ຢູ່ທົ່ວໂລກນີ້ ສິດເສລີພາບທາງດ້ານການໃຊ້ອິນເຕີແນັດກໍາລັງເຊື່ອມໂຊມລົງ ໂດຍ
ທີ່ລັດຖະ ບານບາງປະເທດໄດ້ລົບລ້າງການບໍລິການທາງດ້ານອິນເຕີແນັດແບບ
ເຄື່ອນທີ່, ຈໍາກັດການຖ່າຍວີດິໂອອອກທາງອິນເຕີແນັດສົດ ແລະຈ້າງພະນັກງານ
ດ້ານດີຈິຕອລ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານເພື່ອເປັນຄົນອອກຄໍາເຫັນຢູ່ໃນອິນ
ເຕີແນັດ.
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນການກວດພົບສ່ວນນຶ່ງຂອງບົດລາຍງານປະຈໍາປີທີ່ມີຫົວຂໍ້ຂຽນວ່າ
"ສິດເສລີພາບທາງດ້ານອິນເຕີແນັດ ຫລື Freedom on the Net ໃນປີ 2017" ຂອງ
ສະພາດ້ານສິດເສລີພາບ ຫລື Freedom House, ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລລະດັບໂລກ ທີ່ຕິດຕາມສະພາບການດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ແລະສິດເສລີພາບຢູ່
ທົ່ວໂລກ. [[https://freedomhouse.org/]]
ອີງຕາມການລາຍງານ ການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໃນລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ ປີ
2016 ຫາເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2017, ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງບັນດາ 65 ປະເທດທີ່
ຖືກປະເມີນນັ້ນ ຊຶ່ງກວາມເອົາປະມານ 87 ເປີເຊັນຂອງຄົນທັງໝົດຢູ່ໃນໂລກທີ່ໃຊ້
ອິນເຕີແນັດ ເຫັນວ່າ ສິດເສລີພາບທາງດ້ານການໃຊ້ອິນເຕີແນັດກໍາລັງເຊື່ອມໂຊມ
ລົງ ຊຶ່ງມີ Ukraine, Egypt ແລະເທີກີ ເປັນປະເທດທີ່ມີສິດເສລີພາບທາງດ້ານການ
ໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ເຊື່ອມທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດໃນຮອບນຶ່ງປີ ຜ່ານມາ. ບົດລາຍງານ
ເວົ້າວ່າ ຈີນຍັງເປັນຜູ້ລະເມີດສິດເສລີພາບທາງດ້ານການໃຊ້ອິນເຕີແນັດຫລາຍທີ່ສຸດ
ຊຶ່ງຕິດຕາມມາດ້ວຍ Syria ແລະ Ethiopia.
ທ່ານນາງ Sanja Kelly, ຫົວໜ້າດ້ານສິດເສລີພາບທາງດ້ານການໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ຢູ່
ອົງການ Freedom House ເວົ້າວ່າ ການເຊື່ອມໂຊມລົງຂອງສິດເສລີພາບທາງດ້ານ
ການໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ແມ່ນຄຽງຄູ່ກັນກັບ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອິນ
ເຕີແນັດໄດ້ຢ່າງກວາງຂວາງທົ່ວໂລກ ແລະພ້ອມກັບການທີ່ຜູ້ຄົນພາກັນຫັນໄປຫາອິນ
ເຕີແນັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບທາງປະຊາທິປະໄຕ ແລະການມີສິດທິມະນຸດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງ ກ່າວອີກວ່າ "ເຫດຜົນນຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າມີການເກືອດຫ້າມຫລາຍ
ຂຶ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ ຜູ້ນໍາບາງຄົນໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີລະບອບຜະເດັດການ ໄດ້
ຄົ້ນພົບອໍານາດຂອງອິນເຕີແນັດ ແລະກໍາລັງຫາວິທີທາງ ໃຊ້ວິທີການ ທີ່ມີລັກສະນະປະ
ດິດສ້າງໃໝ່ ເພື່ອກົດຂີ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວໄວ້ ຢ່າງຊັດເຈນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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