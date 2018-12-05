ອີຣ່ານ ມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມວນມະນຸດ ສຳລັບການປົກປິດ
ການສັງຫານໝູ່ ພວກນັກໂທດການເມືອງຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ຄົນເມື່ອ 30 ປີກ່ອນ,
ອີງຕາມລາຍງານສະບັບໃໝ່ຈາກອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ.
ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ຢາກໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປີດການສອບສວນ ກ່ຽວກັບ
ການສັງຫານ ແລະ ການຫາຍສາບສູນຕ່າງໆໃນປີ 1988 ເຊິ່ງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພວກຜູ້
ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ອີຣ່ານ. ຫຼາຍຄອບຄົວ ຍັງບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ກັບຄົນຮັກຫອມຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຫາຍຕົວໄປ.
ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບໃນການສັງຫານຕ່າງໆ, ເປີດເຜີຍວ່າສົບທັງ
ຫຼາຍນັ້ນຢູ່ໃສ ຫຼື ຊະຕາກຳຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປນັ້ນ.
ທ່ານ ຄູມີ ໄນດູ (Kumi Naidoo), ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ ແລະ ມີການປະຕິບັດຢູ່
ຈົນກວ່າລັດຖະບານທີ່ຕ້ອງສົງໄສ, ເຊິ່ງແມ່ນ ອີຣ່ານ ນີ້, ຮັບຜິດຊອບສຳລັບສິ່ງທີ່ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນພວກນັ້ນ.”
ຜ່ານການສຳພາດຫຼາຍພັນຄັ້ງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ, ອົງການນິລະໂທດກຳໄດ້
ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ນັກເຄື່ອນໄຫວການເມືອງຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຖືກຂັງຄຸກ
ນັ້ນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ຫຼື ຫາຍສາບສູນໄປແນວໃດ ລຸນຫຼັງການອອກຄຳສັ່ງ “ຟັດວາ”
ຫຼື ສາສະໜາຂອງອະດີດຜູ້ນຳສູງສຸດ ທ່ານ ຣູໂຮລລາ ໂຄເມນີ.
ຫຼາຍຄົນແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການປະຊາຊົນ ໂມຈາຮີດິນ ແຫ່ງ ອີຣ່ານ
(PMOI), ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານນອກກົດໝາຍ ທີ່ມີຖານທີ່ໝັ້ນໃນປະເທດ ອີຣັກ, ເຊິ່ງ
ໃນປີ 1988 ໄດ້ກໍ່ການໃຊ້ອາວຸດຈູ່ໂຈມໃນ ອີຣ່ານ. ໃນຫຼາຍສັບປະດາຕໍ່ມາ, ໃນລະ
ຫວ່າງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ, ອົງການນິລະໂທດກຳ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກວາດລ້າງ ພວກຝ່າຍຄ້ານ
ດ້ວຍການສັງຫານໝູ່.
ກຸ່ມຂອງພວກນັກໂທດໄດ້ຖືກປິດລ້ອມ, ປິດຕາ ແລະ ນຳຕົວໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ທີ່ປະກອບມີບັນດາຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ, ນັກສືບລັບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸກ. ອົງ
ການນິລະໂທດກຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວແມ່ນວ່ອງໄວ ແລະ ກຳນົດ
ເອງໃນຂັ້ນທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍພຽງແຕ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກສັງ
ຫານບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ກ່ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນຳຕົວໄປລຽນແຖວຕໍ່ໜ້າຜູ້ຍິງສັງຫານນັກ
ໂທດ ຫຼື ມັດບ້ວງເຊືອກໄວ້ຢູ່ຄໍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການພວກນີ້ ປັດຈຸ
ບັນແມ່ນມີອຳນາດຢ່າງສູງສົ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານ.
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