ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ທ່ານ ຊັອງ ຄລອດ ຈັງເກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະບໍ່ເປີດໃຫ້ມີການເຈລະຈາອີກຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບ ການຖອນຕົວ
ອອກຈາກກຸ່ມຂອງ ອັງກິດ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ທຳການຕັດສິນໃນສັບປະດານີ້ວ່າ ຈະ
ໃຫ້ ອັງກິດ ຕໍ່ເວລາສຳລັບຂີດເສັ້ນຕາຍໃນວັນທີ 29 ມີນາຂອງເຂົາເຈົ້າ ອອກໄປອີກ
ຫຼືບໍ່.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ ຄາດວ່າຈະສົ່ງໜັງສືຫາບັນດາຜູ້ນຳ
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ເພື່ອຂໍການເລື່ອນເວລາ ໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຂອງເພິ່ນ ມີເວລາຕົກລົງກັນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການແຍກຕົວຄວນເກີດຂຶ້ນແນວ
ໃດ.
ປັດຈຸບັນນີ້, ສະພາຕ່ຳຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດເງື່ອນໄຂທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາ ອັງ
ກິດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຢ່າງເດັດຂາດ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາ
ສອງປີ, ແລະ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສັນຍານການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການດຳເນີນການດັ່ງ ໂດຍບໍ່ມີການ
ຕົກລົງກັນເກີດຂຶ້ນ.
ໂທລະພາບ BBC ໄດ້ລາຍງານໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທຳ ນຽບ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ຖະໜົນດາວນິງ) ນັ້ນ, ການຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານ ເມ ຈະເປັນການ
ເລື່ອນເວລາທີ່ສັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນໄລຍະຍາວ.
ທ່ານ ຈັງເກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸ ດອຍຊແລນຟຸງ (Deutchlandfunk) ຂອງ ເຢຍຣະມັນ
ວ່າທ່ານນາງ ເມ ຕ້ອງສະແດງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບ
ແຜນການຂອງ ອັງກິດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ການຕໍ່ເວລານັ້ນ, ເຊິ່ງຕ້ອງຖືກຮັບຮອງເອົາ
ໂດຍບັນດາສະມາຊິກ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທັງໝົດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະບໍ່ມີການເຈລະຈາຄືນ, ບໍ່ມີການເຈລະຈາຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ບໍ່ມີ
ການຮັບປະກັນເພີ່ມເຕີມ ນອກຈາກການຮັບປະກັນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄປແລ້ວ.”
ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ພະຍາຍາມຈັດການລົງຄະແນນສຽງສະພາແຫ່ງຊາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວ
ກັບ ເງື່ອນໄຂທີ່ເພິ່ນໄດ້ສະເໜີ ສຳລັບການຖອນຕົວ ອອກຈາກ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ,
ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ຈອນ ເບີໂຄ ໄດ້ຕັດສິນໃນອາທິດນີ້ວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ບໍ່ສາມາດຂໍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕະຫຼອດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດໄປນັ້ນ.
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