ລມຕ ຍຸຕິທໍາ ສຫລ ຖືກກົດດັນ ໜັກຂຶ້ນ ຈາກ ສະພາ ແລະ ທຳນຽບຂາວ

ທ່ານ Jeff Sessions, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບ
ຄວາມກົດ ດັນນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກຫ້ອງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງຖະໜົນ
Pennsylvania ຊຶ່ງກໍຄືຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະຈາກທໍານຽບຂາວ
ກ່ຽວກັບການ ພົວພັນຂອງທ່ານ ກັບອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈໍາ
ນະຄອນວໍຊິງຕັນແລະເຫດຜົນທີ່ທ່ານຖອນຕົວອອກຈາກການສືບສວນຂອງກະ
ຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນເລື່ອງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທາ
ນາທໍບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ກັບຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Dianne Feinstein ສະມາຊິກລະດັບສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄະ ນະກໍາມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ
Sessions ໄປປະກົດ ຕົວຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອຕອບ
ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາຂອງທ່ານ ກັບອະດີດເອກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ
ປະຈໍານະຄອນວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ Sergey Kislyak, ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ມີການໂຄສະນາຫາ
ສຽງ ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016. ໃນຕອນນັ້ນ ທ່ານ Sessions ເປັນທີ່ປຶກສາ
ຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ທ່ານ ທຣໍາ ແລະກໍທັງຍັງເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ
ຈາກລັດ Alabama ຢູ່.
ໜັງສືພິມ The Washington Post ລາຍງານໃນວັນສຸກຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ Kislyak ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນມົສກູ ໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ສົນ ທະນາກັບທ່ານ Sessions ໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ທ່ານ Sessions ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະ
ດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ. ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມາຈາກການດັກຟັງການ
ສື່ສານກັນລະຫວ່າງທ່ານ Kislyak ແລະນະຄອນມົສກູ.
ທ່ານນາງ Feinstein ໄດ້ຂຽນໃນຈົດໝາຍເຖິງທ່ານ Chuck Grassley ປະທານຂອງ
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວວ່າ “ອັນນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະຄະນະກໍາມະການ
ຕຸລາການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຟັງໂດຍກົງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາເອງ.”
ທ່ານ Al Franken ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຕຸລາການຈາກພັກເດໂມ
ແຄຣັດອີກທ່ານນຶ່ງ ແລະກໍເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ຕໍາໜິທ່ານທຣໍາ ເອີ້ນການສົນທະນາກັນຢ່າງມີ
ເຈດຕະນາລະຫວ່າງທ່ານ Sessions ແລະທ່ານ Kislyak ນັ້ນວ່າເປັນ “ການພັດທະ
ນາຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ແລະຣັດເຊຍທີ່ມີບັນ
ຫາຫລາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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