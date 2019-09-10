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ຍານສຳຫຼວດ ດວງເດືອນ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ ຈອດຢູ່ເທິງ ພື້ນຜິວດວງເດືອນ

ພວກພະນັກງາານ ຂອງ ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ ຂອງອິນເດຍ (ISRO) ສະແດງປະຕິກິລິຍາ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າຟັງ ການປະກາດ ໂດຍຫົວໜ້າອົງການ ທ່ານຄາຍລາຊາວາດີວູ ຊີວັນ (Kailasavadivoo Sivan) ຢູ່ທີ່ສູນຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດແລະຕິດຕາມ ໃນເມືອງບັງກາລໍ ຂອງອິນເດຍ, ວັນເສົາ ທີ 7 ກັນຍາ 2019. India's…

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ເດືອນ
​ທີ່​ຄິດ​ວ່າຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເວີ່ນ​ລົງ​ເບິ່ງ​ພື້ນດວງເດືອນ​ໃນໄລ​ຍະໃກ້ ຮອບ
​ສຸດ​ທ້າຍ​ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

​ຍານ​ວິກ​ຣາມ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ບິນ​ຢູ່ສອງ​ກິ​ໂລ​ແມັດຫ່າງ​ຈາກ​ພື້ນດິນ ໃນ​ເຂດຂົ້ວ​ໃຕ້
ຂອງດວງ​ເດືອນ ເມື່ອ​ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ຂາດ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຍານ​ລຳ
ດັ່ງ​ກ່າວ. ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້​ວ່າ
​ຍານສຳ​ຫຼວດຈັນທ​ຣາ​ 2 (Chandrayaan) ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ​ວິກ​ຣາມ
ຢູ່​ເທິງ​ພື້ນດວງ​ເດືອນ​ແລ້ວ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຍານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຊື່
ໃຫ້ ຕາມ​ຊື່​ຂອງທ່ານ​ວິກ​ຣາມ ຊາ​ຣາ​ໄຮ ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ ທີ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ “ບິ​ດາ” ຂອງ
​ໂຄງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ອິນ​ເດຍ.

ຖ້າ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ​ວີກ​ຣາມ​ຫາກ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ດີ ອິນ​ເດ​ຍ​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຮວມເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ
ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່ ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳຍານ​ລົງ​ຈອດ
​ເທິງ​ພື້​ນຜິວ​ຂອງດວງ​ເດືອນ​ໄດ້ ແລະ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ສາ​ມາດ​ນຳ​ຍານ​ລົງ​
ຈອດໃນ​ເຂດ​ຂົ້ວ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ເດືອນ.

ຍານ​ແມ່ຈັນທ​ຣາ​ 2 (Chandrayaan) ທີ່​ໃຊ້​ທຶນ​ສ້າງ 141 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​
ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ຂອງດວງ​ເດືອນ​ມາ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງຂຶ້ນ​ສູ່
​ອະ​ວະ​ກາດ ​ໂດຍ​ຈະ​ຫຼວດ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ມາກສາມ. ຍານ​ວີກ​ຣາມ ມ​ີ
​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ສົ່ງ​ລົດ​ສຳ​ຫຼວດແລ່ນ​ໄປ​ທົ່ວ​ພື້ຶ້ນດວງ​ເດືອນ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ນ້ຳ
ແລະ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ພື້ນ​ຜິວ ​ແລະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ວິ​ທະ​ຍາ​ ຂອງດວງ​ເດືອນ.

ຍານ​ຈັນ​ທ​ຣາ​ສອງ ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດອະ​ວະ​
ກາດຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ຂອງ​ອິ​ນ​ເດຍ ​ເຊັ່ນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ເດືອນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ປີ 2008
ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ປີ 2013 ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ ​ອະ​ວະ​ກາດໄປ​ຍັງ​
ດາວ​ພະ​ອັງ​ຄານ.

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