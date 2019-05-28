ອິສຣາແອລໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ການເລືອກຕັ້ງສະພາໃໝ່ຫລາຍຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວແບບເປັນຂະບວນສາມຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີຂຶ້ນ ເພື່ອຈະຫຍຸບສະພາຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້.
ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 66 ຕໍ່ 44 ສຽງ ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 17 ກັນຍາ ໃຫ້ເປັນວັນເລືອກຕັ້ງໃໝ່, ຖ້າຫາກມາດຕະການດັ່ງກ່າວສາມາດຜ່ານການລົງຄະແນນສອງຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ພັກຂອງທ່ານໄດ້ຊະນະການຍາດເອົາບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາໄດ້ເກືອບໝົດ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານມີເວລາຮອດວັນພຸດມື້ອື່ນເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຂອງການຮວມເຂົ້າກັນກັບພັກອື່ນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະປະສົບກັບສະພາບທີ່ເປັນການສ່ຽງທີ່ປະທານາທິບໍດີອິສຣາແອລໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນອື່ນມາຈັດຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຂຶ້ນ. ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຄົງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຫດການນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້, ໂດຍທີ່ມັກຈະເອົາໂອກາດ ໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ນີ້ ຫລາຍກວ່າ.
ລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ໄດ້ຖືກຊຸກໃຫ້ຕົກໄປຢູ່ໃນສະພາບ ໂກລະຫົນ ໂດຍອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານອາວິກດໍ ໄລເບີແມນ (Avigdor Lieberman), ທີ່ບາງຄັ້ງກໍເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ແລະບາງຄັ້ງກໍເປັນຄູ່ປໍລະປັກຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ໄລເບີແມນ (Lieberman) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍໃໝ່ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຊາຍໜຸ່ມທີ່ນັບຖືສາດສະໜາອໍໂຕດອກຊ໌ ແບບດັ້ງເດີມຈັດ ເຂົ້າເປັນທະຫານໃນກອງທັບອິສຣາແອລ ຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍທີ່ນັບຖືສາດສະໜາຢີວສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະພັນທະມິດຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູທີ່ນັບຖືສາດສະໜາ ອໍໂຕດອກຊ໌ ແບບດັ້ງເດີມຈັດນັ້ນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນໃນການຖືກເກນທະຫານທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ອອກມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຈະເປັນຄູ່ພາຄີໃນລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານເອົາ “ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະເທດ ຢູ່ເໜືອຜົນປະໂຫຍດອື່ນໃດໆໝົດ” ເພື່ອຫລີກເວັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈະເປັນການເລືອກຕັ້ງ "ທີ່ແພງ ແລະສິ້ນເປືອງ" ນັ້ນ.
ຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລທ່ານນີ້ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະມີການປະນິປະນອມກັນ ກ່ອນຈະຮອດວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຊຶ່ງເປັນວັນກຳນົດເສັ້ນຕາຍໃຫ້ທ່ານຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ