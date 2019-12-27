ເຮືອບິນກາຊັກສະຖານທີ່ມີຄົນໂດຍສານຫລາຍກວ່າ 90 ຄົນ ຕົກ ຫລັງຈາກໄດ້ທະຍານບິນຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ ໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນເສຍຊີວິດແລະຫລາຍ ກວ່າ 20 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ, ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຄະນະກຳມະການດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນຂອງກາຊັກສະຖານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນເບັກແອ (Bek Air) ໄດ້ຕຳຝາກຳແພງຄອນກຣີດ ແລະຕຶກສອງຊັ້ນຫລັງນຶ່ງ ຫລັງຈາກໄດ້ທະຍານຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຈາກສະໜາມບິນສາກົນອາລມາຕີ (Almaty).
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ບອກວ່າ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດແມ່ນ 15 ຄົນ ແຕ່ວ່າກະຊວງພາຍໃນຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອເຊຍກາງແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ດັດແກ້ຕົວເລກໃຫ້ຫລຸດລົງມາ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍໃດໆ.
ໃນຖ້ຽວບິນເລກທີ 2100, ເຮືອບິນຟອກເກີ (Fokker)-100 ກຳລັງ ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງເມືອງຫລວງເນີ-ຊູລຕັນ (Nur-Sultan), ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ແອສຕານາ (Astana) ເມື່ອມັນໄດ້ເສຍຄວາມສູງໃນການບິນໃນຕອນ 7:22 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວົ້າວ່າ ທຸກຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນເບັກແອ (Bek Air) ແລະຂອງເຮືອບິນຟອກເກີ (Fokker)-100 ຢູ່ກາຊັກສະຖານ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ບິນໃນທັນທີທັນໃດ ຈົນກວ່າການສືບສວນກ່ຽວກັບການຕົກຂອງເຮືອບິນ ນັ້ນຈະສຳເລັດ. ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງເຖິງສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃດໆທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນຕົກ.
ບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນຟອກເກີ (Fokker)-100, ຊຶ່ງເປັນເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂະໜາດກາງທີ່ມີ 2 ຈັກ ໄດ້ປະກາດການລົ້ມລະລາຍໃນປີ 1996 ແລະການຜະລິດເຮືອບິນໄດ້ຍຸຕິລົງໃນປີຕໍ່ມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
A Kazakhstan plane with more than 90 people on board crashed shortly after takeoff early Friday, killing at least 12 people and seriously injuring more than 20 others, authorities said.
Kazakhstan's Civil Aviation Committee said in a statement the Bek Air plane hit a concrete fence and a two-story building after takeoff from Almaty International Airport.
Local authorities had earlier put the death toll at 15, but the Interior Ministry of the Central Asian nation later revised the figure downward, without giving an explanation.
Flight 2100, a Fokker-100 aircraft was heading to the capital Nur-Sultan, formerly known as Astana, when it lost attitude at 7:22 a.m. local time.
Authorities say all Bek Air and Fokker-100 flights in Kazakhstan were immediately suspended pending the investigation of the crash. They have not suggested any possible cause of the accident.
The manufacturer of Fokker-100, a medium-sized, twin-turbofan jet airliner went bankrupt in 1996 and the production of the plane stopped the following year.