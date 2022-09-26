ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວອີຕາລີ ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນເປັນຢ່າງດີ ແກ່ພັກຢູໂຣສເກັບຕິກ (euroskeptic) ຂອງທ່ານນາງຈິອໍເຈຍ ເມໂລນີ (Giorgia Meloni) ທີ່ມີຮາກເຫງົ້າມາຈາກລັດທິຟາຊິສໃໝ່ ຫລື neo-fascist, ຊຶ່ງຜັກດັນປະເທດ ໄປສູ່ສິ່ງທີ່ອາດ ຈະເປັນລັດຖະບານນໍາພາໂດຍຝ່າຍຂວາຈັດເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມຜົນການນັບຄະແນນບາງສ່ວນຈາກການເລືອກຕັ້ງສະພາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວເອພີ (AP). ໃນຄຳປາໄສທີ່ກ່າວກ່ຽວກັບໄຊຊະນະນັ້ນ, ຜູ້ນຳຝ່າຍຂວາຈັດຂອງອີຕາລີ ທ່ານນາງ ຈິອໍເຈຍ ເມໂລນີ (Giorgia Meloni) ໄດ້ກ່າວໃນນ້ຳສຽງປານກາງ ຫຼັງຈາກການ ຄາດຄະເນ ໂດຍອີງໃສ່ຄະແນນສຽງນັບ ຈາກຈຳນວນ 2/3 ຂອງໜ່ວຍປ່ອນບັດສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກພະລາດອນພາບຂອງອີຕາລີ ຫລື Brothers of Italy ຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າຜູ້ແຂ່ງຂັນອື່ນໆ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນ ວັນອາທິດວານນີ້.
"ຖ້າພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າປົກຄອງປະເທດຊາດນີ້, ພວກເຮົາຈະເຮັດເພື່ອທຸກຄົນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດສໍາລັບຊາວອີຕາລີຫມົດທຸກຄົນ ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດມັນ ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນ (ຂອງປະເທດນີ້)" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ຈິອໍເຈຍ ເມໂລນີ (Giorgia Meloni) .
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ອີຕາລີເລືອກເອົາພວກເຮົາ." "ພວກເຮົາຈະບໍ່ທໍລະຍົດ (ປະເທດ) ບໍ່ໄດ້ເພາະພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈັກເທື່ອ."
ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມທີ່ປົກຄອງປະເທດ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພັນທະມິດຂອງຝ່າຍຂວາຂອງທ່ານນາງເມໂລນີ ແລະຝ່າຍກາງອຽງຂວາອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ. ຖ້າທ່ານນາງເມໂລນີ, ອາຍຸ 45 ປີ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ທ່ານນາງຈະ ເປັນແມ່ຍິງຄົນທໍາອິດ ທີ່ກໍຕໍາແຫນ່ງເປັນນາຍົກຂອງປະເທດ.
ຂໍ້ກຳນົດທີ່ໃຫ້ພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານແມ່ນມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍປະທານາທິບໍດີອີຕາລີ ຫຼັງຈາກໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອະດີດຫົວຫນ້າທະນາຄານກາງຂອງຢູໂຣບ, ທ່ານມາຣິໂອ ແດຣກກີ (Mario Draghi) ທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍຸບລົງເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນ, ຍັງມີບົດບາດເປັນຜູ້ຮັກສາການຢູ່.
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມໃນລັດຖະບານປະສົມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານນາງເມໂລນີອາດຈະປາກົດຂຶ້ນແລ້ວ.