້ສະ
ຫຼົບໄປ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ແລ້ວໃນທີ່ສຸດກໍຖືກປຸ້ນເອົາຊັບສິນໄປ ກໍມີຫຼາຍ. ມີພວກພໍ່ຄ້າ
ຊາວຈີນ ບາງກຸ່ມທີ່ເຂົ້າມາລາວ ກໍທຳທ່າເວົ້າດີ ທຳດີເພື່ອຫລອກລວງແມ່ຍິງລາວໃຫ້
ຕົກໄປເປັນເຫຍື່ອຂອງຕົນ ໂດຍການຂໍແຕ່ງງານແບບບໍ່ຈິງໃຈກໍ່ມີ ດັ່ງໃນກໍລະນີຂອງ
ນາງຫວິງຄຳ, ຍິງສາວລາວໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຫລອກ
ລວງຂອງຜູ້ຊາຍຈີນຄົນນຶ່ງ ທີ່ຂໍແຕ່ງງານນຳແບບບໍ່ຈິງໃຈ. ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງ
ທ້າວທາ, ນັກກິລາດອກປີກໄກ່ປະ ຈໍາເດີ່ນອຸດົມຜົນ, ບ້ານອາມອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຕໍ່ວີໂອເອ ກໍຄືວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຜ່ານມາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບລູກສາວເຈົ້າຂອງເດີ່ນ ຊື່ນາງຫວິງຄໍາ ຊຶ່ງໄດ້ ແຕ່ງ
ງານກັບຄົນຈີນ ແລະ ມີລູກນໍາກັນ 1 ຄົນ. ຜົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຕິດເຫຼົ້າຢາ ແລະຍິງສາວ
ຄົນອື່ນ ຕອນນີ້ຮ້າງກັນແລ້ວ ແລະອາດຈະກັບຄືນເມືອປະເທດ ແລ້ວ. ສ່ວນສາເຫດ
ກໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການຂອງນາງ. ຝາກເຖິງ ສາວໆຄົນລາວໃຫ້ມີສະຕິ
ລະວັງຕົວ ເພາະກຸ່ມແກັ່ງຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງຍັງມີ ຫຼາຍຢູ່ໃນລາວ ເພາະຄວາມນິ
ຍົມຂອງຄົນລາວ ຍັງມັກເຮີ່ເອົາຜົວຕ່າງປະເທດ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຈີນ."
ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ແລະຈີນ ກໍໄດ້ ຮ່ວມມືກັນປາບປາມເປັນ
ປະຈໍາ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ຂັ້ນສູງລາວທ່ານນຶ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່
ທາງວີໂອເອກ່ຽວກັບການເຂົ້າມາປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໃນການທັບມ້າງ
ກຸ່ມແກັ່ງຄົນຈີນທີ່ບໍ່ດີໃນລາວວ່າ:
“ເຂົາສົ່ງ ທິດແລ້ວນີ້ກາສົ່ງໃຫ້ຈີນ ຕໍາຫລວດຈີນມາເຮັດນຳ. ຕຳຫລວດຈີນເຂົາເຂົ້າມາເຮັດໂດຍກົງໂລດໄດ໋, ມາສົມທົບເອົາໂລດໄດ໋, ເຂົາ/ມາຈີ້ເອົາໂລດໄດ໋.
ລະກາເຮັດໜັງສືຜ່ານສະຖານທູດ ຜ່ານນາຍົກເຮົາເຂົ້າມາກາມາປະສານສົມທົບ
ມັນຕຳຫລວດສາກົນໄດ໋ ຕໍາຫຼວດຈີນ. ເຂົ້າມາກາມາປະສານສົມທົບກັບໄທເຮົາ
ມາຫາກະຊວງພວກເຮົາກາມາປະສານສົມທົບໂລດແຫລ້ວ. ເຮົາຊິມາມ້າງຢູ່ໃນ
ແກັ່ງນີ້, ກຸ່ມແກັ່ງນີ້ ດຽວນີ້ມັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ລາວໜີ້ ເຮົາຈັບສັນຍານໄດ້ວ່າ ມັນມາ
ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ລາວ. ທາງເຮົາກາໂອເຄ ໂອເຄມັນເປີດສັນຍານປຶບ ບອກໂລດ ຢູ່
ຈຸດໃດ ເມືອງໃດ ບ້ານໃດໂລດ ບັດນັ້ນມັນຂີ່ລົດໄປເອົາໂລດ ເປີດປຶບມັນນໍາໄປ
ເອົາໂລດນະ ເປີດປຶບມັນການໍາຕາມສັນຍານໄປເອົາໂລດແຫລະ ນຳຕາມສັນ
ຍານໄປໂລດ. ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໄດ໋ ເລື້ອງ IT ບໍ່ໄຫວຈີນ ຍອມໂລດລະ ອິນເດຍ
ຍອມ ບໍ່ໄຫວຈີນ ເຄື່ອງມັນແນ່ນອນ ຈັບບອກໂລດນະ ວ່າຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃດໂລດນະ
ດຽວນີ້ ..ເຮິເຮີ້...ພິລຶກໄດ໋. ເຫັນບໍ່ເຂົາສົ່ງຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ມື້ວານ ມື້ຊີນນີ້ກາເອົາ
ຍົນມາເອົາຮ້ອຍປາຍຄົນ. 130 ປາຍຄົນ. ເຮົາຈັບຫຼາຍມື້ ຈັບເປັນເດືອນ ເອົາແຕ່
ໝ້ອງ, ແຕ່ລະໝ້ອງ, ແຕ່ລະໝ້ອງ ແຕ່ລະເມືອງ, 9 ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງມາຂັງ
ທ້ອນໄວ້ບາດດຽວ ລະກາເຕັມຮ້ອຍປາຍແລ້ວກໍເອົາຍົນມາໃສ່ຖ້ຽວນຶ່ງຮ້ອຍປາຍ
ໂລດ ເອົາຍົນມາແຕ່ຈີນພຸ້ນ ຕີຍົນເປົ່າມາແຕ່ຈີນໂລດ ຍົນຕໍາຫລວດໄດ໋.”
ອີກດ້ານນຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ທາງນາຍົກໄດ້ສັ່ງປິດດ່ານຈໍານວນ 9 ແຫ່ງຕາມທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລົ່າສູຟັງເພີ້ມເຕີມວ່າ:
“ປິດດ່ານສາກົນຖືວ່າ 9 ແຫ່ງໄດ໋. 9 ແຫ່ງເຂົາປິດດ່ານສາກົນໜິ້. ນາຍົກສັ່ງປິດ
9 ແຫ່ງ ໃນ ສປປລາວ: ຊຽງຂວາງ, ອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຂວາງ,
ຫຼວງນໍ້າທາ ຫຼາຍໆດ່ານ ໄດ໋. ປິດ 9 ດ່ານສາກົນ. ຄິດເບິ່ງເອົາດ່ານສາກົນປິດ 9
ດ່ານ ເງິນມັນກະບໍ່ເຂົ້າ ເຂົາຊິຮັດກຸມເຂົ້າໜ້ອຍນຶ່ງ ເຂົ້າເປັນຈຸດລວມເລີຍ ມັນ
ຊະຊາຍຫລາຍ ເງິນບໍ່ເຂົ້າຄັງອາກອນໄດ້ ແຈ້ງການໃໝ່ໆໜີ້.”
ສະຫລຸບແລ້ວ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງ
ຮອບດ້ານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ
ປະຊາຊົນສອງຊາດເພີ້ມທະວີຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນທັງທາງດ້ານດີແລະດ້ານລົບ ຊຶ່ງ
ໃນດ້ານລົບນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວ ແລະຈີນກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດງານ ທັບ
ມ້າງແກັ່ງຈາລະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ທຳການປຸ້ນຈີ້ເງິນ ຕົ້ມຕຸນ ຫຼອກລວງໃນຫລາຍຮູບແບບ
ຢູ່ໃນລາວແລະກໍໄດ້ຈັບກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານີ້ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຮ້ອຍຄົນ ສົ່ງກັບຄືນປະເທດຈີນ
ແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນນີ້ ແລະທາງການລາວ ກໍໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຫລາຍອັນ
ໃນການສະກັດກັ້ນ ສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມດັ່ງກ່າວນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
While Chinese Investments are Top in Laos, Chinese Organized Crimes also are also Pervasively Create Social and Economic Problems in the Country
To solve problems resulted from cyberspace crimes that fraudulently take money from banks and other kind of organized crimes, such as food poisoning, and fraud marriages, Lao and Chinese officials have been working together to crackdown the criminal string in Laos. Because of these coordinated operations, Chinese international police, Chinese international police brought a plane from China to transport over 130 criminals back to the country during mid-October 2019.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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