ຜູ້ປົກຄອງທາງດ້ານສາດສະໜາຂອງອີຣ່ານໄດ້ເພີ້ມການປາບປາມພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ຍັງດໍາເນີນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຊາວເຄີດອາໄສຢູ່ຂອງປະເທດ, ໂດຍ ມີການສົ່ງກອງກໍາລັງທະຫານໄປປະຕິບັດການ ແລະໄດ້ສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ນັ້ນຄືລາຍງານຂອງສື່ສັງຄົມ ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Reuters.
ການປະທ້ວງໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຍ້ອນການເສຍຊີ ວິດຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ, ແມ່ຍິງອີຣ່ານ ເຊື້ອສາຍຊາວເຄີດ ໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວໄດ້ຖືກກັກໂຕໂດຍຕໍາຫຼວດສິນທໍາ, ເຊິ່ງເປັນການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີການດໍາເນີນໄປແບບເຄັ່ງຕຶງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ປະຊາຊົນຊາວເຄີດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອີຣ່ານ ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ 10 ລ້ານຄົນ.
ຢູ່ໃນວີດີໂອຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ອົງການຂ່າວ Reuters ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະບວນລົດຂອງກອງທັບ ພ້ອມດ້ວຍອາວຸດທີ່ຮຸນແຮງທາງທະຫານ, ໂດຍມີເຈດຕະນາໄປເມືອງ ມາຮາບາດ (Mahabad) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ. ເຊິ່ງສຽງຂອງອາວຸດໜັກທັງຫຼາຍ ສາມາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຫຼາຍໆວີດີໂອ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເຮັນກາວ (Hengaw) ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນປະເທດ ນໍເວ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນເຮລີຄັອບເຕີ້ຂອງກອງທັບ ໄດ້ບັນທຸກບັນດາສະມາຊິກກອງກໍາລັງພິທັກປະຕິວັດ ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງໃນເມືອງມາຮາບາດ ທີ່ປົກຄອງໂດຍຊາວເຄີດນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນິກາຍ ຊຸນນີ (Sunni).
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານ, ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພຢືນຢັນວ່າ “ມີການເສີມກອງກໍາລັງ” ທະຫານຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນເຂດຊາວເຄີດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ເພື່ອປະເຊີນກັບກຸ່ມ “ກໍ່ການຮ້າຍແບ່ງແຍກດິນແດນ” ຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນເສັ້ນແດງຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງການຈັດການຂັ້ນເດັດຂາດ ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນຄໍາສັ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໂທດຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງນາງອາມີນີ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີກ່ອນໜ້ານັ້ນຂອງນາງອາມີນີ ກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເກີດມາຈາກການປຸກລະດົມ ຂອງສັດຕູຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະກ່າວຫາກຸ່ມຕິດອາວຸດແບ່ງແຍກດິນແດນວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ.