ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳໂລກພາກັນກະກຽມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ປະຈຳປີ ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະ
ຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ຈະບົດບັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ຮ້ອນເອົ້າຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣັສ ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ມາປະເຊີນໜ້າກັນ ພວກເຮົາບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະເສຍ
ພວກເຮົາສູນເສຍການແຂ່ງຂັນຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຄວາມຈຳເປັນ
ອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະເຮັດບໍ່ສາມາດຈະແຈ້ງໄປກວ່ານີ້ແລະນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດເພື່ອເອົາບາດກ້າວຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ ແລະປະມຸກຂອງປະເທດ ແລະ
ລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ມີແຕ່ບັນດາຜູ້ທີ່ນຳທີ່ມີແຜນ
ການແລະແກ້ໄຂຜົນກະທົບກ່ຽວກັບສະພາບຮ້ອນເອົາຂອງໂລກເທົ່ານັ້ນ ຈະຖືກເຊີນ
ໃຫ້ຂຶ້ນໄປກ່າວ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືເອົາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນລາຍເຊັນຂອງທ່ານ
ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າມີຫຼາຍໆ “ແຜນມີຄວາມໝາຍ” ຕໍ່ການຫລຸດຜ່ອນແກັສ
ເຮືອນແກ້ວຢ່າງວ່ອງໄວລະຫວ່າງທົດສະວັດຕໍ່ໄປແລະບັນລຸການເຮັດໃຫ້ທາດຄາ
ບອນຢູ່ຕົວພາຍໃນປີ 2050.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສະແດງຂໍ້ລິເລີ້ມໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແນໃສ່ການເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປຈາກການໃຊ້ຖ່ານຫີນ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຄາ ຂອງການໃຊ້ທາດຄາ
ບອນ ຢຸດການຊ່ວຍເຫຼືອເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດ ແລຕັດມົນລະພິດທີ່
ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາລົງ ແລະພວກເຮົາຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳ
ຄັນ ຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາແບບທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງ ໃນການເຮັດວຽກ
ແລະການຄົງຕົວຢູ່ຂອງສັງຄົມ ສະອາດຕື່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຜູ້ຄົນສາ
ມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລະດົມການເງິນ ແລະສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ເໝາະ
ສົມສຳລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ."
ສະຫະປະຊາຊາດຕ້ອງການຢາກເລັ່ງລັດການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດປາ
ຣີ ສະບັບປີ 2015 ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຈຳກັດການສູງຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນໂລກໃນທົດ
ສະວັດນີ້ ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 2 ອົງສາແຊລເຊີສ ສູງກວ່າລະດັບໃນຍຸກກ່ອນອຸດສາຫະກຳ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເປັນ
ທີ່ພຽງພໍເພື່ອຫລີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແລະແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ກະຕືລືລົ້ນກວ່ານີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຂຶ້ນ.
ທ່ານເດວິດ ວາສໂກ ຜູ້ອຳນວຍການຂໍ້ລິເລີ້ມດິນຟ້າອາກາດສາກົນທີ່ສະຖາບັນຊັບ
ພະກອນໂລກ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກຳລັງມອງເຫັນສະພາບການຕົວຈິງ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດ ບົນພື້ນຖານ ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນນ້ຳຖ້ວມ ເຫັນສະພາບອາ
ກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ ພວກເຮົາມີສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ
ວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ."
As world leaders prepare to gather for their annual meetings at the U.N. General Assembly, heightened tensions between the United States and Iran threaten to overshadow a summit on global warming.
"Let's face it, we have no time to lose, we are losing the race against climate change," U.N. Secretary-General António Guterres told reporters Wednesday. "The imperative to act could not be more clear, and this is exactly why I am convening the Climate Action Summit."
The summit will take place Sept. 23, and more than 100 heads of state and government are expected to attend. Only those who bring dynamic and concrete plans to mitigate the effects of global warming will be invited to speak.
Guterres, who has made slowing climate change his signature issue, said he expects a number of "meaningful plans" for drastically reducing emissions during the next decade and on reaching carbon neutrality by 2050.
"We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal, putting a price on carbon, stopping subsidies for fossil fuels, and cutting the pollution that damages our health," he said. "And we will highlight the importance of scaling up nature-based solutions, creating cleaner ways in the way we work and societies function, building resilience, protecting people, mobilizing finance and promoting decent jobs for a just transition."
The U.N. wants to accelerate action on the 2015 Paris Climate Agreement, which aims to limit the Earth's temperature rise this century to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Experts warn that the Paris commitments are inadequate to avoid the worst impacts of climate change and more ambitious action needs to happen.