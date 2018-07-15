Keep your chin up. "ຢ່າທໍ້ຖອຍ"

Keep your chin up.
Welcome to English in a Minute, where we teach you all about idioms in American English.
ພົບກັນເໜາະທ່ານ ໃນບົດຮຽນພາສາອັງກິດໃນນຶ່ງນາທີຂອງເຮົາ.
ໃນລາຍການນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບສຳນວນອັງກິດແບບອະເມຣິກັນ.
If you have ever heard of American English before, you may have heard this:
ຖ້າທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນພາສາອັງກິດແບບອະເມຣິກັນມາແລ້ວ ທ່ານກໍອາດເຄີຍໄດ້ຍິນສຳນວນ:
Keep your chin up.
Keep your chin up
What does this mean? ສຳນວນນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດທ່ານ?
Let’s find out by listening to an American English conversation. ລອງມາຟັງບົດສົນທະນາພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນເບິ່ງກ່ອນເໜາະ ບາງທີເຮົາອາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງສຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍເປັນໄດ້.
Keep your chin up
What does this mean? ສຳນວນນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດທ່ານ?
Let’s find out by listening to an American English conversation. ລອງມາຟັງບົດສົນທະນາພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນເບິ່ງກ່ອນເໜາະ ບາງທີເຮົາອາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງສຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍເປັນໄດ້.
#1 – I don’t know if I can take it anymore.
ບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຊິທົນຕໍ່ອີກໄດ້ ຫຼືບໍ່.
First my car broke down.
ສິ່ງທຳອິດ ກໍແມ່ນຣົດຂ້ອຍເພ.
Then I was late for work.
ແລ້ວຕໍ່ມາກໍແມ່ນຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກຊ້າ.
And now my boss is mad at me for being late.
ແລະດຽວນີ້ ນາຍຂ້ອຍກໍໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້ອຍເພາະຂ້ອຍໄປການຊ້າ.
#2 – You’ll have a better day tomorrow.
ຢ່າໄປສົນໃຈນຳມັນໜ່າ ມື້ອື່ນມັນຫາກຊິດີຂຶ້ນດອກ.
Just keep you chin up.
ຍິ້ມສູ້ມັນໂລດ.
“Keep your chin up” means to keep your spirits high, and remain cheerful in a difficult situation.
ຄຳວ່າ “Keep your chin up” ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮັດໃຈດີໆໄວ້ ບໍ່ຕ້ອງຫວັ່ນໄຫວ ທຳໃຈເບີກບານສູ້ໄປໂລດ ເຖິງແມ່ນຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບລຳບາກກໍຕາມ.
This is an informal expression that can be used in any situation and everybody in America will understand you.
ຄຳເວົ້າແບບເປັນກັນເອງດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ໃນສະພາບການຕ່າງໆ ແລະທຸກຄົນຢູ່ໃນອາເມຣິກາກໍຈະເຂົ້າໃຈ.
ຄຳວ່າ chin, c h i n, chin ແປວ່າຄາງ ຫຼືຄາງກະໄຕ ແລະຄຳວ່າ up,
u p, up ແປວ່າ ຢູ່ສູງ ຫຼືຢູ່ບ່ອນສູງ. ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຈະແປຕາມໂຕ ຄຳວ່າ
Keep your chin up. ເຮົາກໍຈະວ່າ ເຮັດໃຫ້ຄາງຂອງເຈົ້າຢູ່ສູງໆ ຢ່າຊູໃຫ້ມັນຕົກເຕື່ອຍລົງ ຊຶ່ງພໍທຽບກັບສຳນວນລາວວ່າ “ຢ່າເຣັດໃຫ້ຄໍຕົກແມ້” ກໍວ່າໄດ້ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ “ຢ່າທໍ້ຖອຍ, ຢ່າຍອມແພ້” ດ່ັງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄຳສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນວ່າ Keep your chin up
ນັ້ນ ຖ້າໃຫ້ລາວເວົ້າເປັນພາສາລາວ ລາວກໍເວົ້າວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງທໍ້ຖອຍໃຈ, ໃຫ້ຍິ້ມຢູ່,
ໃຫ້ຢູ່ຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍໂລດ, ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ.”
And that’s English in a Minute!
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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