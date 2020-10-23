ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຖິງຂີດແດງ ຢູ່ໃນຫລາຍພາກຂອງລັດໄອດາໂຮ

ເກືອບຮອດ 20 ເມືອງໃນລັດໄອດາໂຮຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ຈັດຖືກຢູ່ໃນອັນດັບທີ 13 ໃນດ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນ ມີລະດັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ພຸ້ງສູງຂຶ້ນຮອດຂີດແດງແລ້ວ. ໂດຍທີ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອສະເລ່ຍເກືອບຮອດ 700 ຄົນຕໍ່ມື້ ໃນນຶ່ງ ອາທິດຜ່ານມານີ້ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 11 ເປີເຊັນ ໄອດາໂຮແມ່ນມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ໃນອັດຕາທີ່ສູງຢ່າງເປັນປະຫວັດການ. ມາຮອດວັນສຸກ ອາທິດແລ້ວນີ້ ລັດດັ່ງກ່າວ ມີຄົນຕິດພະຍາດນີ້ທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 53,700 ຄົນ ແລະມີຄົນເສຍຊີວິດໄປແລ້ວເກີນກວ່າ 530 ຄົນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນສະບັບນຶ່ງ. ປະຊາຄົມລາວຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງການຕິດເຊື້ອ ແລະເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງນີ້ໄດ້.
ທ່ານນາງ ເພັດ ພິມມະສອນ ຜູ້ທີ່ມີນ້ອງຊາຍເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະມີແມ່, ຫລານຊາຍພ້ອມກັບສາມີທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າ ເປັນພະຍາດນີ້ ໃນສອງເດືອນກ່ອນນັ້ນ ເວົ້າວ່າລັດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນຜິວຂາວແຫ່ງນັ້ນ ແມ່ນມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ປະມານພັນກວ່າຄອບຄົວ ໃນນັ້ນ ກໍມີຄົນຫລາຍຄອບຄົວ ຫລືມີປະມານ 10 ຄົນ ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້. ໃນນັ້ນ ຕາມທີ່ທ່ານນາງຮູ້ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີ 2 ຄົນເສຍຊີວິດໄປ ຊຶ່ງລວມມີນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານນາງອາຍຸ 42 ປີ ແລະແມ່ຍິງອາຍຸ ແກ່ຄົນນຶ່ງ ກໍຫາກໍ່ເສຍຊີວິດໄປໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້ເອງ ດັ່ງການ ເປີດເຜີຍຂອງທ່ານນາງເພັດສູ່ຟັງວ່າ:
ທັງສອງກໍລະນີຄົນເສຍຊີວິດໄປນັ້ນລ້ວນແຕ່ມີສະມາຊິກຄອບຄົວຫລາຍຄົນຕິດ ພະຍາດນີ້. ທ່ານນາງເພັດເອງ ກໍເຄີຍມີອາການ ຂອງພະຍາດນີ້ ເພາະມີອາ ການໄອແລະເມື່ອຍ ແລ້ວກໍບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າກິນນໍ້າເປັນເວລາສາມອາທິດ ຫລັງ ຈາກນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານນາງເສຍຊີວິດໄປໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ. ອີງຕາມ ທ່ານນາງແລ້ວ ຕົວເລກຄົນລາວເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນຕົວຈິງ ອາດຈະ ສູງກວ່ານີ້ເພາະຄົນລາວສ່ວນຫລາຍກໍບໍ່ຄ່ອຍຢາກເປີດເຜີຍໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າຕົນຫລື ຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເປັນພະຍາດທີ່ຕິດແປດໄດ້ໄວນີ້ຫລາຍປານໃດ.
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນຫລາຍເຂດໃນລັດດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງດຸເດືອດ ຫລື hot spot ກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ທາງການຂອງ ລັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃນການຢູ່ຫ່າງກັນແບບເຄັ່ງຄັດ.
ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ມີຄົນປ່ວຍສະເລ່ຍເພີ້ມຂຶ້ນປະມານ 50 ລາຍໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນຍັງຈະໜັກໜ່ວງຂຶ້ນໄປອີກ, ຕາມການວິ ເຄາະຂອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດຕິດແປດ . ດຣ. ໄມໂຄ ອອສເຕີ ຫອມ (Michael Osterholm), ອໍານວຍການສູນກາງຄົ້ນຄວ້າແລະນະໂຍບາຍກ່ຽວ ກັບພະຍາດຕິດແປດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດມິນເນໂຊ ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະ ພາບຂອງອົງການຂ່າວ NBC ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ "ໃນ 6 ຫາ 12 ອາ ທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ຈະເປັນສະພາບທີ່ມືດມົນທີ່ສຸດຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະ ຍາດໂດຍທັງໝົດເລີຍ."
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