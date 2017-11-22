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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຮ່ວມສະຫລອງວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ

ອາຫານສະຫລອງບຸນ ວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫລື Thanksgiving.

ມື້​ນີ້ ແມ່ນ​ວັນ​ພະຫັດ ທີ 23 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2017 ຊຶ່ງ​ຕາມ​ປະ​ເພນີແລ້ວ​ ​ຊາວອະ​ເມຣິ
ກັນຈະ​ພາກັນສະຫລອງບຸນ Thanksgiving ຫລື ​ບຸນ​ຂອບຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​ປະ​ຈໍາປີ ຊຶ່ງ
ຕາມພາສາຊາວບ້ານ ບາງຄົນກໍເອີ້ນກັນຫຼິ້ນໆວ່າ ບຸນໄກ່ງວງນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດອາ
ທິດທີສີ່ ຂອງເດືອນພະຈິກທຸກໆປີ ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສ​ະ​ເຫຼີ​ມສະຫລອງ​ກັນ​ມາເປັນ​ເວລາ ​ດົນ​ກວ່າ​ສອງຮ້ອຍປີ​ແລ້​ວ. ເພ​າະສະ​ນັ້ນ ລາຍການ​ຊີວິດຊາວ​ລາວ ​ຂອງ ​ວີ​ໂອ​ເອ ແລງ​ມື້​ນີ້ ​ເຮົາ​
ຈຶ່ງຈະຖືໂອກາດ​ ​ນໍາ​ເອົາ​ການ​ສໍາພາດ ກັບບັນດາ​ສະຕິີລາວອາ​ເມຣິກັນ ຢູ່ທາງພາ​ກ
ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ພາກກາງ ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ສະຫະລັດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່າ​ນກ່ຽວ​ກັບ
ການ​ຫ້າງ​ຫາເພື່ອ​ສະຫລອງ​ບຸນ​ດັ່ງກ່າວນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະຫ​ວັນ ຈະ​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ
​ອັນ​ດັບຕໍ່​ໄປ.

Presidential Pardon for Thanksgiving Turkey Has Long Tradition
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ເຊີນຟັງການສຳພາດ ສະຫລອງບຸນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ
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​ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູັ​ຟັງທີ່​ເຄົາ​ລົບ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວນັ້ນວ່າ ມື້​ນີ້​ແມ່ນ ວັນບຸນThanks

giving ຫລື ວັນບຸນຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ ຫຼືບຸນໄກ່ງວງ ສຳລັບ​ປີ 2017 ເປັນ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ຂອງ
ຊາດປາງ​ນຶ່ງຂອງ ສະຫະລັດ. ບຸນ​ດັ່ງກ່າວນີ້​ ໄດ້​ສະຫລອງ​ກັນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ ສອງຮ້ອຍ
​ກວ່າ​ປີ​ແລ້ວ​. ການ "​ໂຜດ" ​ໄກ່ງວງ​ປະ​ຈໍາປີ ​ຂອງ​ທໍານຽບຂາວ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ ​ໂດຍ​ປະທາ
ນາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ​ເປັນ​ປະ​ເພນີ ທີ່ໜ້າສົນ​ໃຈອັນນຶ່ງ ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ ກ່ອນ​ຈະ
​ຮອດ​ມື້​ບຸນຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ ຫຼື ບຸນ Thanksgiving. ປະເພນີຂອງການມີຄວາມກະລຸ
ນາປາ​ນີຈົນໄດ້ກາຍມາເປັນການຍົກໂທດ ຫຼື Pardon ໃຫ້ແກ່ໄກ່ງວງ ແມ່ນໄດ້ມີມາ
ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝປະທານາທິບໍດີ Abraham Lincoln. ເລື່ອງລາວມີຢູ່ວ່າ ມື້ນຶ່ງປະທານາ
ທິບໍດີ Lincoln ເຫັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຢືນເບິ່ງໄກ່ງວງຂອງລາວທີ່ຍ່າງກ້ຽວໄປວຽນມາ ອ້ອມຮອບຫີບປ່ອນບັດນັ້ນຢູ່ ເພິ່ນຈຶ່ງຖາມຂຶ້ນວ່າ “ເປັນຫຽັງມັນຄືມາຍ່າງວົນໄປວຽນ
ມາຢູ່ຫັ້ນບໍ່ໜີຈັກເທື່ອ ບໍ່ແມ່ນມັນຢາກປ່ອນບັດເບາະ?” ທ້າວ ເທດ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍເລີຍ
ຕອບວ່າ “ບໍ່ມັນຍັງປ່ອນບໍ່ທັນໄດ້ ມັນຍັງນ້ອຍໂພດ.” ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ປະເພນີຂອງການ
ຍົກໂທດ ຫຼືໄວ້ຊີວິດແກ່ໄກ່ງວງ ຈຶ່ງມີມາເລື້ອຍໆ ພາໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ​ Truman ເປັນ
ຄົນທຳອິດເປັນຜູ້ສືບທອດ.

ດຽວ​ນີ້ ອາ​ກາດຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເລີ້ມໜາວແລ້ວ ​ທັງ​ຫິມະກໍ​ຕົກແລ້ວ
ແລະບັນ​ຍາ​ກາດໃນປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ກໍແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍເທດສະການໃນຍາມພັກ
ຫຼຼື ຮໍລີເດມີການ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ດ້ວຍແສງ​ສີ ແລະ​ເຄື່ອງ​ເອ້​ຕ່າງ​ໆຢູ່​ຕາມ​ບ້ານ​ເຮືອນ ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​
ທາງ ແລະ​ຮ້ານ​ຄ້າທົ່ວໄປ ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນອື່ນ​ໆ​ ຊຶ່ງຈະ​ຕິດ​ຕາມມາ​ ​ຄື
ບຸນ Christmas ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ເດືອນທັນ​ວາ ແລະ​ໃນວັນ​ທີ 31 ທັ​ນ​ວາ ວັນ​ສົ່ງ​ທ້າຍປີ
ເກົ່າ ແລະຕ້ອນ​ຮັບວັນຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່ ຄ​.ສ 2018.

ໃນ​ວາ​ລະ​ໂອ​ກາ​ດສະ​ຫລອງ​ບຸນ ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​ນີ້ ປ​ະ​ຊາ​ກອນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຫ​ລາຍ​
ລ້ານ​ຄົນຈະ​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ທາງໂດຍ​ທາງ​ລົດ ​ທາງເຮືອ​ບິນ ​ລົດ​ເມ ແລະ​ລົດ​ໄຟ ​ໄປ​ຢ້​ຽ​ມ​
ຢາມ​ຖາມຂ່າວ​ ຍາດ​ຕິ​ພີ່​ນ້ອງ ຢູ່​ທຸກ​ຫົນ​ແຫ່ງ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະພາ​
ກັນຊື້​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ ເຄື່ອງ​ດື່ມເພື່ອຕ້ອນ​ຣັບ​ລ້ຽງສະ​ຫລອງ ໃນ​ວັນ ຂອ​ບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ
​ແລະ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ ​ວັນ​ພະຫັດມື້ນີ້​ ທີ່​ນະຄອນ​ນິວຢອກ​ກໍແມ່ນມີ​ການ​ເດີນ​ສວນ
ສະໜາ​ມ ປະ​ຈຳປີ​ຢ່າງ​ຄຶກຄື້ນຂະໜານ​ໃຫຍ່.

ໃນ​ຄໍ່າ​ຄືນ​ຂອງວັນ​ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​ນີ້ ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄດ້​ຖື​ໂອ​ກາ​ດສໍາພາດ ຍາ​ແມ່​ກັນຫາ
ສີ​ວີ​ໄຊ ຢູ່​ທີ່​ລັດ California ທີ່​ໄດ້​ກ່າວເຖິງ​ຄວາ​ມຣູ້ສຶກກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ບຸນດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ວ່າ :

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍາແມ່ກັນຫາ ສີວິໄຊ
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ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ​ແມ່ນ​ປະຊາກອນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ທີ່​ຈະ​ຫລີກ​ຫລ່ຽງການສະ
​ຫລອງ​ບຸນ​ວັນ​ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້ານີ້​ບໍ່​ໄ​ດ້ ​ເພາະວ່າ​ເວລາ​ນີ້ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງປະຊາກອນ
ຢູ່​ທົ່ວ​ສະຫະລັດ ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນຢູ່​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ ​ແລະ​ຍາດ​ຕິ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງໃຜລາວຊຶ່ງ​
ຍາ​ແມ່​ກັນຫາ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

​ໄກ່​ງວງ ​ແມ່ນ​ໄກ່​ຊະນິດ​ໃຫຍ່​ ທີ່ລ້ຽງ​ເປັນ​ອາຫານຕະຫລອດ​ປີ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ໂດຍ​ສະ​
ເພາະ​ຢູ່່ໃນ​ພິທີ່​ບຸນ​ຂອບຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ. ​ແຕ່​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ໂລກ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​
ເປັນ​ທີ່​ນິຍົມ​ກັນ ​ແລະ​ກໍ​ຫາ​ຍາກ ຊຶ່ງ​ຍາ​ແມ່​ກັນຫາ ສີວິ​ໄຊ ອະດີດ​ຊາວ​ເມືອງ​ຫົງ​ສາ
ປະ​ເ​ທດລາວ ໄດ້​ເລົ່າ​ເຖິງ​ປະສົບ​ການ​ກ່ຽວກັບ​ການສະຫລອງ​ບຸນໄກ່ງວງ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍາແມ່ກັນຫາ ສີວິໄຊ
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Americans Get Ready for Thanksgiving
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ສະຕີ​ອາ​ເມຣິກາ​ເຊື້​ອສາຍ​ລາ​ວອີກຄົນ​ນຶ່ງຄື ​ຍາ​ຍາງ​ເຕັ້ຍ ວາ​ນີສະຫວັດ ຕັ້ງ​ຖິ່ນຖານຢູ່​ທີ່
​ລັດ Florida ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກຳລັງຫ້າງ​ຫາ​ພາກັນ​ສະຫລອງ​ບຸນວັນ
ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​ເ​ຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ວ່າ:

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງເຕັ້ຍ ວານີສະຫວັດ
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ສະຕີ​ອາ​ເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວ​ອີກ​ຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ຍານາງ​ວົງ​ພະ​ຈັນ ທອງ​ສີ​ທະ​ວົງ ຕັ້ງ​ຖິ່ນ
​ຖານ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ກຳລັງ​ໃຊ້​ເວລາຂັບ​ລົດ​ເດີນທາງ​ເປັນ​ເວ
ລາ 12 ຊົ່ວໂມ​ງ ກັບ​ຄອບຄົວ​ໄປ​ຫາ​ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ​ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ
​ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະຫລອງ​ບຸນ​ຂອບຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ:

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງວົງພະຈັນ ທອງສີທະວົງ
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ກໍາ​ເໜີ​ດການ​ສະຫລອງບຸນວັນຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ ​ໄດ້ເລີ້ມ​ມີ​ມາ​ແຕ່​ປີ 1621. ເວລາ​ນັ້ນ
​ໄດ້ມີນັກ​ສະ​ແຫວ​ງບຸນຊາວ​ອັງກິດ 102 ຄົນ ຊຶ່ງ​ເປັນກຸ່ມ​ທໍາ​ອິດ​ ທີ່​ພາກັນ​ເດີນທາງ​ມາ​ເຖິງແຜ່ນດິນ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ສະແຫວ​ງຫາສິດ​ທິ ໃນການນັບຖື​ບູຊາ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາກັນເດີນ​
ທາງໂດຍ​ທາງເຮືອ ທີ່​ມີ​ຊຶ່ວ່າ Mayflower ​ໃຊ້​ເວລາຢູ່ 66 ມື້​ຈຶ່ງ​ໄດ້ຕົກມາເຖິງ​ແຜ່ນດິນ
​ໃໝ່ ຊຶ່ງເຂດ​ນັ້ນ​ເອີ້ນ​ກັນ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ວ່າ​ New England.

​ຊາວ​ອັງກິດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ໄດ້ມາຕັ້ງ​ບ້ານ​ໃໝ່ທີ່ຮູ້​ກັນ​ວ່າ Plymouth ຢູ່​ໃນລັດ Massachu-
setts ທາງ​ພາກ​ຕ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ສະຫະລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ນີ້​ເອງ. ​ຈາກ​ການ
ລ່ອງ​ເຮືອ ​ຂ້າມ​ມະຫາ​ສະ​ມຸດ ອັດແລນຕິກ ອັນ​ກວ້າງໃຫຍ່​ ​ເວ​ລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເດີນທາງມາ
ນັ້ນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ອິດ​ເໝື່ອຍ ອ່ອນ​ເພຍ ໂຫຍ​ຫີ​ວ ​ແລະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ
ອາກາດ​ໜາວ. ຈໍານວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ເຈັບ​ປ່ວຍຍ້ອນຂາດ​ອາຫານ ​ເປັນພະຍາດ ​ແລະ
ໄດ້​ລົ້ມ​ຫາຍ​ຕາຍ​ໄປ​ເກືອບ​ເຄິ່ງນຶ່ງ.

​ຊາວ​ອິນ​ເດຍ​ແດງ ທີ່​ເປັນຊົ​ນ​ເຜົ່າ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໄດ້​ເຫັນຄວາມ​ຍາກ​ລໍາບາກ ​ຂອງ​ຊາວ​ອັງກິດ
​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ທີ່ບໍ່​ລຶ້ງເຄີຍກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມໃໝ່ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຊ່ວຍ​ສິດ ສອນນໍາພາຊາວ​ອັງ
ກິດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ​ໃຫ້ຮູ້ຈັກ​ປູກ​ໝາກ​ສາລີ ຫາ​ປາ​ຢູ່​ຕາມແມ່​ນໍ້າລໍາ​ເຊ ໂຮ່​ເນື້ອ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ​ແມ່ນ​ການຈັບ​ໄກ່​ງວງປ່າ ມາ​ເປັນ​ອາຫານ ແລະ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ພືດ​ຕ່າງໆທີ່​ເປັນ​ພິດ. ​

​ເມື່ອ​ໄດ້ພົ້ນຈາກ​ຄວາມໂຫຍ​ຫີ​ວ ໃນ​ປີ​ຕໍ່​ມາ ຊາວ​ອັງ​ກິດ​ ຈຶ່ງ​ໄດ້ພາກັນສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​
ບຸນ​ຄຸນ ຕໍ່ຊາວ​ອິນ​ເດຍ​ແດງດ່ັງກ່າວ ໂດຍເຊື້ອ​ເຊີນ​ ​ເຂົາ​ເຈົ້າມາ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ
ຈາກ​ຜົນ​ປູກ ທີ່​ ຊາວ​ອິນ​ເດຍ​ແດງ ໄດ້​ສິດສອນ ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ
​ແລະ​ລົ້ມ​ຫາຍ​ຕາຍ​ໄປນັ້ນ.

What is the Story of Thanksgiving in the US?
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