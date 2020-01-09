ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ພວກຈຸບິນ ຂອງເຮືອບິນໂດຍສານ ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ຕົກ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກບິນໄດ້ບິນຂຶ້ນຈາກສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ນັ້ນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບິນກັບຄືນ, ແລະ ວ່າຄົນຂັບເຮືອບິນບໍ່ໄດ້ທຳການສື່ສານທາງວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃດໆ.
ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການການບິນພົນລະເຮືອນຂອງ ອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ອ້າງ ວ່າຜູ້ເຫັນເຫດການຢູ່ພື້ນດິນ ແລະ ໃນເຮືອບິນທີ່ບິນຜ່ານເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນສາກົນ ຢູເຄຣນ ຖືກໄຟໄໝ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງດິນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ປະກາດວັນພະຫັດມື້ນີ້ເປັນວັນໄວ້ອາໄລໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ 167 ຄົນ ແລະ ພວກຈຸບິນ 9 ຄົນຜູ້ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເມື່ອເຮືອບິນທີ່ຈະມຸ່ງໜ້າໄປນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ນັ້ນໄດ້ຕົກໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ວາດິມ ພຣິສໄຕໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດລວມມີຊາວ ອີຣ່ານ 82 ຄົນ, ແລະ ການາດາ 63 ຄົນ ພ້ອມກັບຊາວ ຢູເຄຣນ, ສວີເດັນ, ອັຟການິສຖານ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ອັງກິດ.
ທຸງຊາດຢູ່ເທິງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ການາດາ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັອຕຕາວາ ໄດ້ຖືກຊັກລົງເຄິ່ງເສົາໃນວັນພຸດວານນີ້. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທົ່ວປະເທດ “ຕົກໃຈ ແລະ ໂສກເສົ້າ” ກັບການສູນເສຍຊີວິດ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດພາຍໃນວັນດຽວໃນຮອບຫຼາຍປີ.
ທ່ານ ທຣູໂດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂດຍສານ 138 ຄົນໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະໄປຕໍ່ຖ້ຽວບິນຈາກນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຫານະຄອນ ໂຕຣອນໂຕ, ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນ ແມ່ນນັກຮຽນຊາວ ອີຣ່ານ ຜູ້ທີ່ຫວັງວ່າຈະກັບໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼັງຈາກພັກຮຽນລະດູໜາວກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ອີຣ່ານ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເຮັດວຽກສຳລັບການສືບສວນສອບສວນຢ່າງຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບ ອຸບັດຕິເຫດນັ້ນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຂອງທ່ານຜ່ານໂຄສົກຄົນນຶ່ງ, ຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຫຼາຍປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າມາຈາກ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະແດງຄວາມເສຍໃຈເຊັ່ນກັນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະສະເໜີ ຢູເຄຣນ “ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທຸກຢ່າງ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ການຮ່ວມມືຢ່າງຄົບຖ້ວນກັບການສືບສວນສອບສວນທຸກຢ່າງ” ກ່ຽວກັບ ສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຕົກນັ້ນ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ອີຣ່ານ ເວົ້າວ່າ ເຄື່ອງອັດສຽງ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກເຮືອບິນ ໂບອິ້ງ 737 ແມ່ນໄດ້ຖືກກອບກູ້ຈາກສະຖານທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ເຊິ່ງແມ່ນດິນນາ ບໍລິເວນກວ້າງ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ.