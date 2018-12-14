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​ທະ​ຫານ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກັກ​ຂັງ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ 40 ​ຄົນ ໃນການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ

ພວກ​ທະ​ຫານ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຢືນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ ໃກ້ກັບບ່ອນຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ຈີ​ວັ​ຕ ອັ​ສ​ຊ​ຊັ​ຟ ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນໍ້າ ຈໍແດນ, ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຳລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຫຼື IDF ກ່າວ​ວ່າ​ຕົນ​ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໃນ
​ການກໍ່​ການຮ້າຍ 40 ຄົນ.

IDF ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ​ ໃນ​ວັນ​ສຸ​ມື້​ນີ້ວ່າ ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ 37
ຄົນ “ຮູ້​ກັນວ່າ​ເປັນ​ພວກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານສືບ​ລັບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມັ​ສ.”

ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທ​ວີດ​ເຕີ ທີ່ໄດ້ເຜີຍ​ແຜ່ອອກ​ມາ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈັບ​ກຸມ ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​
ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີ “ການ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ” ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ທະ​ຫານ IDF ສອງ
​ຄົນ ແລະ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນໆ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບນັ້ນ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ແມ່ນ “ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມັ​ສ
ຮວມ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ” ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ຕອນ​ບຸກຖະ​ຫຼົ່​ມໝົດ​ຄືນນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ


The Israeli Defense Forces says it has detained 40 terror suspects.

IDF said on Twitter Friday that 37 of the detainees "are known Hamas operatives." (( https://twitter.com/IDF/status/1073468308836495361 ))

The Twitter post said the arrests follow a "shooting attack" Thursday that killed two IDF soldiers and injured others.

The Associated Press reports that the detainees are "Hamas activists, including lawmakers" who were apprehended in overnight raids.

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