ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ຮ່ວມສະຫລອງບຸນຄຣິສມັສ ຢູ່ ທົ່ວປະເທດຢ່າງຄຶກຄື້ນ

Christmas
please wait
0:00:43
0:00:00 /0:00:43
ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານ​ຜູ້ຟັງທີ່​ເຄົາ​ລົບ ​ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ເຮົາ
ຈະສະ​ເໜີການສຳພາດກັບ ຊາວ ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້​ອສາຍ​ລາວ ທີ່​ນັບຖືສາສະໜາ​ຄຣິສ ​ສາສະໜາມໍມັນ ​ແລະ​ສາສະໜາ​ພຸດ ທີ່ໄດ້ພາກັນ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນວັນ​ເກີດຄົບ​ຮອບ 2018
ປີ ​ຂອງ ພະ​ເຍຊູ​ ກົງ​ກັບ​ວັນ​ຈັນ ທີ 25 ທັນວາ ສອງ​ມື້ທີ່​ຜ່າ​ນມາ​ນີ້.

ການຕົກແຕ່ງຕົ້ນຄຣິສມັສ ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ.
ການຕົກແຕ່ງຕົ້ນຄຣິສມັສ ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ.

ສາສະໜາ​ຄຣິສ ​ແມ່ນ​ສາສະໜາ​ທີ່​ຊາວ​ໂລກ​ພາກັນນັບຖື​ຫຼາຍເປັນອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ໄດ້​ສະຫລອງກັນ​ຢູ່ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ວາລະ​ບຸນ​ຄຣິສມັສ. ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ​ ກໍ​ແມ່ນ​ປະຊາກອນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້ຮ່ວມ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນວ່າພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາກັນ​ສະຫລອງ​ກັນແບບໃດ​ນັ້ນ ​ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງການໂອ້ລົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ການຕົກແຕ່ງຕົ້ນຄຣິສມັສ.
ການຕົກແຕ່ງຕົ້ນຄຣິສມັສ.

ລິງໂດຍກົງ

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ນັ້ນ​ກໍແມ່ນ​ຕອນນຶ່​ງຂອງເພງ Silence Night ​ຊຶ່ງເປັນ​
ເພງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ນິຍົມຫລາຍ​ທີ່ສຸດ ​ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກຂອງ​ວັນ​ສະຫລອງ​ ​ເທດ​ສະ​ກາ​ນບຸນຄຣິສມັສ​ ທີ່​ໄດ້​ມີຂຶ້ນຜ່ານ​ພົ້ນ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຕົ້ນສັບປະດາ​ນີ້. ​ຄຳ​ວ່າຄ​ຣິ​ສ “Christ”
ຫລື ພະ​ເຍ​ຊູ​ ໝາຍ​ເຖິງ​ພະ​ເຈົ້າຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາຄ​ຣິ​ສ​ຫລື ສາ​ສະ​ໜາຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ແລະຄຳ​
ວ່າມາ​ສ “mass” ກໍໝ​າຍ​ເຖິງ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ສູດ​ມົນພາ​ວະນາ. ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ​
ແມ່ນ​ສາ​ສ​ໜາ​ທີ່​ມີອິດ​ທິພົນ ມີປະ​ຊາ​ກອນ​ໂລກພາ​ກັນນັ​ບ​ຖື​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດອັນ​ດັບນຶ່ງ ​ແລະ
​ໄດ້ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປຢູ່​ທົ່ວ​ທຸກມຸ່ມ​ໂລກ. ສາສໜາ​ຄຣິສຕຽນ ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນຫລາຍ​ໆ
ສາຂາ ໄດ້ວາງ​ບົດບາດອັນ​ສຳຄັນ​ຢູ່ໃນສັງຄົມ​ຊີວິດຂອງຊາວ​ໂລກ ​ຮວມ​ທັງ​ຊາວ​ອາ​ເມ
ຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍລາວນຳດ້ວຍ.

ອາຫານການກິນວັນຄຣິສມັສ.
ອາຫານການກິນວັນຄຣິສມັສ.

ທ່ານ​ແຄ​ວິນ ບຸນ ສຸວັນນະ​ພົງ ຮອງ​ປະທານ​ສະມາຄົມ ຄາ​ໂທ​ລິກປະຈຳ​ເມືອງ​ແຊນ​ດີເອ​
ໂກ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ສະມາຊິກ ​ແລະ​ຮອງ​ປະທານ ​ສະມາຄົມ​ຄາ​ໂທ​ລິກລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ໄດ້ອະທິບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເພນີຄວາ​ມສຳຄັນ​ຂອງການສະຫລອງ​ບຸນ​ຄຣິສມັສ ສູ່
ວີໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງນີ້:

ທ່ານແຄວິນ ສຸວັນນະພົງ (ຂວາ) ແລະຄະນະ.
ທ່ານແຄວິນ ສຸວັນນະພົງ (ຂວາ) ແລະຄະນະ.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານແຄວິນ ສຸວັນນະພົງ
please wait
0:03:26
0:00:00 /0:03:26
ລິງໂດຍກົງ

ສຳລັບວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ໃນການສະ​ຫລ​ອງ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປ​ຕາມ
ຍຸກຕາມ​ສະ​ໄໝ ​ແລະໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນລະດູ​ການ​ຊື້​ຂາຍປະ​ຈຳ​ທ້າຍ​ປີ ​ທີ່ໃຫ​ຍ່​ທີ່ສຸດ
ຂອງ​ໂລກທັງເປັນລະດູພັກລ້າພັກການ ຫຼື ຮໍລີເດນຳດ້ວຍ​. ໃນບັນ​ຍາ​ກາດ​ການສະ​
ຫລອງບຸ​ນຄ​ຣິ​ສມັສ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ເຮືອນຊານ ຮ້ານຄ້າ ແລະຖະໜົນຫົນທາງຖືກ
ຕົກແຕ່ງເອ້ຍ້ອງດ້ວຍແສງ​ສີ ໂບສີແດງ ພວງມາລາພວງມາໄລ ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍໃບຕົ້ນ​
ແປກ. ຢູ່ໃນເຮືອນຊານຈະມີຕົ້ນແປກ ປະ​ດັບ​ປະ​ດາດ້ວຍເຄຶ່ອງເອ້ຍ້ອງຕ່າງໆ ພ້ອມ
ດ້ວຍແສງ​ໄຟ​ອັນງົດງາມ ມີຂອງ​ຂວັນວາງຢູ່ກ້ອງເພື່ອໄວ້​ແລກປ່ຽນກັນ​ ລະຫວ່າງ
ພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່ ​ແລະເອົາໃຫ້​ພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ພາກັນ​ລໍຖ້າໃຫ້​ວັນນີ້ມາ​ເຖິງດ້ວຍຈິດໃຈ
ຈົດຈໍ່. ນອກ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ການ​ກິນ​ລ້ຽງ​ຊຸມ​ແຊວກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ແລະ​ອາ​ສາ​ສະ​ມັກເຮັດບຸນ
ສິນ​ກິນ​ທານໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທຸກ​ຈົນ.

ການຈັດແຈງ ກິນລ້ຽງຊຸມແຊວວັນຄຣິສມັສ.
ການຈັດແຈງ ກິນລ້ຽງຊຸມແຊວວັນຄຣິສມັສ.

ສາສະໜາ​ມໍມັນ ແມ່ນ​ສາຂາ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສາສະໜາ​ຄຣິສ ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ ​ແລະ​ມີ​ຄົນ​ນັບ​ຖື​
ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍຮວມທັງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍລາວນຳ. ຍາ​ນາງ​ແຊນ​ດີ ສີຣິວັນ
ສະ​ແປ້ກ​ແມນ ​ສະມາຊິກ​ສາສະໜາ​ມໍມັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະຫລອງ​ບຸນຄຣິສມັສແບບເຂົາເຈົ້າວ່າ:

ຍານາງແຊນດີ ສີຣິວັນ ສະແປ້ກແມນ ພ້ອມສາມີ ແລະຫລານຊາຍທີ່ໜ້າຮັກ.
ຍານາງແຊນດີ ສີຣິວັນ ສະແປ້ກແມນ ພ້ອມສາມີ ແລະຫລານຊາຍທີ່ໜ້າຮັກ.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງແຊນດີ ສີຣິວັນ ຫະແປັກແມນ.
please wait
0:02:57
0:00:00 /0:02:57
ລິງໂດຍກົງ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ ກໍ​ແມ່ນປະ​ເທດນຶ່ງ ​ທີ່ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ ຄອບ​ງຳເປັນ​ສ່ວນໃຫ​ຍ່​ ​ເພາະສະ​
ນັ້ນບັນ​ດາ​ຜູ້​ຄົນທີ່ນັບ​ຖືສາ​ສະໜາ​ອຶ່ນໆ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ຫລີກຫ​ລ່ຽງບັນຍາ​ກາດການ​ສະ​ຫລອງ
​ບຸ​ນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັສນີ້​ບໍ່​ໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານ​ໄພ​ວັນ ດວງ​ພູມີ ຜູ້​ນັບຖື​ສາສະໜາ​ພຸດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ອິດ​ທິ
ພົນ​ການ​ສະຫລອງ​ບຸນຄຣິສ​ມັສ ສູ່​ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ:

ທ່ານໄພວັນ ແລະຍານາງສີປະໄພ ດວງພູມີ
ທ່ານໄພວັນ ແລະຍານາງສີປະໄພ ດວງພູມີ

ໍເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານໄພວັນ ດວງພູມີ
please wait
0:02:46
0:00:00 /0:02:46
ລິງໂດຍກົງ

ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ດີ​.ຊີ ແຕ່​ລະ​ປີ​ ກ່ອນ​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັສ ຈະມາ​ເຖິງ ຈະມີ​ພິ​ທີ່​ອັນ​
ສຳ​ຄັນຫລາຍ​ຢ່າງເຊັ່ນ​ວ່າ ພິ​ທີແກ່ຕົ້ນ​ແປກ​ໃສ່​ລົດ​ມ້າມາສົ່ງຢູ່ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ມີພິ​ທີ​ໃຕ້
​ໄຟ​ຕົ້ນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະຄົບງັນກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນດ້ວຍ
ຄະນະວົງດົນຕີວົງໃຫຽ່ໆພ້ອມດ້ວຍນັກຮ້ອງຊື່ດັງຫຼາຍຄົນມາໃຫ້ຄວາມບັນເທີງຈັນ
ເດິກຈົນດື່ນໃນຄໍ່າຄືນດັ່ງກ່າວ.

ຊີ້ນສະເຕັກ ອາຫານພິເສດໃນວັນຄຣິສມັສ
ຊີ້ນສະເຕັກ ອາຫານພິເສດໃນວັນຄຣິສມັສ

ເວລານີ້​ໂຮງຮຽນເລີ້ມ​ປິດ​ກ່ອນ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ເປັນ​ລະ​ດູການທີ່​ມີ​ຄົນເດີນ​ທາງ​ຫລາຍທີ່
​ສຸດ ​ເພື່ອກັບ​ບ້ານ​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄອບ​ຄົວທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ແລະ​ໄກ.ໃນວັນທີ 25 ເດືອນ​ທັນ​ວາ
ໂຮງການລັດຖະບານບໍລິສັດຮ້ານຄ້າ ຕະຫລາດປິດເກືອບໝົດ ຖ​ະໜົນຫົນ​ທາງ​ງຽບ
​ສະ​ງັດ ປາ​ສ​ຈາກ​ລົດ​ແລ່ນ​ປານ​ເມືອງຮ້າງ. ສິ່ງ​ສໍ​າ​ຄັນ​ຂອງວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັສ ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄືຢູ່​ທີ່
ໂບດຂອ​ງ​ຊາວຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ເຂົາ​ເຈົ້າຈະເຕົ້າ​ໂຮມກັນ​ສູດ​ມົນພາ​ວັນ​ນາ​ ແລະ​ອວຍພອນ
ໃຫ້ກັນ​ແລະ​ກັນ.

voa
please wait
0:00:36
0:00:00 /0:00:36
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG