ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທະນາທິບໍດີ

ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ນຳໜ້າໝູ່ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະຫຼັງຈາກການນັບຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນຳໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການແຂ່ງຂັນພາຍໃນສາມຄົນ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນຮ້ອງເຊຍຂະນະທີ່ ທ່ານປຣາໂບໂວ ໄດ້ອອກມາທັກທາຍ ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ທ່ານໄດ້ເອີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ “ໄຊຊະນະຂອງຊາວອິນໂດເນເຊຍທັງໝົດ” ແລະໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ປະກອບດ້ວຍພວກລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງອິນໂດເນເຊຍ.

ຈຳນວນນັບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໂດຍຊຸດບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນອິດສະຫຼະນັ້ນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍໄດ້ປິດລົງເມື່ອຕອນ 1 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ຊຶ່ງບົງບອກວ່າ ທ່ານປຣາໂບໂວ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງປະມານ 60 ເປີເຊັນ. ສ່ວນອະດີດເຈົ້າແຂວງ ທ່ານການຈາຣ ປຣາໂນໂວ ອີກຄົນນຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບສາມດ້ວຍຄະແນນທີ່ຫ່າງໄກ.

ຖ້າທ່ານປຣາໂບໂວ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ປ່ອນທັງໝົດ - ພ້ອມດ້ວຍຄະແນນສຽງຈາກແຂວງອື່ນໆຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ເປີເຊັນ - ແລ້ວເມື່ອໃດ ທີ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະກາດອອກມາ ທ່ານກໍຈະຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນທັນທີ ແລະຫລີກເວັ້ນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຮອບສອງໃນເດືອນມິຖຸນາ.

ຈະຕ້ອງຖ້າອີກສອງສາມອາທິດ ກ່ອນທີ່ການນັບຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຈະສຳເລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

The front-runner for Indonesia’s presidency, Defense Minister Prabowo Subianto, declared victory Wednesday after unofficial vote counts showed him with a wide lead in the three-way race.

Thousands of people cheered as Prabowo greeted supporters at a local sports arena. He called the unofficial results a “victory of all Indonesians” and pledged to assemble a government made up of Indonesia’s best.

The unofficial tallies by a set of independent pollsters released shortly after the polls closed at 1 p.m. indicated Prabowo had about 60% of the vote. Former Jakarta Governor Anies Beswadan had just over 20%, and another former provincial governor, Ganjar Pranowo, was in distant third place.

If official returns show Subianto winning with more than 50% of all votes cast — along with at least 20% of the vote in half of Indonesia’s provinces — he will win the presidency outright and avoid a second-round vote in June.

It will be weeks before the final tally is completed.