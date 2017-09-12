ສະຫະລັດ ແມ່ນສູນເສຍ ອົງປະກອບ ສຳຄັນ ຂອງ ການເຮັດສົງຄາມ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ

16 ປີ ຫລັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ເລີ່ມເຮັດສົງຄາມ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ກໍມີຍັງ
ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນທີ່ວ່າ ສົງຄາມທີ່ວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ແລະ
ເມື່ອກ່າວເຖິງການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານແນວຄິດແລ້ວ ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ບາງຄົນຢ້ານກົວວ່າ ສະຫະລັດ ອາດຈະພ່າຍແພ້ໄດ້.
“ມັນມີອົງປະກອບທີ່ຈະທຳການສັງຫານພວກ jihadists, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່
ສາມາດຂ້າພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາ Michael McCaul
ປະທານຄະນະກຳມະການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງ
ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດຍຸຕິ ແລະປ້ອງກັນ ການວາງແຜນການກໍ່ການຮ້າຍ
ຫຼາຍໆຄັ້ງບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້.”
ທ່ານ McCaul ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ແຕ່ຍັງມີອົງປະກອບທີ່ການໂຈມຕີໂດຍ
ເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຄັບ ພຽງຢ່າງດຽວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາຊະນະສົງຄາມ ຂອງ
ແນວຄິດນີ້ໄດ້.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທັງອະດີດ ແລະປັດຈຸບັນ ກ່າວວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຕໍ່ການ
ເອົາບາດກ້າວໃນການຮັບມືກັບເລື່ອງ ທີ່ຊ່ອຍຂັບດັນໃຫ້ກຸ່ມພວກນີ້ ເຊັ່ນ ກຸ່ມ
al-Qaida ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ບໍ່ເປັນຍ້ອນການຂາດຄວາມພະຍາຍາມແຕ່ຢ່າງໃດ
ເລີຍ ແຕ່ເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບວ່າ ຜົນສະຫຼຸບນັ້ນແມ່ນບໍ່ດີເລີຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າກັງວົນແລະເປັນຫ່ວງເຖິງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງແນວຄິດນີ້,” ຊຶ່ງທ່ານ
Tom Bossert ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວ
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້.
“ພວກເຮົາໄດ້ມີເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 17 ຫາ 18 ປະເທດທີ່ອາດຈະເປັນປະເທດລົ້ມແຫຼວ,
ທີ່ເບິ່ງຮວມໆແລ້ວວ່າ ອາດໃກ້ຈະລົ້ມແຫຼວ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼືກຸ່ມ al-Qaida
ຫຼືບໍ່ ກໍກຸ່ມອື່ນໆ ຕ່າງກໍໄດ້ມີໜ້າຢ່າງແຂງຂັນຢູ່ໃນປະເທດເຫລົ່ານີ້” ແລະທ່ານກ່າວວ່າ
“ນັ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.”
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງ ໃສ່ການເອົາຊະນະທາງດ້ານ
ທະຫານ ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ລັດ
ອິສລາມທີ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍປະກາດເປັນປະເທດນັ້ນພັງທະລາຍລົງແລ້ວ ການຮຽກຮ້ອງ
ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກໍຈະພັງທະລາຍລົງເຊັ່ນກັນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການເສຍໄຊຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໃນສະໜາມລົບ
ກໍບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮ້ອງຮຽນ ຕໍ່ແນວຄິດໃນການເກັບເກນພວກ jihadist
ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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