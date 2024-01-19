ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ທ່ານບອກກັບສະຫະລັດວ່າ ອິສຣາແອລ ຄັດຄ້ານ ກ່ຽວກັບລັດປາແລັສໄຕນ໌

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນພະ ຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ບອກກັບສະຫະລັດວ່າ ທ່ານຄັດຄ້ານການສະໜັບສະໜຸນທີ່ມີມາເປັນເວລາຍາວນານ ຂອງວໍຊິງຕັນ ໃນການສ້າງລັດປາແລັສໄຕນ໌ ໃຫ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕົກລົງຫຼັງສົງຄາມ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານຝ່າຍຂວາຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສະແດງການຄັດ ຄ້ານຕໍ່ລັດປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ເປັນອິດສະລະ ທີ່ເທົ່າທຽມກັບອິສຣາແອລ. ແຕ່ຖະ ແຫຼງການຂອງທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ອອກອາກາດທົ່ວປະເທດ ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກສາທາລະນະຢ່າງຈະແຈ້ງ ກັບສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງຜູ້ນຳອິສຣາແອລ.
"ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄໍາຄິດເຫັນໃຫມ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນຕັນຢາຮູ. ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນ," ທ່ານ ເຄີບີ ກ່າວ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນອາທິດນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ນະຄອນ ດາວອສ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ວ່າ "ເສັ້ນທາງໄປສູ່ລັດ ປາແລັສໄຕນ໌" ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອສັນຕິພາບຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມີລເລີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ບໍ່ມີວິທີໃດ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍ ໄລຍະຍາວຂອງ ອິສຣາແອລ, ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍືນຍົງ, ແລະບໍ່ມີວິທີໃດ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍໄລຍະສັ້ນຂອງການສ້າງສາເຂດກາຊາຄືນໃໝ່ ແລະການສ້າງຕັ້ງວິທີການປົກຄອງໃນເຂດກາຊາ ແລະການສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ເຂດກາຊາ ໂດຍປາດສະຈາກ ການສ້າງຕັ້ງລັດປາແລັດສະໄຕນ໌.”
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ, “ໃນ ການຈັດການ ໃດກໍຕາມ ໃນອະນາຄົດ… ອິສຣາແອລ ຈຳເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນທຸກເຂດ ຂອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ”. “ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຂັດກັບແນວຄວາມຄິດ ດ້ານອະທິປະໄຕ. ທ່ານ ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?"
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