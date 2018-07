Keep your chin up. "ຢ່າທໍ້ຖອຍ"

Keep your chin up.

​

ພົບ​ກັນ​ເໜາະທ່ານ​ ໃນບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ໃນ​ນຶ່ງ​ນາທີ​ຂອງ​ເຮົາ.

​ໃນ​ລາຍການ​ນີ້ ​ທ່ານຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຳນວນ​ອັງກິດ​ແບບ​ອະ​ເມຣິກັນ.​



If you have ever heard of American English before, you may have heard this:

ຖ້າ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ພາສາອັງກິດ​ແບບ​ອະ​ເມຣິກັນມາ​ແລ້ວ ທ່ານ​ກໍ​ອາດ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ສຳນວນ:



Keep your chin up.



What does this mean? ສຳນວນ​ນີ້ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແນວ​ໃດ​ທ່ານ?



Let’s find out by listening to an American English conversation. ລອງມາ​ຟັງ​ບົດ​ສົນທະນາພາສາ​ອັງກິດ​ແບບ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເບິ່ງ​ກ່ອນ​ເໜາະ ບາ​ງທີ​ເຮົາ​ອາດ​ເຂົ້າ​ໃຈຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ສຳນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ກໍ​ເປັນ​ໄດ້.



#1 – I don’t know if I can take it anymore.



​ບໍ່ຮູ້​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຊິ​ທົນ​ຕໍ່​ອີກໄດ້ ຫຼື​ບໍ່.



First my car broke down.



ສິ່ງທຳ​ອິດ ກໍ​ແມ່ນຣົດຂ້ອຍ​ເພ.

​

Then I was late for work.



ແລ້ວ​ຕໍ່​ມາກໍ​ແມ່ນ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຊ້າ. ​



And now my boss is mad at me for being late.



ແລະດຽວນີ້ ນາຍ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ຂ້ອຍເພາະ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ການ​ຊ້າ.



#2 – You’ll have a better day tomorrow.



ຢ່າ​ໄປ​ສົນ​ໃຈ​ນຳ​ມັນໜ່າ ມື້ອື່ນ​ມັນ​ຫາກ​ຊິ​ດີ​ຂຶ້ນ​ດອກ.



Just keep you chin up.



ຍິ້ມ​ສູ້​ມັນ​ໂລດ​.



“Keep your chin up” means to keep your spirits high, and remain cheerful in a difficult situation.



ຄຳ​ວ່າ “Keep your chin up” ໝາຍຄວາມ​ວ່າ ​ເຮັດ​ໃຈດີໆ​ໄວ້ ບໍ່​ຕ້ອງ​ຫວັ່ນ​ໄຫວ ທຳ​ໃຈ​ເບີກບານ​ສູ້ໄປ​ໂລດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ລຳບາກ​ກໍ​ຕາມ.



This is an informal expression that can be used in any situation and everybody in America will understand you.



ຄຳ​ເວົ້າ​ແບບ​ເປັນ​ກັນ​ເອງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ ສາມາດ​ນຳ​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ໄດ້​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ທຸກ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມຣິກາ​ກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ.​



ຄຳ​ວ່າ chin, c h i n, chin ແປ​ວ່າຄາງ ຫຼື​ຄາງກະ​ໄຕ ​ແລະ​ຄຳ​ວ່າ up,

u p, up ​ແປ​ວ່າ ຢູ່​ສູງ ຫຼື​ຢູ່​ບ່ອນ​ສູງ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ຖ້າ​ຈະ​ແປ​ຕາມ​ໂຕ ຄຳ​ວ່າ

Keep your chin up. ​ເຮົາກໍ​ຈະ​ວ່າ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ສູງໆ ຢ່າ​ຊູ​ໃຫ້​ມັນ​ຕົກ​ເຕື່ອຍ​ລົງ ຊຶ່ງ​ພໍ​ທຽບ​ກັບ​ສຳນວນ​ລາວ​ວ່າ “ຢ່າ​ເຣັດ​ໃຫ້ຄໍ​ຕົກ​ແມ້” ກໍ​ວ່າ​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ “ຢ່າ​ທໍ້ຖອຍ​, ຢ່າຍອມ​ແພ້” ​ ດ່ັງ​ນີ້ເປັນ​ຕົ້ນ.



ແລະຖ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ຕໍ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄັກ​ອີກ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ

ຜູ້​ທີ່​ໃຊ້​ຄຳ​ສຳນວນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ແບບ​ອາ​ເມຣິກັນ​ວ່າ Keep your chin up

ນັ້ນ ຖ້າ​ໃຫ້​ລາວ​ເວົ້າ​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ ລາວ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ບໍ່​ຕ້ອງ​ທໍ້ຖອຍ​ໃຈ​, ​ໃຫ້​ຍິ້ມ​ຢູ່,

​ໃຫ້​ຢູ່​ຢ່າງ​ສະງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍ​ໂລດ​, ບໍ່​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໃຈ.”



