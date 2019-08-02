ຍີປຸ່ນໄດ້ລຶບຊື່ເກົາຫຼີໃຕ້ອອກຈາກບັນຊີພາຄີທີ່ໄດ້ຮັບຖານະພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ
ຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນການເພີ້ມທະວີໃນການໂຕ້ຖຽງທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ມີຮາກເຫງົ້າມາ
ຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງປະຫວັດສາດ.
ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ
ຂອງຍີປຸ່ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ແຜນການລຶບຊື່ເກົາຫຼີໃຕ້ອອກຈາກບັນ
ຊີ ທີ່ຮ້ອງວ່າ “ບັນດາປະເທດຂາວ” ທີ່ໄດ້ຮັບຖານະພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ.
ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາຈະມາເຖິງນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ບັນດາບໍລິສັດຍີປຸ່ນ ຕ້ອງໄດ້
ຂໍການອະນຸມັດ ເປັນລະກໍລະນີ ຈາກກະຊວງການຄ້າຍີປຸ່ນ ກ່ອນຈະສົ່ງຜະລິດຕະພັນ
ບາງຢ່າງ ທີ່ອາດຫັນປ່ຽນໄປໃຊ້ໃນທາງທະຫານ ໃຫ້ແກ່ເກົາຫຼີໃຕ້.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ໄດ້ຮ້ອງການເຄື່ນໄຫວນີ້ວ່າ “ເຫັນແກ່ໂຕ”
ແລະ “ເປັນບັນຫາທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ" ຕໍ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເກົາຫຼີ ກັບ ຍີປຸ່ນ
ໂດຍເຕືອນວ່າ ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໂຄສົກທຳນຽບສີຟ້າຂອງປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະ “ພິ
ຈາລະນາ” ການຕອບໂຕ້.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຍີປຸ່ນໄດ້ຈຳກັດການສົ່ງບັນດາວັດຖຸຮາຍເທັກໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້. ວັດ
ຖຸເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີ້ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນໂທ
ລະສັບສະຫຼາດ ແລະເຄື່ອງອີເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ ທີ່ເປັນອຸດສາຫະກຳ ຫຼັກສະໜັບ
ສະໜູນເສດຖະກິດທີ່ກາງຕໍ່ການສົ່ງອອກຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍີປຸ່ນແມ່ນເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ ການ
ຕັດສິນຂອງສານເກົາຫຼີໃຕ້ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຍີປຸ່ນຈ່າຍເງິນຊົດ
ເຊີຍໃຫ້ຊາວເກົາຫຼີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ ໃນລະຫວ່າງປະເທດ ປຸ່ນຍຶດຄອງ
ເກົາຫຼີນັ້ນ.
ໂຕກຽວໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂອງຕົນ ແມ່ນມາຈາກຄວາມ
ເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຍົກເອົາ “ເຫດການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ”
ຈຳນວນນຶ່ງ ພົວພັນກັບການສົ່ງອອກໄປເກົາຫຼີໃຕ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີປຸ່ນຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງປາກົດເອົາການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄປເຊື່ອມໂຍງ
ໃສ່ປະວັດສາດທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ.
Japan has removed South Korea from a list of its preferred trading partners, a major escalation in a trade dispute rooted in historical tensions.
The cabinet of Shinzo Abe, Japan's conservative prime minister, on Friday approved plans to remove South Korea from the list of so-called "white countries" with preferred trade status.
Beginning August 28, Japanese companies must now seek case-by-case approval from Japan's trade ministry before shipping certain products, which could be diverted for military use, to South Korea.
South Korean President Moon Jae-in called the move "selfish" and a "grave challenge" to Korean-Japan relations, warning it could damage the global economy.
Earlier, a South Korean presidential Blue House spokesperson vowed a "resolute" response.
Japan last month restricted exports of high-tech materials to South Korea. The materials are used to produce semiconductors and displays in smartphones and other electronics that serve as the backbone of South Korea's export-driven economy.
Japan's moves are widely seen as retaliation for recent South Korean court rulings ordering Japanese companies to compensate Koreans who were forced to work during Japan's colonial occupation of Korea.
Tokyo insists its trade decisions were motivated by national security concerns. It has cited "improper incidents" involving exports to South Korea, but hasn't provided many details. Some Japanese officials have also appeared to link the decisions to historical disputes.