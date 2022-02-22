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ທູດຂອງລັດຖະບານ ກິຢິບ ບອກກັບ ສປຊ ວ່າ ຊາຍແດນຂອງ ຢູເຄຣນ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້

ໃນພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດນີ້, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການ ສປຊ ໄດ້​ມີການປະຊຸມແບບສຸກເສີນກ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ, ໃນມື້ວັນຈັນ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022, ຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງອົງການ ສປຊ. (Evan Schneider/United Nations via AP)

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະຊຸມກັນແບບສຸກ​ເສີນໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນຈັນວານນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຊັນລົງນາມ ຄຳປະກາດຮັບຮູ້ວ່າ ເຂດແບ່ງແຍກດິນແດນ​ທັງ​ສອງຂອງຢູເຄຣນ ນັ້ນ ເປັນລັດອິດສະຫຼະ​ແລ້ວ.

“ເຂດຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ນານາຊາດໃຫ້ການຮັບ​ຮູ້ນັ້ນ ແມ່ນ​ຍັງ​ຢູ່ ແລະຈະຍັງຄົງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງຕໍ່ຄໍາຖະແຫຼງການ ແລະການປະຕິ ບັດໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ໂດຍ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ,” ທ່ານເຊີກີ ຄິສລິດທ໌ເຊຍ (Sergiy Kyslytsya) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ປະ​ຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່​ສະ​ພາ​ຄວາ​ໝັ້ນ​ຄົງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຕໍ່​ເຂດໂດເນັສຄ໌ (Donetsk) ແລະ ລູຮານສຄ໌ (Luhansk) ໃນ​ພາກຕາເວັນອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

“ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍຈົ່ງຍົກເລີກການຕັດສິນໃຈ​ຮັບ​ຮູ້ດັ່ງກ່າວ ແລະຫັນກັບ​ຄືນ​ສູ່​ໂຕະເຈລະຈາ,” ທ່ານກ່າວ. “ພວກເຮົາຂໍ​ປະ​ນາມ​ຕໍ່ການສົ່ງກອງກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ເຂົ້າໄປຢຶດ​ຄອງດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ. ພວກ​ຂໍ​ທວງໃຫ້ຖອນກອງກໍາລັງຢຶດຄອງ​ດັ່ງ​ກ່າວໂດຍທັນທີ, ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະພິສູດໄດ້ວ່າ ເປັນຄວາມຈິງ.”

ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອັງກິດ ຕ່າງກໍພາກັນປະກາດມາດຕະການ ຂວໍ້າບາດຮອບທໍາອິດ ຕໍ່ການປະຕິບັດການຂອງມົສກູ, ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ຫຼັກ​ການແລະກົດໝາຍຂອງສາກົນ ພ້ອມທັງອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ. ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຢືນຢັນໃນຄໍາໝັ້ນຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ.

“ໃນຂະນະນີ້, ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢືນຢູ່ທາງ​ຂ້າງໄດ້,” ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ-ກຣີນຟີລ (Linda Thomas Greenfield) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດກ່າວ. “ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ການໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ແມ່ນການຮຸກຮານຕໍ່ອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງມັນຈະພົບກັບຜົນທີ່ຕາມມາຢ່າງຮຸນແຮງໃນທັນທີທັນໃດ.”

ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຍັງຄົງເຊື່ອວ່າ ການເຈລະຈາທາງການທູດເປັນພຽງຫົນທາງດຽວ ທີ່ຈະແກ້ໄຂວິກິດການ ແລະຮັກສາສັນຕິພາບນັ້ນໄດ້.

ບັນດາພວກຜູ້ນໍາ ແລະນັກວິເຄາະຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນ ໄຫວດັ່ງກ່າວ ເປັນຂໍ້ອ້າງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເຂົ້າຮຸກຮານປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່​ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງເປັນບາງສິ່ງທີ່ມົສກູ ຍັງຄົງປະຕິເສດຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ວ່າເປັນ “ໂຣກປະສາດ” ​ຂອງ​ປະ​ເທດຕາເວັນຕົກ.

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