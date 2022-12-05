ໄອຍະການຂອງອີຣ່ານ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຕຫະຣ່ານໄດ້ຍຸບຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດແລ້ວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນຳພະແນກການຂອງຕຳຫຼວດເທື່ອ.
ໄອຍະການຂອງອີຣ່ານ ທ່ານໂມຮຳໝັດ ຈາຟາ ມອນຕາເຊຣີ (Mohammad Jafar Montazeri) ໄດ້ທຳການປະກາດ ກ່ຽວກັບການລຶບລ້າງຕຳຫຼວດສິນທຳ ແຕ່ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄວບຄຸມກຳລັງຕຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ.
ການກະທຳຂອງຕຳຫຼວດສິນທຳແມ່ນເປັນຈຸດສູນກາງໃນການປະທ້ວງຮ້າຍແຮງທີ່ມີມາເປັນເວລາສອງເດືອນກວ່າໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ໃນກາງເດືອນກັນຍາຜ່ານມາໃນຂະນະທີ່ນາງຖືກຄວບຄຸມຕົວ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຈັບນາງ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຫຼືຮີຈາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ການປະທະກັນລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣ່ານໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍທີ່ອີຣ່ານຮັບຮູ້ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ແຕ່ເຕຫະຣ່ານກໍເວົ້າວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍສິບຄົນເສຍຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຕຳຫຼວດສິນທຳ ນັບເປັນເວລາຫຼາຍໆປີມາແລ້ວ ໄດ້ທຳການລາດຕະເວນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານແລະແຫ່ງອື່ນໆຂອງປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາພວກທີ່ລ່ວງລະເມີດ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະແມ່ນພວກແມ່ຍິງ ຕໍ່ລະບຽບນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ເຄັ່ງຄັດຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາສະໜາພິຈາລະນາວ່າເໝາະສົມພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຂອງສາສະໜາອິສລາມ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ນາຍພົນຈັດຕະວາ ອາມິຣາລີ ຮາຈີຊາເດ (Amirali Haji-zadeh) ຈາກກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ ເມີ (Mehr) ໂດຍເວົ້າວ່າ “ທຸກໆຄົນຢູ່ໃນປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງຄົນນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ “ລູກຊາຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດ” ຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການກໍ່ຈະລາຈົນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຖືກຖາມຢູ່ໃນລາຍການ “Face the Nation” ຂອງໂທລະພາບ CBS ວ່າ ການລຶບລ້າງຕຳຫຼວດສິນທຳ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານສິ້ນສຸດລົງຫຼືບໍ່. ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະຊາຊົນຊາວອີຣ່ານ. ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບພວກເຂົາເຈົ້າ.”