ທ່ານນາຍພົນທະຫານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ (Prabowo Subianto) ຂອງອິນໂດ
ເນເຊຍ ທີ່ອອກກິນເບ້ຍບໍານານແລ້ວ ອາດຈະໄດ້ມີການປະທະກັນກັບປະທານາທິ
ບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ (Joko Widodo) ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນຊື່ ໂຈໂກວີ (Jokowi)
ສໍາລັບການຈັດຄູ່ແຂ່ງຂັນກັນໃນການລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເພິ່ນໃນປີ 2014
ຜ່ານມານັ້ນ ຄືນອີກ.
ທ່ານປຣາໂບໂວ (Prabowo) ໄດ້ສົ່ງກະແສຂ່າວ ໄປທົ່ວ ໃຫ້ຜູ້ຊົມຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ
ຊາບ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພັກ ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານຂອງທ່ານ ໃນເຂດຈາວາ ຕາ
ເວັນຕົກ (West Java) ແລະໄດ້ບອກສະມາຊິກພັກວ່າ "ຖ້າຫາກພັກເຈີຣິນດຣາ
(Gerindra) ສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກ້າວຂຶ້ນໄປແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍ
ດີໃນຊຸດຈະມາເຖິງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບເອົາພາລະໜ້າທີ່ອັນນັ້ນ."
ອັນນີ້ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນການປະກາດການລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານທ່ານປຣາໂບໂວ ຢ່າງເປັນທາງການຫລາຍປານໃດ ເພາະອົງການສື່ມວນຊົນບາງແຫ່ງໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຂອງຖະແຫລງການນັ້ນ — ວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ມີຄຸນນະສົມບັດຫລາຍອັນກວ່ານັ້ນ.
ພັກເຈີຣິນດຣາ (Gerindra) ບໍ່ມີຄະແນນສຽງພຽງພໍ ທີ່ຈະສາມາດ ມີຜູ້ລົງສະໝັກ
ເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮມສາມັກຄີກັນ ຢ່າງ
ແໜ້ນແກ່ນກ່ອນ. ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລຽມ ກັມມອນ (Liam Gammon) ນັກລັດຖະສາດ
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງອັອສຕຣາເລຍ (link: http://www.newmandala.org/prabowo-didnt-just-announce-presidential-run/) ເວົ້າວ່າ "ທ່ານປຣາໂບໂວ (Prabowo) ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສອງ
ຈິດ ສອງໃຈແທ້ໆ ໃນການທີ່ຈະລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີອີກ,"
ຖ້າຫາກ ທ່ານປຣາໂບໂວ ບໍ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງແລ້ວ, ໂອກາດທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໄປ
ຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາທ່ານໂຈໂກວີ (Jokowi) ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນໃນນາມຮອງ
ປະທານາທິບໍດີແມ່ນໜ້ອຍຫລາຍ— ຊຶ່ງໄດ້ມີການພິຈາລະນາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຄືກັນຢູ່
ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2014, ອີງຕາມພັກເຈີຣິນດຣາ (Gerindra) (link: http://www.thejakartapost.com/news/2018/04/14/jokowi-once-offered-prabowo-vp-seat-gerindra.html).
ມີສິ່ງດຽວທີ່ປາກົດວ່າເປັນທີ່ຈະແຈ້ງກໍຄື ການເລືອກຄົນລົງແຂ່ງຂັນຈະຖືກໝູນວຽນ
ປ່ຽນກັນໄປສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2019 ນີ້, ແລະເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ສຸດວ່າ ຈະມີ
ການຈັດຄູ່ແຂ່ງຂັນກັນຄືນໂດຍກົງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ