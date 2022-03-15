ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ, ທ່ານຫລີ ເກີ້ຈຽງ ກ່າວໃນວັນສຸກ ແລ້ວນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນບໍ່ຄວນ “ປິດ” ປະຕູວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະເທດເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງຣັດເຊຍເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.
ທ່ານຫລີກ່າວວ່າ, "ຍ້ອນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ກັນແລະກັນ [50 ປີກ່ອນນັ້ນ] ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນປິດມັນ, ປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ," ໂດຍອ້າງ ເຖິງວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໂດຍການເດີນທາງໄປປັກກິ່ງໃນປີ 1972 ຂອງປະທານາທິ ບໍດີ ຣີຊາດ ນິກສັນ ຂອງສະຫະລັດໃນເວລານັ້ນ.
ໂດຍອີງຕາມຖະແຫຼງການທີ່ເປັນເອກະສັນກັນຫຼາຍສະບັບຂອງບັນດາຜູ້ນຳຈີນນັບຕັ້ງແຕ່ມີການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ, ທ່ານຫລີຍອມຮັບວ່າ ວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງມີຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
ທ່ານຫລີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນເວລາສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະພາວ່າ "ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການຮ່ວມມືກັນຄວນເປັນເສັ້ນທາງຫລັກ ເພາະສັນຕິ ພາບແລະການພັດທະນາຂອງໂລກແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງນັ້ນ." "ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກ ເຮົາຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າກໍຕາມ, ມັນຄວນ ຈະມີຄວາມປະນີປະນອມ ແລະເທົ່າທຽມກັນ."
ວັນທີ 8 ມີນາຜ່ານມານີ້ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ "ທຳງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ" ກັບປະຊາຄົມໂລກເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ຢູເຄຣນ.
ແນວໃດກໍດີ, ນັກສັງເກດການບາງຄົນກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງອາດຈະຕົກລົງໄປຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານການເງິນ ແລະທາງການເມືອງ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປະທານປະເທດສີ ແລະຜູ້ນໍາຂອງຈີນບໍ່ພໍໃຈ ເລັກນ້ອຍກ່ຽວ ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ອໍານວຍການອົງ ການສືບລັບ CIA , ທ່ານວິລລຽມ ເບີນສ໌ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳໃຫ້ການຕໍ່ບັນດາສະ ມາຊິກສະພາສະຫະລັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄາດວ່າ ພວກຣັດເຊຍຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນຫລວງຫລາຍ."
ທ່ານເບີນສ໌ ກ່າວວ່າ ຈີນຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານພູມີສາດທາງການເມືອງຂອງການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ, ລວມທັງ "ວິທີການທີ່ [ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ] ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຜັກດັນຊາວຢູໂຣບ ແລະອາເມຣິກັນໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຂຶ້ນຫລາຍ."
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