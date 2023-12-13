ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ເພື່ອຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີລະຫວ່າງກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະ ອິສຣາແອລ ແລະ ການປ່ອຍຕົວປະກັນຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 153 ປະເທດແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 10 ປະເທດຄັດຄ້ານ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນຍັດສະບັບນຶ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງ “ການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ,” ພ້ອມກັບການປ່ອຍຕົວປະກັນໝົດທຸກຄົນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນ ກາຊາ.
ທ່ານ ຣີຢາດ ແມນຊົວ, ທູດພິເສດ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ດີອົກດີໃຈ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ເປັນວັນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນແງ່ຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີອຳນາດ ທີ່ຖືກສົ່ງຈາກສະມັດຊາໃຫຍ່. ແລະ ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປໃນທິດທາງນີ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການຮຸກຮານນີ້ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອເຫັນສົງຄາມຢຸດ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ. ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດ.”
ຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດໄດ້ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມຂອງບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ແລະ ມຸສລິມ ແລະ ເປັນສະບັບທີ່ຄ້າຍຄືກັບອັນທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍັບຢັ້ງເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ມີອຳນາດ 15 ປະເທດ.
ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາບົດແກ້ໄຂ ລວມຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ແລະ ການຈັບຕົວປະກັນຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງມະຕິຄັດຄ້ານ. ເຊັ່ນດຽວກັບບົດແກ້ໄຂທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍປະເທດ ອອສເຕຣຍ ທີ່ຢາກໃຫ້ “ມີກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ” ຖືກລວມເຂົ້າໄປກ່ອນຄຳວ່າ “ຕົວປະກັນ.”
ສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນ 10 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຮ່າມະຕິດັ່ງກ່າວ. ອິສຣາແອລ, ເຊເກຍ, ກວາເຕມາລາ, ໄລບີເຣຍ, ໄມໂຄຣນີເຊຍ, ນາອູຣູ, ປາປົວ ນິວ ກີນີ ແລະ ປາຣາກວາຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນກຸ່ມນັ້ນ.
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