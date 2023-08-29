ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບເຮືອບິນສະຫະລັດ ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ຢູ່ອອສເຕຣເລຍ ຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ

ການສືບສວນຕ່າງໆກໍາລັງດຳເນີນຢູ່ ລຸນຫຼັງທະຫານມາຣີນຂອງສະຫະ ລັດ 3 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຮືອບິນຕົກ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ. ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລ້ອມທາງທະຫານຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເມືອງດາວິນ ໃນດິນແດນທາງພາກເໜືອ ຫຼື Norther Territory. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຮືອບິນ MV-22 Osprey ທີ່ສາມາດບິນຂຶ້ນທາງຕັ້ງ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກຢູ່ໃນປ່າຕຶບດົງໜາ ເທິງເກາະ ເມລວີລ (Melville) ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງ 80 ກິໂລແມັດ ໄປທາງພາກເໜືອ ຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອອສເຕຣເລຍ. ຜູ້ທີ່ເດີນທາງຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ແມ່ນບັນດາສະມາຊິກກອງທັບຂອງສະ ຫະລັດ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊ້ອມລົບ Predator Run, ເຊິ່ງເປັນການຝຶກຊ້ອມທີ່ລວມມີທະຫານ 2,500 ຄົນ ຈາກອອສເຕຣເລຍ, ຟີລິບປິນ, ຕີມໍ ຕາ ເວັນອອກ ແລະອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍເປີດເຜີຍວ່າ ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ກ່ອນ ໃນລະຫວ່າງການຍົກຍ້າຍສຸກເສີນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການຕໍາຫຼວດ ໃນເຂດ Norther Territory ທ່ານໄມໂຄລ ເມີຟີ (Michael Murphy) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທະຫານມາຣີນ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຊິ່ງເດີນທາງໄປກັບເຮືອບິນເຮລີຄັອບເຕີ້ ທີ່ບິນໄດ້ແບບເຮືອບິນ
ໄດ້ຖືກນໍາໂຕກັບຄືນເຂົ້າມາແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ Royal Darwin, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ສໍາລັບການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທະຫານມາຣີນຄົນນຶ່ງ ຍັງຄົງຢູ່ໃນອາການສາຫັດ, ໃນຂະນະອີກ 4 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮຸນແຮງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ນັກບິນອອສເຕຣເລຍ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ເມື່ອເຮືອບິນເຮລີ ຄັອບເຕີ້ ໄທແພນ (Taipan) ຕົກລົງໄປໃນທະເລ ໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລົບໃກ້ກັບເກາະຮາມີລຕັນ (Hamilton), ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນບຣິສເບນ. ໃນເວລານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານໃນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ, ແຕ່ກໍອັນຕະລາຍ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍ. ໃນວັນຈັນວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຣີຊາດ ມາເລັສ (Richard Marles) ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດາທະຫານທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ໜ້າເສົ້າ. ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຕືອນເຖິງ ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບ ແລະການເສຍສະຫຼະທີ່ບັນດາບຸກຄົົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດໃນການປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະພວກເຮົາ ຂໍຢືນຢັດຄຽງຂ້າງກັບສະຫະ ລັດໃນຊ່ວງເວລານີ້ ແລະກໍຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ, ຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທະຫານມາຣີນ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ໂພສວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້ຊາດຂອງພວກເຂົາ “ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ແລະດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ.”
ນີ້ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດຮຸນແຮງຄັ້ງທີ 6 ທີ່ພົວພັນກັບເຮືອບິນອອສເປຣຂອງທະຫານມາຣີນສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມການຮ່ວມມືທາງທະຫານຂອງຕົນກັບອອສເຕຣເລຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້.
ເປັນການພັວພັນໃນດ້ານການປ້ອງກັນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ແຄນເບີຣາ ນັບຢ້ອນຫຼັງໄປຕົ້ນຊຸມປີ 1950.