ຍານສຳຫຼວດ ດວງເດືອນ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ ຈອດຢູ່ເທິງ ພື້ນຜິວດວງເດືອນ

ອົງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນ ຍານສຳຫຼວດດວງເດືອນ
ທີ່ຄິດວ່າຫາຍສາບສູນໄປ ໃນຂະນະທີ່ເວີ່ນລົງເບິ່ງພື້ນດວງເດືອນໃນໄລຍະໃກ້ ຮອບ
ສຸດທ້າຍເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.
ຍານວິກຣາມ ແມ່ນກຳລັງບິນຢູ່ສອງກິໂລແມັດຫ່າງຈາກພື້ນດິນ ໃນເຂດຂົ້ວໃຕ້
ຂອງດວງເດືອນ ເມື່ອສູນກາງຄວບຄຸມພາກພື້ນດິນຂາດການຕິດຕໍ່ກັບຍານລຳ
ດັ່ງກ່າວ. ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ
ຍານສຳຫຼວດຈັນທຣາ 2 (Chandrayaan) ໄດ້ພົບເຫັນຍານລົງຈອດວິກຣາມ
ຢູ່ເທິງພື້ນດວງເດືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຍານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຖືກຕັ້ງຊື່
ໃຫ້ ຕາມຊື່ຂອງທ່ານວິກຣາມ ຊາຣາໄຮ ນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ຖືວ່າເປັນ “ບິດາ” ຂອງ
ໂຄງການອະວະກາດອິນເດຍ.
ຖ້າຍານລົງຈອດວີກຣາມຫາກຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ ອິນເດຍຈະຖືກຈັດຮວມເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນຊີລາຍຊື່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະລັດ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ທີ່ສາມາດນຳຍານລົງຈອດ
ເທິງພື້ນຜິວຂອງດວງເດືອນໄດ້ ແລະກໍຈະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ສາມາດນຳຍານລົງ
ຈອດໃນເຂດຂົ້ວໃຕ້ຂອງດວງເດືອນ.
ຍານແມ່ຈັນທຣາ 2 (Chandrayaan) ທີ່ໃຊ້ທຶນສ້າງ 141 ລ້ານໂດລາ ໄດ້ເຂົ້າສູ່
ວົງໂຄຈອນຂອງດວງເດືອນມາເກືອບນຶ່ງເດືອນແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່
ອະວະກາດ ໂດຍຈະຫຼວດສົ່ງດາວທຽມຂະໜາດໃຫຍ່ມາກສາມ. ຍານວີກຣາມ ມີ
ກຳນົດຈະສົ່ງລົດສຳຫຼວດແລ່ນໄປທົ່ວພື້ຶ້ນດວງເດືອນ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຂອງນ້ຳ
ແລະຊັ່ງຊາເບິ່ງສະພາບພື້ນຜິວ ແລະທໍລະນີວິທະຍາ ຂອງດວງເດືອນ.
ຍານຈັນທຣາສອງ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຢ່າງໃຫຍ່ຈາກໂຄງການສຳຫຼວດອະວະ
ກາດຫຼາຍໆຄັ້ງຂອງອິນເດຍ ເຊັ່ນການສຳຫຼວດດວງເດືອນເທື່ອທຳອິດ ໃນປີ 2008
ແລະການປະຕິບັດງານໃນປີ 2013 ທີ່ພົວພັນກັບການສົ່ງຍານ ອະວະກາດໄປຍັງ
ດາວພະອັງຄານ.