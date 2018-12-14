ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ກັກຂັງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນ
ການກໍ່ການຮ້າຍ 40 ຄົນ.
IDF ກ່າວຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ ໃນວັນສຸມື້ນີ້ວ່າ ພວກທີ່ຖືກກັກຂັງ 37
ຄົນ “ຮູ້ກັນວ່າເປັນພວກປະຕິບັດງານສືບລັບຂອງກຸ່ມຮາມັສ.”
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາກ່າວວ່າ ການຈັບກຸມ ແມ່ນມີຂຶ້ນ
ພາຍຫລັງທີ່ມີ “ການຍິງໂຈມຕີ” ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານ IDF ສອງ
ຄົນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວເອພີ ລາຍງານວ່າ ພວກທີ່ຖືກກັກຂັງແມ່ນ “ນັກເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຮາມັສ
ຮວມທັງບັນດາສະມາຊິກສະພາ” ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໃນຕອນບຸກຖະຫຼົ່ມໝົດຄືນນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
The Israeli Defense Forces says it has detained 40 terror suspects.
IDF said on Twitter Friday that 37 of the detainees "are known Hamas operatives." (( https://twitter.com/IDF/status/1073468308836495361 ))
The Twitter post said the arrests follow a "shooting attack" Thursday that killed two IDF soldiers and injured others.
The Associated Press reports that the detainees are "Hamas activists, including lawmakers" who were apprehended in overnight raids.
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