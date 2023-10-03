ອີຣ່ານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນຄັດຄ້ານຕໍ່ “ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ” ອັນໃດກໍ່ຕາມ ຢູ່ໃນເຂດພູໂຄເຄຊັສ (Caucasus), ທີ່ຕົນມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈມາດົນນານແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄວາມປາຖະໜາຂອງ ອາເຈີບາຍຈານ (Azerbaijan) ທີ່ຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການຄົມມະນາຄົມ ຕາມຊາຍແດນອາເມເນຍ-ອີຣ່ານ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນັສເຊີ ການານີ (Nasser Kanani), ໃນຂະນະທີ່ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການບຸກເບີກເຂດແບ່ງແຍກດິນແດນ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ (Nagorno-Karabakh) ຂອງ ອາເຈີບາຍຈານ (Azerbaijan) ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ກ່າວວ່າ ເຕຫະຣ່ານ “ຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງໃນພາກພື້ນ ແລະ ນີ້ແມ່ນຈຸດຢຶນທີ່ຈະແຈ້ງຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງແລວທາງ ທາງພື້ນດິນ ຊັນເກເຊີ (Zangezur) ເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນດິ ນໃຫຍ່ອາເຈີບາຍຈານ (Azerbaijan) ກັບ ເຂດນັກຈິວານ (Nakhchivan) ຂອງຕົນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ໄປທີ່ເທີກີ.
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ບາກູ (Baku) ແລະ ເຕຫະຣ່ານ (Tehran) ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເປັນປະເພນີ, ເພາະວ່າ ອາເຈີບາຍຈານ (Azerbaijan) ທີ່ເວົ້າພາສາ ເທີກິກ (Turkic) ແມ່ນເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບເທີກີ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງທາງປະຫວັດສາດຂອງອີຣ່ານ.
ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງທະຫານຢ່າງວ່ອງໄວຂອງອາເຈີບາຍຈານ ເຊິ່ງໄດ້ຍຶດເອົາເຂດແບ່ງແຍກດິນແດນນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ (Nagorno-Karabakh) ທາງຕາເວັນອອກຂອງ ຊັນເກເຊີ (Zangezur) ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນເຊື່ອວ່າ ຜູ້ນຳຂອງອາເຈີບາຍຈານ (Azerbaijan) ທ່ານອີລຮານ ອາລີເຢບ (Ilham Aliyev) ສາມາດຊອກຫາການດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອາເມເນຍ (Armenia) ເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຂດນັກຈິວານ (Nakhchivan).