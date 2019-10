ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຈີນ​ຍັງ​ຄອງ​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ ໃນການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ

​ລາວ ແລະ​ຈີນ​ກຳ​ລັງ​ຮ່ວມ​ກັບ​ລາວເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງ​ເສີມປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ-​

ຈີນ 2019 ທີ່​ຈະ​ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 2 ຊາດໄດ້ໄປ​ມາ​ຫາ​ສູ່ກັນ ຫລາຍ​ຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ປາ​

ກົດ​ການ​ທີ່​ຫຍໍ້​ທໍ້​ຫຼາຍອັນທີ່ຊາວ​ຈີນໄດ້​ເຂົ້າມາ ສ້​າງ​ບັນ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການທຳ

​ລາຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ຊີ​

ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ ຂອງ​ຄົນ​ລາວທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ ຂອງ​ການ​ຕົ້ມ​ຕຸນ, ຫຼອກ​ລວງ ຫລາຍ​ຄົນ.

ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ການດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ທາງການລາວ ແລະຈີນ ກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັນທັບມ້າງ ແກັ່ງຮູດ

ເອົາເງິນໃນ ທະນະຄານຜ່ານ​ທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ ແລະແກັ່ງຈາລະຈົນ ຟອກເງິນ

ຫຼື ກຸ່ມປຸ້ນເງິນອື່ນໆແລະຈັບສົ່ງກຸ່ມ​ຄົນ​ບໍ່​ດີພວກນີ້ຮ້ອຍ​ປາຍ​ຄົນກັບຄືນປະເທດຈີນ ແລ້ວ

ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ຂອງ​ເຮົາ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​

ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ໃນນຶ່ງທົດສະວັດກວ່າ​ມານີ້ ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຫຸ້​ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ

​ສາດ ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ພາ​ຍໃຕ້ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມນຶ່ງ​ແລວ​-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ລັດ​

ຖະ​ບານຈີນ ແລະ​ການ​ພົວ​ພັນ 4 ດີ ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວກັບຈີນ ກໍ​ຄືການ​ເປັນ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​

ຄຽງ​ທີ່​ດີ-ມິດ​ທີ່​ດີ-ສະ​ຫາຍ​ທີ່​ດີ-ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ດີ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ການພົວ ພັນລາວ-ຈີນຖືກ​ເສີມ

​ຂະ​ຫຍາຍ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກ​ໍ​ຄືການເມືອງ ແລະ​

ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບໂດຍ​ລວມ. ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຜ່ານ​ມານີ້ ການລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຈີນໃນ​ລາວ

ແມ່ນ​ໄດ້ຄອງ​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ ແລະ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດຈີນ​ກໍກຳ​ລັງຫ້າວ​ຫັນ​ເຮັດກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງ​ໆ

​ຮ່ວມ​ກັນກັບ​ລາວ​ ໃນການສົ່ງ​ເສີມປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ​-​ຈີນ 2019 ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ 2

ຊາດ ໄດ້ໄປ​ມາ​ຫາ​ສູ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນກໍ​ມີ​ປາ​ກົດ​ການ​ທີ່​ຫຍໍ້​ທໍ້​ໃໝ່ໆຫລາຍ​ອັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ທີ່​ເປັນ​ການ​ກະ

​ທຳ​ຂອງ​ຊາວ​ຈີນທີ່ບໍ່​ດີຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າມາລາວນັບມື້ ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສະ​ແຫວງ​ຫາ

​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອັນ​ບໍ່​ຊອບ​ທຳ ຊຶ່ງ​ໄດ້ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບແລະສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ

​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນຢູ່ຂອງ​ຄົນ​ລາວທີ່​ຮູ້​ເທົ້າ​ບໍ່​ເຖິງ​ການ

​ຫລາຍ​ຄົນ. ໃນ​ນັ້ນກໍ​ມີບັນດາກຸ່ມແກັ່ງຄົນບໍ່ດີທີ່ສວຍໂອກາດເຂົ້າມາລາວ ເພື່ອລັກຊຸ່ມ

ລີ້ຊ່ອນ ທຳການຟອກເງິນ ແລະປຸ້ນຈີ້​ ເອົາເງິນຕ່າງໆ ນາໆ ແລະ​ທຳ​ການຫລອກລວງ

ໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ມີບາງກຸ່ມກໍໃຊ້ວິທີວາງຢາໃສ່ໃນອາຫານການກິນ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ

ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຊະ​ນິດ​ອື່ນໆ ເມື່ອຜູ້ໃດຫາກໄດ້ສໍາຜັດແລ້ວກໍຈະເຮັດໃຫ້ສະ

ຫຼົບໄປ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ແລ້ວໃນ​ທີ່ສຸດກໍຖືກປຸ້ນເອົາຊັບສິນໄປ ກໍມີຫຼາຍ. ມີ​ພວກ​ພໍ່ຄ້າ

ຊາວຈີນ ບາງ​ກຸ່ມທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ ກໍທຳທ່າເວົ້າດີ ທຳດີເພື່ອ​ຫລອກ​ລວງ​ແມ່​ຍິງ​ລາວ​ໃຫ້

​ຕົກໄປ​ເປັນ​ເຫຍື່ອຂອງ​ຕົນ ໂດຍການຂໍແຕ່ງງານແບບບໍ່​ຈິງ​ໃຈກໍ່ມີ ດັ່ງໃນກໍລະນີຂອງ

ນາງຫວິງຄຳ, ຍິງສາວລາວໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ການຫລອກ

​ລວງຂອງຜູ້​ຊາຍ​ຈີນ​ຄົນນຶ່ງ ທີ່​ຂໍ​ແຕ່ງງານ​ນຳ​ແບບບໍ່​ຈິງ​ໃຈ. ອີງຕາມ​ການບອກ​ເລົ່າ​ຂອງ

ທ້າວທາ, ນັກກິລາດອກປີກໄກ່ປະ ຈໍາເດີ່ນອຸດົມຜົນ, ບ້ານອາມອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ຕໍ່ວີໂອເອ ກໍ​ຄືວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າ ຜ່ານມາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບລູກສາວເຈົ້າຂອງເດີ່ນ ຊື່ນາງຫວິງຄໍາ ຊຶ່ງໄດ້ ແຕ່ງ

ງານກັບຄົນຈີນ ແລະ ມີລູກນໍາກັນ 1 ຄົນ. ຜົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຕິດເຫຼົ້າຢາ ແລະຍິງສາວ

ຄົນອື່ນ ຕອນນີ້ຮ້າງກັນແລ້ວ ແລະອາດຈະກັບຄືນເມືອປະເທດ ແລ້ວ. ສ່ວນສາເຫດ

ກໍ​ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການຂອງນາງ. ຝາກເຖິງ ສາວໆຄົນລາວໃຫ້ມີສະຕິ

ລະວັງຕົວ ເພາະກຸ່ມແກັ່ງຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງຍັງມີ ຫຼາຍຢູ່ໃນລາວ ເພາະຄວາມນິ

ຍົມຂອງຄົນລາວ ຍັງມັກເຮີ່ເອົາຜົວຕ່າງປະເທດ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຈີນ."

​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທາງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລາວ ແລະ​ຈີນ ກໍ​ໄດ້ ຮ່ວມມືກັນປາບປາມເປັນ

ປະຈໍາ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ຂັ້ນສູງລາວທ່ານນຶ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່

ທາງວີ​ໂອ​ເອກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ມາປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ ໃນການທັບ​ມ້າງ

​ກຸ່ມ​ແກັ່ງ​ຄົນ​ຈີນ​ທີ່ບໍ່​ດີໃນ​ລາວວ່າ:

“ເຂົາສົ່ງ ທິດແລ້ວນີ້ກາສົ່ງໃຫ້​ຈີນ ຕໍາຫລວດຈີນມາ​ເຮັດ​ນຳ. ຕຳ​ຫລວດ​ຈີນເຂົາ​ເຂົ້າມາເຮັດໂດຍກົງໂລດ​ໄດ໋, ມາສົມທົບເອົາ​ໂລດ​ໄດ໋, ເຂົາ/ມາຈີ້ເອົາໂລດ​ໄດ໋.

ລະ​ກາເຮັດໜັງສືຜ່ານສະຖານທູດ ຜ່ານນາຍົກເຮົາ​ເຂົ້າ​ມາກາມາປະ​ສານສົມທົບ

ມັນຕຳ​ຫລວດ​ສາ​ກົນ​ໄດ໋ ຕໍາຫຼວດຈີນ. ເຂົ້າມາກາ​ມາປະສານສົມທົບກັບໄທ​ເຮົາ

ມາຫາກະຊວງພວກເຮົາກາ​ມາ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ໂລດ​ແຫລ້ວ. ເຮົາຊິມາມ້າງຢູ່​ໃນ

ແກັ່ງນີ້, ກຸ່ມ​ແກັ່ງ​ນີ້ ດຽວນີ້ມັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ລາວໜີ້ ເຮົາຈັບສັນຍານໄດ້​ວ່າ ​ມັນ​ມາ

​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ລາວ. ທາງເຮົາກາໂອເຄ ໂອ​ເຄມັນເປີດສັນຍານປຶບ ບອກໂລດ ຢູ່

ຈຸດໃດ ເມືອງໃດ ບ້ານໃດໂລດ ບັດ​ນັ້ນມັນຂີ່ລົດໄປເອົາໂລດ ເປີດປຶບມັນນໍາໄປ

ເອົາໂລດນະ ເປີດ​ປຶບ​ມັນ​ການໍາຕາມສັນຍານໄປ​ເອົາ​ໂລດ​ແຫລະ ນຳ​ຕາມ​ສັນ​

ຍານ​ໄປໂລດ. ທັນ​ສະ​ໄໝທີ່ສຸດໄດ໋ ເລື້ອງ IT ບໍ່ໄຫວຈີນ ຍອມໂລດລະ ອິນເດຍ

ຍອມ ບໍ່​ໄຫວຈີນ ເຄື່ອງມັນແນ່ນອນ ຈັບບອກໂລດນະ ວ່າຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃດໂລດ​ນະ​

ດຽວນີ້ ..ເຮິ​ເຮີ້...ພິລຶກໄດ໋. ເຫັນບໍ່ເຂົາສົ່ງຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ມື້​ວານ ມື້​ຊີນນີ້​ກາ​ເອົາ​

ຍົນມາເອົາຮ້ອຍປາຍຄົນ. 130 ປາຍຄົນ. ເຮົາຈັບຫຼາຍມື້ ຈັບເປັນເດືອນ ເອົາແຕ່

ໝ້ອງ, ແຕ່ລະໝ້ອງ, ແຕ່ລະໝ້ອງ ແຕ່ລະເມືອງ, 9 ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງມາຂັງ

ທ້ອນໄວ້ບາດດຽວ ລະ​ກາເຕັມຮ້ອຍປາຍແລ້ວກໍເອົາຍົນມາໃສ່ຖ້ຽວນຶ່ງຮ້ອຍປາຍ

ໂລດ ເອົາຍົນມາແຕ່ຈີນພຸ້ນ ຕີຍົນເປົ່າມາແຕ່​ຈີນໂລດ ຍົນຕໍາຫລວດໄດ໋.”

ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫານີ້ ທາງນາຍົກໄດ້ສັ່ງປິດດ່ານຈໍານວນ 9 ແຫ່ງຕາມ​ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາ​ວ​ຄົນດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້ເລົ່າ​ສູ​ຟັງເພີ້ມເຕີມວ່າ:

“ປິດດ່ານສາກົນຖືວ່າ 9 ແຫ່ງໄດ໋. 9 ແຫ່ງເຂົາປິດດ່ານສາກົນໜິ້. ນາຍົກສັ່ງປິດ

9 ແຫ່ງ ໃນ ສປປລາວ: ຊຽງຂວາງ, ອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຂວາງ,

ຫຼວງນໍ້າທາ ຫຼາຍໆດ່ານ ໄດ໋. ປິດ 9 ດ່ານສາກົນ. ຄິດເບິ່ງເອົາດ່ານສາກົນປິດ 9

ດ່ານ ເງິນມັນກະບໍ່ເຂົ້າ ເຂົາຊິຮັດກຸມເຂົ້າໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ເຂົ້າ​ເປັນຈຸດລວມເລີຍ ມັນ

ຊະຊາຍຫລາຍ ເງິນບໍ່ເຂົ້າຄັງອາກອນໄດ້ ແຈ້ງການໃໝ່ໆໜີ້.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ພາຍ​ໃຕ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປັນ​ຫຸ້​ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​

ຮອບ​ດ້ານຮ່ວມ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວກັບ​ຈີນ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ແລະ

​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ຊາດ​ເພີ້ມ​ທະວີຫລາຍ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ທັງ​ທາງ​ດ້ານດີແລະ​ດ້ານ​ລົບ ຊຶ່ງ

​ໃນ​ດ້ານ​ລົບ​ນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວ ແລະຈີນກໍໄດ້​ຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດງານ ທັບ

ມ້າງແກັ່ງ​ຈາລະກໍາຕ່າງໆ ທີ່​ທຳ​ການປຸ້ນຈີ້ເງິນ ຕົ້ມຕຸນ ຫຼອກລວງໃນ​ຫລາຍ​ຮູບ​ແບບ

ຢູ່ໃນລາວແລະ​ກໍ​ໄດ້ຈັບກຸ່ມ​ຄົນ​ເຫລົ່ານີ້ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຮ້ອຍຄົນ ສົ່ງກັບຄືນປະເທດຈີນ

ແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນນີ້ ແລະ​ທາງ​ການ​ລາວ ກໍ​ໄດ້​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ຫລາຍ​ອັນ

​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ສະ​ພາບຫຍໍ້​ທໍ້​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

