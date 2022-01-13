ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນກາຊັກສະຖານໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍເລີ້ມການເປີດເຈລະຈາ ຍ້ອນມີຄວາມເຫັນຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຢູເຄຣນ ອົງການເນໂຕ້ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູໂຣບ. ການສົ່ງກຳລັງ “ຮັກສັນຕິພາບ” ຈຳນວນ 2,500 ຄົນໂດຍອົງການສົນ ທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຮ່ວມ ຫຼື CSTO ທີ່ນຳພາໂດຍວັງເຄຣັມລິນ ເຮັດໃຫ້ພວກນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍໆຄົນ ໃນວໍຊິງຕັນເຫັນວ່າ ເປັນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງກາຊັກສະຖານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ແຕ່ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີກາຊັກສະຖານ ທ່ານກັສຊິມ ໂຈມາດ ຕໍກາເຢັບ ຜູ້ນຳຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ໄດ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ກ້ຳເກິ່ງນັ້ນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ກຳລັງຂອງອົງການ CSTO ຈະເລີ້ມຖອນອອກໄປພາຍໃນອາທິດນີ້ ແລະຈະແລ້ວສຳເລັດ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ.
ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານຈອນ ເຮີບທ໌ (John Herbst) ຈາກສະພາແອັດແລນຕິກ ຊຶ່ງເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຢູເຄຣນ ແລະກາຊັກສະຖານ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ເປົ້າໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອຟື້ນຟູອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍ ໃນຍຸກຫຼັງສະຫະພາບໂຊຫວຽດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ແຕ່ສະເພາະໃນຢູເຄຣນ ຈໍເຈຍແລະມອນໂດວາເທົ່ານັ້ນ ການເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານຕໍກາເຢັບແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້ມົສກູດຳເນີນການໃນສິ່ງນັ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດເຂດເອເຊຍກາງທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ.”
ທ່ານເຮີບທ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຕໍກາເຢັບມີທາງເລືອກ ຢູ່ອີກທາງນຶ່ງ ສຳລັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາຍນອກ ນັ້ນກໍຄືຈາກອົງການການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ຫຼື SCO ຊຶ່ງຮວມທັງປະເທດຣັດເຊຍຄືກັນ ແຕ່ໄດ້ເລືອກເອົາອົງການ CSTO ຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີທ່າອຽງໄປທາງມົສກູ. ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ທັງຈີນແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍ “ເປັນຜູ້ແຂ່ງຂັນ” ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍກາງ.
ທ່ານນາງເຈນນີເຟີ ເມີຕາຊາສວິລີ (Jennifer Murtazashvili) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ພິຕສເບີກ ແລະກອງທຶນຄາເນກີ ກ່າວວ່າ ການຖອນກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວກໍບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງຫຼາຍ “ຍ້ອນວ່າຕໍກາເຢັບຕ້ອງການໃຫ້ຣັດເຊຍຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ເອົາຊະນະການຕໍ່ສູ້ພາຍໃນ” ທີ່ລາວກ່າວອ້າງວ່າ ເປັນການພະຍາຍາມເຮັດລັດຖະປະຫານ. ເຖິງແມ່ນຈະມີ ຫຼືບໍ່ມີ ກຳລັງທະຫານ ຢູ່ໃນປະເທດກໍຕາມ “ແຕ່ການເຂົ້າແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະ
ມີຜົນເປັນເວລາຍາວນານ.”
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