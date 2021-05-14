ລັດຖະບານອີຣັກ ຍົກລະດັບ ການສືບສວນສອບສວນ ໃນການລອບສັງຫານ ພວກປະທ້ວງ ແລະ ນັກຂ່າວ

ສື່ມວນຊົນຂອງອີຣັກ ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງ ແລະພະຍາຍາມຈະຂ້ານັກຂ່າວອີກຄົນນຶ່ງ ໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມາ. ຝູງຄົນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາຍໜຸ່ມໄດ້ພາກັນຈູດໄຟເຜົາ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມສະຖານກົງສຸນຂອງອີຣ່ານຢູ່ເມືອງຄາບາລາ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດການໂຈມຕີນັ້ນ ດັ່ງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມຸສຕາຟາ ອາລ-ຄາດີມີ ຂອງອີຣັກ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຊອກຫາແລະຈັບກຸ່ມພວກຜູ້ກະທຳຜິດ. ແອດວອດ ເຢຣານຽນ ມີລາຍງານໃຫ້ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການລອບສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງຄາບາລາທີ່ມີວັດສັກສິດຂອງຊາວອີຣັກນິກາຍຊີໄອ້ ໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະລອບສັງຫານນັກຂ່າວໃນເມືອງດີວານີຢາ (Diwaniya) ທີ່ສົງຜົນໃຫ້ພວກປະທ້ວງຈູດໄຟເຜົາຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ດ້ານດອກ ກົງສຸນຂອງອີຣ່ານ ຈຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີສຽງຮ້ອງໂວຍວາຍຈາກເຕຫະຣ່ານ. ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ຈູດໄຟເຜົາກົງສຸນແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2019.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານມຸສຕາຟາ ອາລ-ຄາດີມີ ເອງ ກໍເຄີຍເປັນນັກຂ່າວ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະເປີດໂປງແລະດຳເດີນຄະດີຕໍ່ພວກຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ພ້ອມກັບການເຂັ່ນຂ້າພວກປະທ້ວງ ໃນເມື່ອກ່ອນນຳດ້ວຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມຸສຕາຟາ ຄາດີມີ ກ່າວເປັນພາສາອາຣັບວ່າ:
ທ່ານບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ ຄະນະສືບສວນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ລວມທັງກຸ່ມບັນ ດາຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ໄດ້ກະສຽນແລ້ວ ໂດຍມີປະສົບການທີ່ຈະສືບສວນແລະສອບຖາມພວກພະຍານ ເພື່ອລົງຄວາມເຫັນວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະໄດ້ຂໍ້ສະ ຫລຸບໃນທີ່ສຸດ.
ບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງນິກາຍຊີໄອ ທ່ານອຳມາຣ ຮາຄິມ ແລະທ່ານມຸກຕາດາ ຊາເດີ ທັງສອງທ່ານນີ້ ໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ການຍິງສັງຫານນັ້ນ. ທ່ານຮາຄິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການພະຍາຍາມລອບສັງຫານພວກປະທ້ວງແລະພວກນັກຂ່າວເພື່ອປິດປາກປິດສຽງຂອງພວກເຂົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຍິນນັ້ນ ຄືວ່າມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດ.” ທ່ານຊາເດີ ໄດ້ເອີ້ນການສັງຫານວ່າ “ເປັນກົນລະຍຸດ ທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວ” ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອີຣັກ “ຢູ່ຢ່າງສະຫງົບ.”
ທ່ານຊາເລມ ມັສຄາວ ນັກວິເຄາະຊາວອີຣັກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ຢູ່ເບື້ອງນຶ່ງ ແລະສະຫະລັດ ກັບຊາອຸດີອາຣາເບຍ ຢູ່ອີກເບື້ອງນຶ່ງ” ແລະວ່າ ອີຣັກ ແມ່ນ “ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ.”
ປະເທດດັ່ງກ່າວກຳລັງກະກຽມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະທ່ານມັສຄາວ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ກຸ່ມບາງສ່ວນ ກໍາລັງພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານເລື່ອນການເລືອກຕັ້ງອອກໄປ.
ທ່ານຊາເລມ ມາສຄາວ ກ່າວວ່າ “ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະທ່ວງເວລາໃນການເລືອກຕັ້ງ. ບາງຄົນຢາກເລື່ອນການເລືອກຕັ້ງອອກໄປ. ອັນນັ້ນເປັນສາເຫດທີ່ພວກເຂົາກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຖະໜົນຫົນທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດ້ານຄວາມປອດໄພຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການເລືອກຕັ້ງ.”
ທ່ານຄາດຕາຣ ອາບູ ດຽບ ຜູ້ທີ່ສອນລັດຖະສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງປາຣີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກຊາວໜຸ່ມອີຣັກຫຼາຍຄົນ ທັງນິກາຍຊູນີ ແລະຊີໄອ້ ຢາກຈະເຫັນປະເທດມີເອກະລາດ ແລະ ຈຸດປະສົງອັນນັ້ນ ໄດ້ນຳເອົາພວກປະທ້ວງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວໜຸ່ມລົ່ງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ.
ທ່ານຄາດຕາຣ ອາບູ ດຽບ ກ່າວເປັນພາສາຝຣັ່ງວ່າ:
ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກທະຫານບ້ານທີ່ນິຍົມອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ກໍາລັງປຸກລະດົມປະຊານິຍົມ” ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື ອາລ-ຮູສດ໌ ອາລ-ຊາ’ອາບີ (Al-Hushd al-Sha'abi) ໃນພາສາອາຣັບ ມີເຫດມີຜົນຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງ ການປະທ້ວງຢູ່ໃນຖະໜົນ ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມກຳຈັດພວກຜູ້ນຳຂອງການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຄົນ.
ການປະທ້ວງຂອງມະຫາຊົນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານອີຣັກ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນລະດູຮ້ອນຂອງປີ 2019 ຢູ່ທີ່ເມືອງທ່າບາສຣາ ທ່າມກາງການຂາດແຄນນ້ຳສະອາດ ນ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ ແລະໄຟຟ້າ. ໃນເວລາຕໍ່ມາການປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປໃສ່ນະຄອນຫຼວງແບກແດດ ແລະຫົວເມື່ອງອື່ນໆ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019. ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາແດລ ອັບດູລ ເມີດີ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໂດຍເປີດທາງໃຫ້ທ່ານຄາດີມີ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຖັນແຖວກັບ ສະຫະລັດ ຫຼື ອີຣ່ານ.