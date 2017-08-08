ປະຊາຊົນ ຊາວເຄັນຢາ ໄປບ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ

ປະຊາຊົນຊາວເຄັນຢາ ແມ່ນພາກັນໄປປ່ອນບັດເພື່ອເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງ
ປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ປິດສາກລົງ ລະດູການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນປະເທດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນ
ອອກດັ່ງກ່າວ.
ພວກຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າແຖວຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ກ່ອນພະອາທິດຂຶ້ນໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອປ່ອນບັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງ
ດຸເດືອດ. ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຄົນນຶ່ງ ໄວ 31 ປີ ນາງ Mildred Malubi ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວ
ໄດ້ຢືນເຂົ້າແຖວລໍຖ້າ ເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ປ່ອນບັດ ຢູ່ທີ່ເຂດ
Kangemi ຊຶ່ງເປັນຄຸ້ມຄົນທຸກ ໃນນະຄອນ Nairobi.
ການເລືອກຕັ້ງໃນປີນີ້ ແມ່ນເປັນການເລືອກຕັ້ງ ຄັ້ງທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ ລະຫວ່າງປະທານາ
ທິບໍດີທີ່ຍັງກຳຕຳແໜ່ງ ທ່ານ Uhuru Kenyatta ໄວ 55 ປີ ແລະຄູ່ແຂ່ງ ໄວ 72 ປີ
ທ່ານ Raila Odinga ຊຶ່ງໄດ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ເປັນຄັ້ງທີ 4 ນັ້ນ.
ທ່ານ Kenyatta ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຊົນເຜົ່າ Kikuyu
ຊຶ່ງເປັນຊົນກຸ່ມ ໃຫຍ່ໃນເຄັນຢາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Odinga ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນໂດຍພວກຊົນເຜົ່າ Luo ຊຶ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ.
ການໂຄສະນາຫາສຽງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງຄະແນນ
ໂດຍທ່ານ Odinga ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີແລະໄດ້ມີການສັງຫານຫົວໜ້າເລືອກຕັ້ງ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ປະຫັວດສາດອາດຈະຊ້ຳ
ຮອຍເຫດການຜິດຖຽງກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2007 ເວລາທີ່ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ
1,100 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍກວ່າ 600 ພັນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຂາດ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນຄື້ນຟອງຂອງຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ຊຶ່ງພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ເກີດໃນ
ເຄັນຢາ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວເຄັນຢາ
“ປະຕິເສດຕໍ່ ຄວາມຮຸນແຮງແລະການຍຸຍົງອື່ນໆ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຊາວເຄັນຢາ ໃຫ້ເຮັດວຽກເພື່ອການເລືອກຕັ້ງແລະ
ຫຼັງຈາກນັ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ຂອງພວກທ່ານ
ແລະເພື່ອອະນາຄົດຂອງປະເທດຂອງພວກທ່ານ” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ໂອບາມາ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້.
ພວກທີ່ສັງເກດການກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ໄປປະຕິບັດງານ ໃນທົ່ວ
ເຄັນຢາ ຊຶ່ງຮວມມີ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John
Kerry ນຳ.
ການປ່ອນບັດ ປິດລົງໃນເວລາ 5 ໂມງແລງມື້ນີ້ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ. ຜົນການນັບ
ຄະແນນ ສຽງຂອງການເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະແລ້ວເສັດ ໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ