ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກ
ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ເຂົ້າເມືອງໂດຍບໍ່ມີເອກກະສານຖືກເນລະເທດ ໃຫ້ການສັນລະເສີນຕໍ່ຄໍາສັ່ງ
ຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ທີ່ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ໂຄງການປົກປ້ອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງແຕ່ຕອນຍັງ
ນ້ອຍນັ້ນ ໃຫ້ຍັງຄົງຕົວຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້.
"ນອກເໜືອໄປຈາກວ່າມັນເປັນຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ພິພາກສາແລ້ວ, ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ປະຊາ
ຊົນອາເມຣິກັນເວົ້ານໍາອີກ. ປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ “ພວກທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ” ດໍາລົງຊີວິດຢູ່
ໃນປະເທດນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້" ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງ ກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ເອມມີ ໂຄລບູຊາ (Amy Klobuchar) ທີ່ມາຈາກລັດມີນເນໂຊຕາ (Minnesota) ທີ່
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ. ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ "ຫລາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງຄົນພວກນີ້ ແມ່ນມີ
ວຽກເຮັດ ຫລືບໍ່ກໍກໍາລັງເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່."
ໃນປີກາຍນີ້, ທ່ານທຣໍາໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 5 ມີນາໃຫ້ເປັນວັນໝົດອາຍຸຂອງໂຄງການ
ດາກາ (DACA) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າເມືອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ຕອນ
ຍັງນ້ອຍຈໍານວນ 700,000 ຄົນ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ “ພວກທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ” ນັ້ນ ໃຫ້
ສາມາດເຮັດວຽກແລະຮຽນໜັງສືໄດ້ຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານທຣໍາ ຮັກສາໂຄງການດາກາໄວ້ ແລະໃຫ້ເປີດຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງໃໝ່ອີກ. ຜູ້ພິ
ພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງອີກສອງທ່ານ ໃນເມື່ອກ່ອນກໍໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຮັກສາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວແລ້ວນັ້ນໄວ້.
ສ່ວນປະທານຄະນະກໍາມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງ, ທ່ານ ຈັກ ແກຣັສລີ (Chuck
Grassley) ຈາກລັດໄອໂອວາທີ່ສັງກັດພັກຣິພັບບລິກັນນັ້ນ ຄັດຄ້ານຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາສານ
ຊັ້ນຕົ້ນ ວ່າໄດ້ຕັດສິນໂດຍລໍາພັງຄົນດຽວຕໍ່ນະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ແກຣັສລີ (Grassley) ເວົ້າວ່າ "ມີທ່່າອ່ຽງທີ່ໂລດໂຜນເກີນໄປ ທີ່ວ່າຜູ້ພິພາກສາ
ສານເຂດຄົນນຶ່ງ ໃນ 93 ເຂດ ເວົ້າອັນໃດອັນນຶ່ງແລ້ວຈະມີຜົນບັງ ຄັບໃຊ້ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດໄດ້. ອັນນັ້ນປາກັດວ່າມັນກວ້າງເກີນໄປໂພດ” ແລະທ່ານກໍໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າຍັງບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກສານສູງສຸດກ່ອນ.
ຢູ່ໃນຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນນັ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາຈອນ ເບດສ໌ (John Bates) ເອີ້ນການຕັດ
ສິນຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣໍາທີ່ໄດ້ຍົກເລີກໂຄງການ DACA ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ການຕັດ
ສິນໂດຍພາລະການ ແລະຕາມອຳເພີໃຈ” ແລະເວົ້າວ່າ ຄະນະ ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ
“ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງຕົນຈຶ່ງສະ ຫລຸບໄດ້ວ່າ ໂຄງການີ້ຈຶ່ງຖືວ່າ
ຜິດກົດໝາຍ.”
ທາງດ້ານທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກເຄີບີ ແຊນເດີສ໌ (Sarah Huckabee Sanders) ໂຄສົກ
ປະຈໍາທໍານຽບຂາວກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາດັ່ງກ່າວ
ກວ້າງເກີນໄປ ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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