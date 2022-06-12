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ວັນອາທິດ, 12 ມິຖຸນາ 2022
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ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃນອົງການດ້ານການເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງເຂດມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ

FILE - ໃນພາບທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ ຊິນຫົວ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ທ່ານ ເຮັນຣີ ປູນາ, ຂວາ, ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ້ ຢືນຖ່າຍຮູບນຳກັນກ່ອນກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນ ຊູວາ, ເກາະ ຟີຈີ. 29 ພຶດສະພາ, 2022.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ໝູ່​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ອົງ​ການ​ຫຼັກ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈາກ​ການ​ແຕກ​ຫັກ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມ​າ​ຊິກ. ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ພ​າກ​ພື້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ອົງ​ການ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໝູ່​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ແມ່ນ “ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍາ​ກຳ” ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈັດ​ການ​ກັບ “ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.” ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ຟິ​ລ ເມີ​ເຊີ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ ຊິດ​ນີ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອົງ​ການ​ປະ​ເທດ​ໝູ່​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກລວມ​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ 18 ປະ​ເທດ. ມັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ເປັນ​ກຸ່ມວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ພູມ​ສາດ​ຄືໝູ່ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ໝູ່​ເກາະ​ທາງ​ຕອນ​ໃຕ້​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ແລະ ໝູ່​ເກາະ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບປະ​ເທດ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ. ບາງ​ລັດ​ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ການ​ທູດ​ກັບ ໄຕ້​ຫວັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກາະ​ອື່​ນໆ​ຮັບ​ຮູ້​ ຈີນ.

ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1971, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ແຕກ​ຫັກ​ຍ້ອນ​ກາ​ນ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ທີ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທັງ ຈີນ ແລະ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ. ໝູ່​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ແມ່ນ​ໂມ​ໂຫ​ທີ່​ວ່າ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເປັນ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ນັ້ນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ໝູ່​ເກາະ ມາ​ຊອ​ລ ປະ​ຈຳ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ ອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ເຈ​ໂຣ​ລ ແຊັກ​ຄີອ​ອ​ສ, ໄດ້​ຖືກມອງ​ຂ້າມເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໝູ່​ເກາະ ຄຸກ ທ່ານ ເຮັນ​ຣີ ປູ​ນາ.

ຄວາມ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ​ລຸນຫຼັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຈາກ​ເກາະ ຟີ​ຈີ, ຊາ​ມົວ, ໝູ່​ເກາະ​ ຄຸກ, ສະ​ຫະ​ພັນ​ລັດ​ໝູ່​ເກາະ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ປາ​ລາວ ແລະ ໝູ່​ເກາະ ມາ​ຊອ​ລ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຖືກ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍ​າ​ບັນ​ໂດຍ​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ.

ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ້ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາ​ງ​ກັບ​ 10 ປະ​ເທດ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ຮີບ​ເລັ່ງ. ຜູ້​ນຳ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເພື່ອ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ໂດຍອົງ​ການ​ປະ​ເທດ​ໝູ່​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວິ​ທະ​ຍຸ ນິວ​ຊີ​ແລນ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ນາງ ແອນ​ນາ ພາວ​ສ໌ ນັກ​ບັນ​ຍາຍ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມາ​ສ​ຊີ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຄວາມ​ຊຳ​ນິ​ຊຳ​ນານ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ປາ​ຊີ​ຟິກບໍ່​ຄວນ​ຖືກ​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວັງ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ທັງ​ຄວາມ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂອງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຈີນ​ມີ​ຕໍ່​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ແຕ່​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດີກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ເກີນໄປ ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ລະ​ດັບຫຼາຍ​ຝ່າຍ. ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະຫຼາດ​ຂອງສິ​ລະ​ປະ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ວິ​ທີ​ເຊິ່​ງ​ລັດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພູມ​ສາດ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ.”

ທ່ານ ຫວັງ​ ໄດ້​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ກັບຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ລວມ​ທັງ​ເກາະ ຄີ​ຣີ​ບາ​ຕີ ແລະ ຊາ​ມົວ.

ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້, ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ກັບ​ໝູ່​ເກາະ ໂຊ​ໂລມອນ, ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ, ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕໍ່​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໝູ່​ເກາະ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ.

ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຈີນ ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ທີ່ໝັ້ນ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ໃສ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນນັ້ນ.

ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້, ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ມີ​ແນວ​ທາງ​ກາງ​ອຽງ​ຊ້າຍ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ຖືກ​ເລືອກ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແຄນ​ເບີ​ຣາ ໄດ້​ຮັດ​ແໜ້ນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ທັນ​ທີ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ພຶດ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານມາ, ໂດຍ​ສັນ​ຍາ​ວ່າຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ, ຄວາມ​ປອດໄພ ແລະ ການ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ມາ​ຊິກ 18 ປະ​ເທດ​ຂອງອົງ​ການ​ປະ​ເທດ​ໝູ່​ເກາະ​ປາ​ຊີ​ຟິກກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ພາຍ​ໃນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແຂງ​ແກ່ນ​ຂຶ້ນ ແລະ ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄວາມ​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ຂອງ​ຈີນ​ຢ່າ​ງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ແລະ ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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