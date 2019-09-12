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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດຜ່ອນ​ຜັນ ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ຕໍ່ອີ​ຣ່ານໄດ້ ​ຖ້າອີ​ຣ່ານ ຢາກ​ຈະ​ເຈ​ລະ​ຈາ

ປ. ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ກ່ອນ​ທ່ານ​ຈະ​ຂຶ້ນເຮືອ​ບິນເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຫລື Marine One ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຍ້າ​ດ້ານ​ໃຕ້​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ກັນ​ຍາ, 2019

ປະ​ທານ​ທາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ຍັງ​ເອົາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ອີ​ຣ່ານ​ໄວ້ ເຂົ້າ​ໄວ້ຢູ່​ໃນການພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ອີກ​ຢູ່ ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ ຈະ​ສາ​ມາດ​ເອົາປະ​ທານ​ທາ​ທິ​ບໍ​ດີຮາສ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ (Hassan Rouhani) ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ​ເຂົ້າ​ມາ​ນັ່ງ​ຢູ່ໂຕະເຈ​ລະ​ຈາ​ໄດ້.

"ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ເບິ່​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງເພາ​ະວ່າ "ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຢ່າງ​ໜັກ ແລະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ຄວາມ​ໜັກ​ໜ່ວງ ແລະ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ."

​ທ່ານ ທ​ຣຳກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ຫາ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ "ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ."
ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ປົດ​ທ່ານຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ (John Bolton), ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ທຸກ​ການ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃດໆ ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ມີ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ​ນັ້ນ ​ອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ໄດ້ 2 ມື້.

ປະ​ທານ​ທາ​ທິ​ບໍ​ດີຮາ​ສ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ (Hassan Rouhani) ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້ ຍື່ນ​ຄຳ​ຂາດ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄວ້​ແລ້ວ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ພົບ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳຕາບ​ໃດ​ຫາກ​ຍັງ​ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢູ່. ທ່ານ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ການພົບ​ປະ​ແບບນັ້ນ “ແມ່ນບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫຍັງ​ໝົດ."

"ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະຄວາມ​ກະ​ຫາຍ​ສົງ​ຄາມ ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ​ຫຍັງ. ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ລະ​ທັງ​ສອງ​ແນວ​ຄິດ​ອັນ​ນີ້​ຊະ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຖອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍສາ​ກົນ ປີ 2015 ກັບ​ອີ​ຣ່ານ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ແລະ​ໄດ້​ເອົາ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ​ໄປ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້ອີກ.

ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຖອຍ​ຫລັງ​ຄືນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຜູກ​ມັດຢູ່​ໃນບາງ​ພາກ​ສ່ວນຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນ ແລະ​ນາບ​ຂູ່​ວ່າ ຈະ​ເພີ້ມ​ການ​ກັ່ນທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມ​ຂອງ​ຕົນ​ຕື່ມຂຶ້ນ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ພາ​ຄີທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນັ້ນ ຈະຊ່ວຍ​ຕົນ​ແກ້​ໄຂ​ເສດ​ຖະ​ກິດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍນັ້ນ.

ທ່ານ ທ​ຣຳເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກ​ໃຫ້ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຄືນ​ອີກ ຖ້າຫາ​ກອີ​ຣ່ານ​ສາ​ມາດ "ລືມ​ກ່ຽວ​ກັບ" ການ​ກັ່ນ​ທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມນັ້ນ​ໄປ​ໄດ້.

​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ອີ​ຣ່ານມີ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍໄດ້ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດມີ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍໄດ້​ຈັກ​ເທື່ອ​ເລີຍ.”

ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້ຢືນ​ຢັດຢູ່​ຕະ​ຫລອດ​ມາ​ວ່າ ໂຄງ​ການນິວ​ເຄ​ລຍຂອງ​ຕົນ​ແມ່ນ​ເພື່ອຈຸ​ດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ດ້ານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຢ່າງເຂັ້ມ​ງວດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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