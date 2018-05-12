ມີທັງ ຄວາມຍິນດີ ແລະຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຂະນະທີ່ ສຫລ ກຽມເປີດ ສະຖານທູດ ຢູ່ ເຈຣູຊາແລັມ

ດ້ວຍການເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດທີ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ໃນວັນຈັນອາທິດໜ້ານີ້
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ກຳລັງກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ສະຫງົບ.
ສະຫະລັດມີແຜນທີ່ຈະຮັບຕ້ອນແຂກ ປະມານ 800 ຄົນຢູ່ພິທີເປີດສະຖານທູດຂອງຕົນ ຢູ່ອິສຣາແອລໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້. ລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທ່ານ
ນາງອີວັງກາ ແລະ ລູກເຂີຍ ທ່ານຈາແຣັດ ຄູສເນີຣ ຈະໄປຮ່ວມພິທີ ໃນຂະນະທີ່ປະ
ທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະກ່າວຢູ່ໃນພິທີເປີດຜ່ານທາງວີດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີ 2017 ທີ່ຈະຍ້າຍສະຖານທູດສະຫະລັດ
ຈາກນະຄອນແທລ ອາວີບ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນ
ໃຈວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່ານະຄອນເຈ ຣູຊາແລັມ ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ, ໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນໆ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ມື້ນີ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າກຳລັງເຮັດໃຫ້ເລື້ອງນີ້ກາຍເປັນຈິງ.”
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພະນັກງານສະຖານທູດສະຫະລັດ 850 ຄົນ ຍັງຈະຢູ່ທີ່ນະຄອນແທລ
ອາວີບ ໄປຈົນກວ່າ ການກໍ່ສ້າງສະຖານທູດໃໝ່ ທີ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ແລ້ວສຳເລັດ. ໃນຂັ້ນທຳອິດ ຈະມີພະນັກງານຫ້າສິບຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທູດໃໝ່ທີ່ນະຄອນ
ເຈຣູຊາແລັມ ຮວມທັງເອກອັກຄະລັດຖະທູດເດວິດ ຟຣີແມນ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການຍົກຍ້າຍສະຖານທູດດັ່ງກ່ງາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນ
ເປັນພຽງສັນຍາລັກ. ແຕ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຕ້ອງການຢາກຕັ້ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງ
ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດນັ້ນ ສັນຍາລັກ
ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ.
ທ່ານຄາເລັດ ແອລຈິນດີ ຈາກສະຖາບັນບຸກກິ້ງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທັງສອງລັດ ຖະບານ
ພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຕ່າງກໍໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຍ້າຍ ສະຖານທູດ
ສະຫະລັດ ມາເປັນເວລາ 70 ປີແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ກໍຄືກັນກັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ ໄດ້ຮັກ
ສາສະຖານທູດຂອງຕົນຢູ່ໃນນະຄອນແທລ ອາວີບ ແທນທີ່ຈະແມ່ນນະຄອນເຈຣູ
ຊາແລັມ ເພາະວ່ານະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເປັນບັນຫາ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງສູງ ສຳລັບ
ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ສຳລັບອິສຣາແອລ ສຳລັບໂລກອາຣັບ ສຳລັບໂລກມຸສລິມ ສຳ
ລັບຊາວຄຣິສຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະແນ່ນອນສຳລັບຊາວຢີວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ