ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ວາງແຜນເພື່ອເອົາບາດກ້າວ ຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອເລັ່ງລັດ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແລະເສດຖະກິດ ກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກການພົບປະສຸດຍອດຂອງທ່ານກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ທ່ານກິຊິດະ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະ ເມື່ອວັນອາທິດ ວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກ່ຽວກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຖືກບັງຄັບເປັນຂ້າທາດທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໃນລະຫວ່າງສະໄໝການປົກຄອງແບບອານານິຄົມຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳທັງສອງປະກາດວ່າ ຈະເອົາຊະນະຄວາມຂຸ້ນຂ້ອງໝອງໃຈທາງປະຫວັດສາດແລະເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ທ່າມກາງການປະເຊີນໜ້າກັບການຂົ່ມຂູ່ ຈາກໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະບັນຫາທ້າທາຍອື່ນໆ. ທ່ານຢູນ ທ່ານກິຊິດະ ແລະປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຄາດວ່າຈະພົບປະກັນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງກອງປະຊຸມກຸ່ມຈີ 7 ທີ່ເມືອງຮິໂຣຊິມະ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
South Korean President Yoon Suk Yeol is calling for officials to map out specific steps to hasten security and economic cooperation with Japan following his weekend summit in Seoul with Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kishida during Sunday’s meeting expressed sympathy toward Koreans forced into industrial slavery during Japan’s 1910-45 colonial rule of the Korean Peninsula as the leaders vowed to overcome historical grievances and strengthen cooperation in the face of the North Korean nuclear threat and other challenges. Yoon, Kishida and President Joe Biden are expected to meet on the sidelines of the Group of Seven meetings in Hiroshima later this month.