ບັນດາຄອບຄົວ ຊາວເກົາຫຼີ ໄດ້ພົບພໍ້ກັນ ດ້ວຍອາລົມ ດີໃຈ ແລະ ໂສກເສົ້າໃຈ ຢູ່ ເກົາຫຼີເໜືອ

ພວກຜູ້ເຖົ້າ ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ປະມານ 90 ຄົນ ໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນອີກ ກັບຍາດຕິ ພີ່ນ້ອງຊາວ
ເກົາຫຼີເໜືອ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກພັດພາກຈາກກັນມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6 ທົດສະວັດ
ແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເກີດສົງຄາມ ທີ່ແບ່ງແຍກແຫຼມເກົາຫຼີອອກເປັນສອງຝ່າຍ.
ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊາວເກົາຫຼີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສວມກອດກັນ ແລ້ວພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ໃນວັນ
ຈັນວານນີ້ ຢູ່ທີ່ພູກຸມກັງ ບ້ານພັກຕາກອາກາດຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນເກົາຫຼີເໜືອ
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກຂະບວນລົດເມ ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປສູ່ເກົາຫຼີເໜືອ. ໃນ
ເວລາສາມວັນ ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະພົບພໍ້ກັນແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າຫົກເທື່ອ ກັບຍາດຕິ
ພີ່ນ້ອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ສາຍຕາທີ່ຈັບຈ້ອງເບິ່ງ ຂອງນັກສືບເກົາຫຼີເໜືອ.
ໄດ້ມີການເຕົ້າໂຮມກັນພຽງ 20 ເທື່ອ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ອັນເປັນເທື່ອຫລ້າສຸດ
ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2015.
ບັນດາຄອບຄົວເກົາຫຼີເໜືອຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ພັດພາກຈາກກັນໃນປີ 1950 ຫາປີ 1953
ຍ້ອນສົງຄາມເກົາຫຼີ. ຫຼັງຈາກດົນກວ່າ 60 ປີ ທີ່ໄດ້ມີການແບ່ງແຍກຈາກກັນແລ້ວ ຫຼາຍ
ຄົນທີ່ເປັນພວກລໍຖ້າ ການເຕົ້າໂຮມກັບຄົນຮັກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
ສ່ວນໃຫຍ່ ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ກໍພາກັນມີອາຍຸ ແກ່ກວ່າ 80 ປີ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ເຫັນວ່າ ການແຕກແຍກຂອງຄອບຄົວ ເປັນບັນຫາດ້ານມະນຸດສະທຳ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອັນເກີດຈາກສົງຄາມເກົາຫຼີ. ກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດ ກະວ່າ ມີຊາວ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ປະມານ 600,000 ຫາ 700,000 ຄົນ ທີ່ມີ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ.
ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ເວລາ
ກຳລັງຈະໝົດແລ້ວ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂຄງການເຕົ້າໂຮມຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໂດຍກ່າວວ່າ
ມັນຈະເປັນ “ສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍ” ສຳລັບທັງສອງເກົາຫຼີ ທີ່ຈະເຫັນພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່
ຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ສາມາດ ແມ່ນແຕ່ຮູ້ຈັກວ່າ ພວກຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່
ຫຼືບໍ່.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູແຕຣເຣັສ ໄດ້ມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີ ນຳຂ່າວຂອງການເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ທັງ
ສອງຝ່າຍ ໃຫ້ຈັດການພົບປະເຊັ່ນນັ້ນຂຶ້ນອີກ “ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ມີຫຼາຍໆຄົນ
ເຂົ້າຮ່ວມຕື່ມອີກ ລວມທັງພວກຊາວເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ທົ່ວໂລກ ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ເພື່ອຈະໄດ້ພົບກັນຢ່າງເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາກັນ
ຢູ່ຄືເກົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບກັນແລ້ວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ