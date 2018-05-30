ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ອິສຣາແອລ ຕິດກັບ ເຂດກາຊາ ເບົາບາງລົງ ແລ້ວ

ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນອິສຣາແອລທີ່ຕິດກັບເຂດກາຊາໄດ້ເບົາ
ບາງລົງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາແລສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ມີ
ການຢຸດຍິງໂດຍອີຈິບໄດ້ບັນລຸກັນກັບອິສຣາແອລແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າການຍິງ
ປືນຄົກໂຈມຕີໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຈາກເຂດກາຊາຍຸຕິລົງແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ອິສຣາແອລກໍຈະສະໜອງຕອບ.
ເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ກອງທັບຂອງອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ ແລະເຮລິຄອບເຕີຂອງ
ຕົນໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມຮາມັສ (Hamas) ໃນຂະນະທີ່ລະບົບ
ປ້ອງກັນລູກສອນໄຟໄອເອິນໂດມ (Iron Dome) ໄດ້ສະກັດກັ້ນ ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄປໃສ່
ບໍລິເວນຊາຍແດນ ຈາກເຂດກາຊາຂອງຊາວປາແລສໄຕນ໌.
ກຳລັງປ້ອງກັນໂຕຂອງອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍ
ໃສ່ສະຖານທີ່ຜະລິດຈະຫລວດ ແລະອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ພ້ອມກັບເຂດຄຸ້ມທີ່ຢູ່ອາໄສ
ແລະບ່ອນຝຶກແອບທະຫານ.
ກຳລັງປ້ອງກັນໂຕຂອງອິສຣາແອລ ຫລື IDF ກ່າວວ່າ "ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຮາມັສ
(Hamas) ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທໍາການຕໍ່ຕ້ານກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກຢູ່ອາໄສໃນ
ເຂດກາຊາ. ພາຍຫລັງທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວ ທໍາການກໍ່ກວນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ລຽບຕາມຮົ້ວ
ປ້ອງກັນຊາຍແດນບໍ່ສໍາເລັດ ບັດນີ້ ມັນມາເລືອກທີ່ຈະທໍາການ ແລະອະນຸ ຍາດໃຫ້ທໍາ
ການໂຈມຕີໃນຂອບເຂດອັນກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພົນລະເມືອງ ຂອງ ອິສຣາແອລ."
ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍໄດ້ຍິງປືນຄົກແລະທໍາການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ກັນ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ໃນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ນັບແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທໍາ
ການຕໍ່ສູ້ກັນ ໃນສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 50 ວັນ ໃນປີ 2014.
ກຸ່ມຮາມັສ (Hamas) ແລະກຸ່ມຈີຮາດອິສລາມທີ່ເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ນ້ອຍກວ່າໄດ້ອອກ
ຖະແຫລງການຮ່ວມໂດຍໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ອິສຣາແອລເວົ້າວ່າແມ່ນ
ການຍິງຈະຫລວດ ແລະປືນຄົກ 70 ລູກຈາກເຂດກາຊາ (Gaza) ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ພວກຫົວຮຸນແຮງເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ແກ້ແຄ້ນຄືນຕໍ່ອິສຣາແອລທີ່ໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ.
ທາງດ້ານອິສຣາແອລກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະ
ນະທີ່ລູກສອນໄຟໄອເອິນໂດມ (Iron Dome) ໄດ້ສະກັດລູກສອນໄຟທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ
ຍິງໄປນັ້ນໄດ້ເກືອບໝົດທຸກລູກ. ກຳລັງປ້ອງກັນໂຕ ຂອງອິສຣາແອລ ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ
ໂດຍການໂຈມຕີທາງອາກາດຫລາຍກວ່າ 10 ຄັ້ງ ແລະທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ
(Benjamin Netanyahu) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ກໍໄດ້ນາບຂູ່ວ່າຈະຕອບໂຕ້
ຕໍ່ການໂຈມຕີອິສຣາແອລຄືນ "ຢ່າງໜັກແບບດຽວກັນນັ້ນ ບໍ່ຜິດເລີຍ".
ປະທານາທິບໍດີມາມຸດ ອາບບັສ (Mahmoud Abbas) ຂອງປາແລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ໃນ
ຂະນະທີ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ຢາກມີແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາ
ແອລເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຕ້ອງການສັນຕິ ພາບ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນແມ່ນສູງຂຶ້ນມາໄດ້ສອງເດືອນແລ້ວ ໂດຍທີ່ຊາວປາ
ແລສໄຕນ໌ພາກັນຈັດການປະທ້ວງເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາສິດກັບຄືນໄປຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫລົບໜີໄປ ຫລືບໍ່ກໍຖືກບັງຄັບໃຫ້ໜີໄປເມື່ອປະເທດອິສຣາແອລຖືກສ້າງຕັ້ງ
ຂຶ້ນໃນປີ 1948. ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມ ຕ່ໍຕ້ານການປິດລ້ອມເຂດກາຊາ
ທີ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ດົນກວ່າທົດສະວັດນຶ່ງແລ້ວນັ້ນ ພ້ອມທັງຕ້ານຕໍ່ການຍົກຍ້າຍສະ
ຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດຈາກນະຄອນແທລອາວິບ (Tel Aviv) ໄປ
ຢູ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ (Jerusalem).
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ