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ຖ້າ ສຫລ ສືບຕໍ່ຂົ່ມຂູ່ ອີຣ່ານ ອາດຟື້ນຟູ ໂຄງການນິວເຄລຍ ຄືນໃໝ່ ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃນພາບນີ້ ທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍເວັບໄຊ້ທາງການ ຂອງຫ້ອງການ ປະທານາທິບໍດີ, ປະທານາທິບໍດີ Hassan Rouhani ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ໃນນະຄອນ Tehran, ຂອງອີຣ່ານ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ Hassan Rouhani ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ
ປະເທດຂອງທ່ານ ປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ສັນຍາສາກົນ ປີ 2015 ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ນິວເຄລຍ ຂອງຕົນ ແຕ່ຖ້າວ່າ ສະຫະລັດ ສືບຕໍ່ “ຂົ່ມຂູ່ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ”
ແລ້ວ ອີຣ່ານອາດຈະຟື້ນຟູກິດຈະກຳດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ ຄືນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກ່ອນຂໍ້ຕົກລົງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ໃນການກ່າວຖະແຫລງ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ອອກ​ອາກາດທາງໂທລະພາບ
ນັ້ນ ທ່ານ Rouhani ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນ “ພາຄີທີ່ດີ.”

ທ່ານ Rouhani ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກຜູ້ຄົນທີ່ພະຍາຍາມ ຈະກັບຄືນໄປຫາ ຖ້ອຍ
ຄຳຂົ່ມຂູ່ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດ ແມ່ນຕົກເປັນນັກ​ໂທດ​ແຫ່ງຄວາມເພີ້ຝັນ ທີ່ ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ກີດກັນພວກເຂົາເອງ ຈາກຜົນ
ປະໂຫຍດ ຂອງການ​ມີສັນຕິພາບ.”

ອີຣ່ານ ຄັດຄ້ານຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດ ຊຸດໃໝ່ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານ ແລະ ຕໍ່ໜ່ວຍ​ພິທັກປະຕິວັດຂອງຕົນ
ຊຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ຂອງອີຣ່ານ.

ທັງສອງປະເທດ ຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງລະເມີດຕໍ່ຈິດໃຈ ຂອງ
ສັນຍາ ນິວເຄລຍ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki
Haley ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ “ອີຣ່ານ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນໂຕປະກັນ. ອີຣ່ານ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່
ໃນສະຖານະພາບໃດ ກໍຕາມ ບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ ມີອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້. ແຕ່
ຫາກວ່າ ໃນເວລາດຽວກັນ ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຖື​ວ່າອີຣ່ານ​ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟ ການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ການບໍ່ເອົາໃຈ
ໃສ່ໃນການ​ປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ ແລະການລະເມີດຕໍ່ມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຂອງຕົນນັ້ນ.”

ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ຕ້ອງບໍ່ຄວນໃຫ້ກາຍເປັນ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວ
ທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ.”

“ສຳລັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາ
ເບິ່ງແຜນການປະຕິບັດງານ​ຮ່ວມຮອບດ້ານນ ອັນເປັນນຶ່ງໃນຄວາມສຳເລັດ ດ້ານ
ການທູດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ໃນການຊອກ​ສະ​ແຫວ​ງຫາສັນຕິພາບ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຮ່ວມກັນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ໂຄສົກທ່ານ Antonio Guterres
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນການຕອບຄຳຖາມ ຂອງບັນດາ
ນັກຂ່າວ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ແລະພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາ
ສາມາດເຮັດ ເພື່ອຮັກສາມັນໄວ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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