ເຄັນຢາ ຂໍກູ້ຢືມເງິນນຶ່ງພັນລ້ານໂດລາຈາກ ຈີນ

ປະເທດ ເຄັນຢາ ແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນທີ່ຈະຈ່າຍໜີ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕິດ ຈີນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລະດັບມາດຕະຖານ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງ ມົມບາຊາ ຂອງ ເຄັນຢາ ກັບນະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ວິລລຽມ ຣູໂຕ ແມ່ນກຳລັງຂໍຢືມເງິນເພີ່ມເຕີມນຶ່ງຕື້ໂດລາຈາກ ຈີນ ເພື່ອເຮັດໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ ທີ່ຢຸດຄ້າງໃນປະເທດໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄັນເນດີ ວານເດຣາ ມີລາຍຈາກນະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ມີລາຍລະອຽດ.
ປະທານາທິບໍດີ ວິລລຽມ ຣູໂຕ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນນະໂຍບາຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອູຮູຣູ ເຄັນຢັດຕາ ກ່ຽວກັບ ການຢືມເງິນຈາກ ຈີນ ຢ່າງອອກໜ້າອອກຕາ, ປາກົດວ່າ ໄດ້ປ່ຽນທ່າທີຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊອກຫາເງິນມາຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງ ເຄັນຢາ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຣູໂຕ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຂໍລັດຖະບານ ຈີນ ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກເພື່ອຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ຢືມທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສຳລັບການກູ້ຢືມເງິນຕື່ມອີກ 1 ພັນລ້ານໂດລາ. ເງິນກູ້ໃໝ່ດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ ເຄັນຢາ ເຮັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ຢຸດຊະງັກໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ, ຈ່າຍເງິນໃຫ້ສັນຍາຈ້າງຜູ້ທີ່ໄດ້ໜີປະວຽກ ຍ້ອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈ່າຍໃຫ້ ແລະ ລົງທຶນໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ເຊັ່ນຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງລົດໄຟລະດັບມາດຕະຖານຂອງປະເທດຈາກພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອໄປຫາເມືອງ ມາລາບາ, ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ອູການດາ.
ມັນແມ່ນການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາທີ່ທ່ານ ຣູໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະເທດວ່າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະຢຸດກູ້ຢືມເງິນ.
ທ່ານ ວິລລຽມ ຣູໂຕ ປະທານາທິບໍດີ ເຄັນຢາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ. ພວກເຮົາມີໜີ້ສິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະພວກເຮົາບໍ່ມີແຜນ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກບອກພວກທ່ານວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສາທາລະນະລັດແຫ່ງ ເຄັນຢາ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ກູ້ຢືມເງິນອີກ.”
ຈີນ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງ ເຄັນຢາ ຮອງຈາກທະນາຄານໂລກ.
ໃນລະຫວ່າງທ່ານ ເຄັນຢັດຕາ ເປັນປະທານາທິບໍດີ, ເຄັນຢາ ໄດ້ເອົາເງິນ 8 ຕື້ໂດລາອອກມາ ໃນເງິນກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ຈີນ ເພື່ອເປັນທຶນໃຫ້ການກໍ່ສ້າງໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລາງລົດໄຟລະດັບມາດຕະຖານຍາວ 480 ກິໂລແມັດຈາກເມືອງທ່າເຮືອ ມົມບາຊາ ໄປຫານະຄອນຫຼວງ ໄນໂຣບີ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງຫຼວງທີ່ສຳຄັນຂອງ ເຄັນຢາ.
ໃນລະຫວ່າງການກຳອຳນາດ 10 ປີຂອງທ່ານ ເຄັນຢັດຕາ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານຍັງໄດ້ໃຊ້ເງິນປະມານ 8 ຕື້ໂດລາເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ສ້າງທາງຫຼວງໃໝ່ຍາວ 10 ພັນກິໂລແມັດໃນທົ່ວປະເທດ.
ເພື່ອຈ່າຍຄືນສິ່ງທີ່ປະເທດຂອງທ່ານເປັນໜີ້, ແລະ ເງິນກູ້ຢືມໃໝ່ທີ່ທ່ານກຳລັງຂໍນັ້ນ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຣູໂຕ ໄດ້ປະກາດແຜນການ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຈ້າງງານ ແລະ ຂຶ້ນພາສີ ຊຶ່ງເປັນສອງວິທີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມຄືນ. ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຄືທ່ານ ຊາລສ໌ ຄາຣິຊາ ເປັນຫ່ວງວ່າມັນຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ເຊື່ອວ່າມັນມີອັນຕະລາຍທາງດ້ານການເງິນ.
ທ່ານ ຊາລສ໌ ຄາຣິຊາ ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ມັນແມ່ນສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນເວລານີ້. ເພາະວ່າຖ້າເຈົ້າຢືມເງິນຕື່ມອີກ, ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະເບິ່ງແຍງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໜ້ອຍລົງ. ນຶ່ງໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍລັດຖະບານໃຫ້ເຮັດກໍແມ່ນເບິ່ງຄືນບັນຫາຂອງການເກັບພາສີ. ມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າໃນອະດີດຖ້າເຈົ້າເກັບພາສີປະຊາຊົນເຄັນຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ລາຍໄດ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າປະຊາຊົນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການຈ່າຍພາສີ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສອງຢ່າງນັ້ນດຸ່ນດ່ຽງກັນ.”
ຂໍ້ມູນລັດຖະບານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄັນຢາ ແມ່ນກຳລັງໃຊ້ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຈ່າຍຄືນໜີ້ສິນທີ່ເຂົາເຈົ້າມີໃຫ້ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ, ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຟຣິກາ, ກອງທຶນສາກົນ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
President William Ruto, who has been a vocal critic of former President Uhuru Kenyatta’s policy of borrowing money from China, appears to have changed his position as he looks for money to finance Kenya’s development projects.
Earlier this month, Ruto’s government announced it will ask the Chinese government to give it more time to pay off existing loans and for an additional 1-billion-dollar loan. The new loan would help Kenya complete stalled road construction projects, pay contractors who abandoned work over unpaid bills and invest in the ongoing infrastructure projects such as extending the country’s standard gauge railway Northwest to Malaba, at the border with Uganda.
It’s a big flip-flop from two months ago, when Ruto told the country he planned to stop borrowing money.
“We were in a very bad position. We had a lot of debt, and we didn’t have a plan on how to solve that problem. I would like to tell you that we have stabilized the economy of the Republic of Kenya. We have made sure that we won’t be borrowing loans anymore.”
China is Kenya's second largest lender after the World Bank.
During Kenyatta’s presidency, Kenya took out $8 billion dollars in Chinese-backed loans to finance the initial construction of the 480-kilometer Standard Gauge Railway from the port city of Mombasa — to the nation’s capital, Nairobi, and the construction of a major Kenyan highway.
During Kenyatta’s 10 years in power, his administration also spent about 8 billion dollars to repair and build 10-thousand new kilometers of highway across the country.
To pay back what the country owes, and the new loans he is asking for, Ruto’s government announced plans to expand employment and raise taxes as two of the ways to pay back the loans. But economic experts like Charles Karisa are worried that it’s not going to work and believe it is financially dangerous.
“As a developed nation, it’s a bad situation we are in right now. Because if you
borrow more, that means we have less to take care of our needs. One of
the issues that I will ask this government to do is to re-look at the issue of
taxation. It has proven in the past that if you tax more Kenyans the revenue
does not gradually go up because people tend to avoid paying taxes and we
need to balance the two.”
Government data shows that Kenya is spending about half of its revenue to pay back debts on its books ... to the International Development Association, the African Development Bank, the International Monetary Fund, China and Japan.