ທ.ນ. ເຄຊີ ຫລວງລາດ ເຫັນດີນໍາພວກ ທີ່ຄັດຄ້ານການເປີດໂຮງຮຽນຄືນ ຂະນະ ທີ່ໂຄວິດ-19 ຍັງລະບາດໜັກຢູ່

ຄໍາສັ່ງການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃນກາງເດືອນໜ້າ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພວກນາຍຄູ ແລະພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນຫລາຍຄົນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່ໃນລັດອາຣິໂຊນາ ແລະລັດອື່ນໆ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທ້າມກາງການພຸ້ງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຈໍານວນຄົນຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ກໍາລັງ ສືບຕໍ່ໄປເດືອນກວ່າຢູ່ນີ້. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍມີພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນບາງຄົນ ຢາກໃຫ້ລູກຂອງຕົນເອງໄປໂຮງຮຽນຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດ ອາຣິໂຊນາ ແທນທີ່ຈະເຍື້ອນໄປເປີດໃນເດືອນຕຸລາ ຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງພວກປະທ້ວງ ນັ້ນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ປະຊາຄົມລາວ ທີ່ມີລູກຫລານຢູ່ໃນ ເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນລັດອາຣິໂຊນາ ຄືແນວໃດ, ບົວສະຫວັນ ຈະນໍາເອົາ ການສໍາພາດກັບ ທ່ານນາງ ເຄຊີ ຫລວງລາດ, ແມ່ຍິງລາວ-ອາເມຣິກັນໄວ 40 ກວ່າປີ ມີຫລານສາວອາຍຸ 6 ປີສອງຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາ ໃນເມືອງຟີນິກສ໌ ນັ້ນ ມາສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຟັງ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ດັກ ດູຊີ (Doug Ducey), ຜູ້ປົກຄອງລັດອາຣີໂຊນາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ ສັ່ງໃຫ້ເປີດໂຮງຮຽນໃນທົ່ວລັດຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນກັບຄືນໄປຮ່ຳຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ເດືອນໜ້ານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແຕ່ວ່າບັນດາ
ນາຍຄູທັງຫລາຍ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ນັກຮຽນບາງຄົນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານຈຶ່ງ ໄດ້ທໍາການປະທ້ວງເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ. ທ່າມກາງການເພີ້ມຂຶ້ນ ນັບມື້ ຂອງກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລື່ອນການເປີດໃຫ້ນັກຮຽນກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ ໃນເດືອນຕຸລາ ຢ່າງໄວທີ່ສຸດ ແລະຢາກໃຫ້ເພີ້ມເງິນງົບປະມານ ເພື່ອຊື້ອຸປະກອນໃຊ້ສ່ວນຕົວ ໃນການປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດ ເຊັ່ນແຜ່ນຢາງໃສບັງໜ້າ, ໜ້າກາກປິດປາກ ແລະອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.
ໃນແລງວັນພຸດຜ່ານມານັ້ນ ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສກອດເດລ (Scottsdale), ເທັມພ໌ (Tempe), ເມຊາ (Mesa), ທູຊອນ, Tucson ແລະ ຢູມາ Yuma ພວກນາຍຄູພາກັນນຸ່ງເສື້ອຍືດສີແດງແລ້ວ “ຂີ່ລົດເປັນຂະບວນ” --ໂດຍຂຽນໜັງສືໃສ່ເສື້ອຫຼືລົດວ່າ “ການຮຽນແບບທາງໄກຈະບໍ່ຂ້າ ພວກເຮົາ ແຕ່ວ່າ COVID ຂ້າພວກເຮົາໄດ້!” ແລ້ວກໍຂັບເລາະໄປທົ່ວເມືອງ,” ອີງຕາມ ໜັງສືພິມໃນທ້ອງຖິ່ນ azcentral. ສ່ວນຢູ່ໃນນະຄອນຟີນິກສ໌ ຊຶ່ງເປັນເມືອງ ຫລວງຂອງລັດອາຣິໂຊນານັ້ນ ມີນາຍຄູປະມານ 100 ຄົນ ພາກັນຂັບລົດ ເປັນຝູງຕາມກັນໄປ ຫາສວນສາທາລະນະ ເອນແຄນໂຕ (Encanto). ໃນນັ້ນ ລົດບາງຄັນກໍຂຽນໜັງສືໃສ່ແຫວ່ນຫລັງລົດວ່າ “ຂ້ອຍຢາກເຫັນລູກ ຂອງທ່ານຢູ່ ໜ້າຈໍແລັບທອບ ດີກວ່າຈະເຫັນພວກເຂົາ ຢູ່ນໍາເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ” ແລະ “AZ ນ້ຳເບີ 1 ໃນເລື້ອງ COVID.”
ທ່ານນາງເຄຊີ ຫລວງລາດ, ພະນັກງານດ້ານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂອງລູກຄ້າ ໃນ ການໃຊ້ບັດເຄຣດິດຂອງທະນາຄານແວລສ໌ ຟາໂກ (Wells Fargo) ໃນເມືອງ ຟີນິກສ໌ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ຕົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ ການປະທ້ວງຄັດຄ້ານ ການເປີດໂຮງຮຽນໃນໄວໆນີ້ ຢ່າງສຸດຂີດແລະກໍມີໝູ່ຄູ່ຂອງທ່ານນາງບາງຄົນ ທີ່ເປັນນາຍຄູເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມ ການປະທ້ວງນັ້ນ ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງທ່ານ ນາງໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງນີ້:
ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ລັດອາຣິໂຊນາ ແມ່ນເຄີຍມີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄ ໂຣນາລາຍໃໝ່ສະເລ່ຍແລ້ວ 500 ຄົນຕໍ່ມື້ ໃນ 7 ມື້ລຽນກັນ ແລະໃນສອງ ສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ ກໍມີຈໍານວນຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ລາຍໃໝ່ 4,000 ຄົນ ໂດຍຍັງ ບໍ່ມີທ່າທີວ່າ ຈະຫລຸດລົງເລີຍ. ມາຮອດວັນອັງຄານວານນີ້ ມີຄົນຕິດເຊື້ອ ພະຍາດດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ ລວມທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 165,930 ກໍລະນີ ແລະມີຄົນ ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ຍ້ອນພະຍາດນີ້ 3,400 ກວ່າຄົນ ໃນນັ້ນກໍມີນາຍຄູຈໍານວນນຶ່ງ ສະນັ້ນ ພວກນາຍຄູຈຶ່ງຢາກປະທ້ວງຕໍ່ການເປີດໂຮງຮຽນແລະທ່ານນາງເຄຊີ ກໍເຫັນດີນໍາການປະທ້ວງນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ:
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນບາງຄົນກໍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີທາງເລືອກ ທີ່ຈະສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນກໍໄດ້ ຫລືຈະຮຽນຢູ່ເຮືອນກໍໄດ້ ແລະ ກໍມີພໍ່ແມ່ນັກ ຮຽນຈໍານວນນຶ່ງ ຢາກຈະສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຫລາຍຄົນກໍມີແຜນທີ່ ຈະພາກັນເດີນຂະບວນໃນມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການເປີດໂຮງຮຽນຊ້າໃນເຂດເດຍ ວາເລ ຢູນິຟາຍ (Deer Valley Unified) ໂດຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະເລື່ອນ ວັນເປີດໂຮງຮຽນອອກໄປເປັນ ວັນທີ 14 ຕຸລາ–ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານນາງເຄຊີ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
ມີພຽງແຕ່ 1 ໃນ 10 ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນສະຫະລັດ ທີ່ຄິດວ່າ ສູນລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານເຖິງຊັ້ນ12 ຫລື ມັດທະຍົມປາຍ ຄວນເປີດໃຫ້ຮຽນ ແບບປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆ, ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງສູນກາງ NORC ສໍາລັບວຽກງານປົກຄອງຢູ່ໃນລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ສະຫລຸບແລ້ວການເປີດໂຮງຮຽນຄືນ ຕາມແຜນການຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດນັ້ນ
ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຖົກຖຽງກັນຢູ່ໃນຫລາຍໆເມືອງ ທົ່ວລັດອາຣິໂຊນາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ ມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຈາກທັງພວກທີ່ຄັດຄ້ານແລະພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ. ທ່ານນາງ ເຄຊີ ກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນປະຊາຄົມລາວ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີນໍາແຜນການດັ່ງກ່າວ ເພາະຄິດວ່າ ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດນັ້ນ ມັນໃຫຍ່ກວ່າຜົນໄດ້ຮັບຫລາຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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