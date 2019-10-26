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ໝູ່​ບ້ານ​ໃນ ອິນ​ເດຍ ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ​ຂະ​ແໜງ​ລົດ​ຍົນ ໄດ້​ປົດ​ກຳ​ມະ​ກອນ ​ອອກ​ຈາກວຽກ

ກຳ​ມະ​ກອນ​ຍ່າງ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ ທາງ​ຂ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ລົດ ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ​ລົດ ຊູ​ຊູ​ກິ ມາ​ຣູ​ຕີ ອິນ​ເດຍ ຈຳ​ກັດ, ລັດ ຮາ​ຣີ​ຢາ​ນາ, ອິນ​ເດຍ. 2 ສິງ​ຫາ, 2019.

ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ຂອງ ອິ​ນ​ເດຍ ພວມ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຍາກ​ລຳ​ບາກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ປະ​ເທດ ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີຄວາມ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ດ້ານ​ລົດ​ຍົນ​ນັ້ນ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ພາ​ວະ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ ແລະ ກຳ​ມະ​ກອນ​ປະ​ມານ 350,000 ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຈ້າງ​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​ລົດ​ຍົນ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕ່າງໆໄດ້ສູນ​ເສຍ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ອານ​ຈະ​ນາ ປາ​ສ​ຣິ​ຈາ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບເມືອງ ກູ​ຣູກ​ຣາມ ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສູນ​ກາງ​ລົດ​ຍົນ ໃນ​ລັດ ຮາ​ຣິ​ຢາ​ນາ ເພື່ອ ຄົ້ນຫາ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ຂາຍ​ລົດ​ຍົນ​ທີ່​ກຳ​ລັງຫຼຸດ​ລົງ ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ເຊິ່ງ​ໂຊກ​ຊະ​ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ອຸ​ສະ​ຫະ​ກຳ​ລົດ​ຍົນ, ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ໝູ່​ບ້ານ​ໃນ ອິນ​ເດຍ ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ​ຂະ​ແໜງ​ລົດ​ຍົນ ໄດ້​ປົດ​ກຳ​ມະ​ກອນ ​ອອກ​ຈາກວຽກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມື່ອ​ສີ່​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ ໂກ​ປາ​ລ ຊິງ ໄດ້​ປຸກ​ເຮືອນ​ສີ່​ຊັ້ນຫຼັງ​ນຶ່ງ ແລະ ໄດ້​ເປີດ​ຮ້ານໆ​ນຶ່ງ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ທີ່​ລາວ​ຫາ​ມາ​ໄດ້​ຈາກ​ບ່ອນ​ຢູ່ 22 ຫ້ອງ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ເຊົ່າ​ໃນ​ບ້ານ ຄາ​ຊານ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາກ​ສ່ວນ​ລົດ​ຍົນ​ຂອງ ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ນັ້ນ, ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ລັດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ໄດ້​ພາ​ກັນຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າມາ​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ກົງ​ກັນ​ຂ້າ​ມ​ກັບ​ໂຮງ​ງານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜະ​ລິດ​ລົດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ອິນ​ເດຍ. ແຕ່​ວ່າ​ຕອນນີ້ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເຊົ່າ​ຫ້ອງ​ຂອງ​ລາວ.

ທ່ານ ໂກ​ປາ​ລ ຊິງ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ຄາ​ຊານ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຕຶກ​ທຸກຫຼັງ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ 5 ຫຼື 10 ຫ້ອງ​ແມ່ນ​ເປົ່າ​ຫວ່າງ. ຫ້ອງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ​ຫ້ອງ​ທັງຫຼາຍ​ແມ່ນ​ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ຈອງ ແລະ ຜູ້​ເຊົ່າ​ຈະ​ລຽນ​ແຖວ​ກັນ​ເພື່ອ​ຫາ​ບ່ອນ​ພັກ​ເຊົາ. ແຕ່​ຕອນນີ້​ມັນ​ມີ​ຫ້ອງ ແລະ ກໍ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ເຊົ່າ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໂຮງ​ງານ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ປົດ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ອອກ​ຈາກວຽກ ​ຍ້ອນ​ການ​ຂາຍ​ລົດ​ຍົນ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ນັ້ນ, ກຳ​ມະ​ກອນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຄື​ທ້າວ ຄູ​ມາ ຊິງ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ບ້ານ​ ຄາ​ຊານ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສິບ​ປີ. ສາມ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້, ລາວ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ວຽກ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຂົນ​ສົ່ງ​ລົດ​ທັງ​ຫຼາຍ.

ທ້າວ ດີ​ເນ​ສ ຄູ​ມາ ຊິງ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ລົດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຊອກວຽກ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ບໍ່​ໄດ້. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ເຊົ່າ​ຫ້ອງ​ຈາກ​ເງິນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທ້ອນ. ຕອນນີ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ໄປ​ບ້ານ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຊິ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ຖ້າບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ?”

ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ສຳ​ລັບໝູ່​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່ເຄີຍງຽບ​ເຫງົາ ທີ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ແຂ່ງ​ຂັນ​ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ​ໃຫ້​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ທີ່ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາຈຳ​ນວນຫຼາຍ. ຊາວ​ນາ​ໄດ້​ຫັນ​ມາ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທີ່​ດິນ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃໝ່ໆ, ລົດ​ຈັກ ແລະ ລົດ​ໃຫຍ່ ໄດ້​ແຫຍ້​ກັບ​ຝູງ​ແບ້​ ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ຄັບ​ແຄບ. ເຮືອນຕ່າງໆ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ໄດ້​ມີ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ໄປ, ມັນ​ກໍ​ມີ​ລູກ​ຄ້າ ​ສຳ​ລັບ​ເກີບ, ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ອື່ນໆ​ໜ້ອຍ​ລົງຫຼາຍ.

ທ້າວ ຄູ​ມາ ປາ​ລ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ຄາ​ຊານ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ປຽບ​ທຽບ​ການ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກັບ​ເມື່ອສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ມັນ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ເຖິງ​ປະ​ມານ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ປະ​ມານ​ລາຍ​ໄດ້​ 55 ເປີ​ເຊັນ.”

ແລະ ຊາວ​ບ້ານກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຊ້​ເງິນ​ໜ້ອຍ​ລົງ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ.

ເຈົ້​າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ໃນ​ບ້ານ ຄາ​ປາ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລາຍ​ໄດ້​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຫຼຸດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ລົງ.

ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ບ້ານ​ຄາ​ຊານ ໄດ້​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ ວິ​ທີ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດໄດ້ເຕີບ​ໂຕ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ມາ​ສູ່​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ ອິນ​ເດຍ ແນວ​ໃດ. ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ໂຊກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ລົດ​ຍົນ​ນັ້ນ, ມັນມີ​ພຽງ​ຄຳ​ຖາມ​ດຽວ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ບ້ານ​ຄື ປານ​ໃດ​ພວກ​ກຳ​ມ​ະ​ກອນ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ?

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