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ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ ສູນ​ກາງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ​ຊອບ​ປິ້ງ ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ປາບ​ປາມ ການ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ເດັກ​ນ້ອຍ

India’s Tourist and Shopping Hub Jaipur Crackdowns on Child Labor
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India’s Tourist and Shopping Hub Jaipur Crackdowns on Child Labor

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ເມືອງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແລະ​ກຸ່ມ​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນຂອງ​ລັດ ເລີ້ມ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ການໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ເດັກ​ນ້ອຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈຳ​ນວນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ໄດ້​ຖືກ​ລັກ​ລອບ​ສົ່ງເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວຈາກ​ລັດທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ຕ່າງໆ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ໃຊ້​ໃຫ້ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ຫັດ​ຖະ​ກຳ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ສຳ​ລັບພວກ ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າປະ​ເພດນີ້ ຈາກ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. Ajana Pasricha ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ເຮົາ ມີ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ​ຊຶ່ງໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາ ລາຍ ລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ​ຊອບ​ປິ້ງ ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ປາບ​ປາມ ການ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ເດັກ​ນ້ອຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ ​ທີ່ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເດີນ​ທາງ​ໄປເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ ພາ​ກັນ​ຊື້​ກໍ​ມີ​ກ້ອງ​ແຂນ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ມື ເຄື່ອງ​ປະ​ດັບ​ທີ່​ເຮັດ​ຈາກ​ຫີນ​ແກ້ວ ແລະ​ເຄື່ອງ​ຫຍິບ​ປັກ​ທັກ​ແສ່ວ​ຕ່າງໆ. ພວກ​ລູກ​ຄ້າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ບໍ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ວ່າ ສິນ​ຄ້າ​ຫຼາຍໆຢ່າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແມ່ນ​ເຮັດ​ໂດຍ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ.

ອົງ​ການ Childline ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ຕິດ​ຕາມ​ສິ້ງ​ຊອມ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ກະ​ປະ​ມານ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ​ທີ່​ຖືກ​ລັກ​ລອບ​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ທີ່​ບ່ອນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ອຍໆ​ຕັ້ງ​ຢູ່ຕາມ​ບ້ານເຮືອນນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ກາຍ 100,000 ຄົນ​ແລ້ວ. ນາງ​ແວ​ຊາ ໂຈ​ຊີ ຜູ້​ອຳ​ນວຍການ ອົງ​ການ Childline ທີ່​ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ​ກ່າວ​ວ່າ:

“​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແຈ້ງ​ໃຫ້ພໍ່​ແມ່​ຊາບ​ກໍ​ຄື ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າໄປ​ຮຽນ ແລ​ະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້ ແ​ລ້ວ​ກໍ​ສົ່ງ​ເງິນ​ ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ສິ່ງ​ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ຄື​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບເງິນ​ກ້ອນ​ນຶ່ງ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເອົາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໄປ ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທັງ​ໝົດເວ​ລານີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ຍິບ​ປັກ​ທັກ​ຮ້ອຍ ພາກ​ສ່ວນ​ການເຮັດ​ກ້ອງ​ແຂນ ພາກ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ຫີນ​ແກ້ວ.”

ການ​ປາບ​ປາມ​ໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍເພື່ອແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ດ້ານ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ຊຶ່ງ​ມີ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ 350 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ ໃນ​ໄລ​ຍະ 6 ເດືອນ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ Niskham Diwakar ອະ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ພວກ​ເຂົາ ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ເວດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ສຸດ ໂດຍ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໃຫ້​ຢູ່​ແຕ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ນ້ອຍໆ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ຢູ່​ໃນ​ຫັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ໃສ​ມາ​ໃສ. ຈະ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ນ້ຳ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນຫ້ອງ​ເລີຍ ໂດຍ​ຈະ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໝົດ​ມື້ ແລະ​ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ມີ​ການ​ຂ້ຽນ​ແລະ​ຕີ ຖ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ຫາກ​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຄຳ​ສັ່ງ.”

​ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ ການ​ເລີ້ມ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ​ການ​ຕິດ​ຄຸກ ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ນາຍ​ຈ້າງ ໃຊ້​ພວກ​ແຮງ​ງານ​ເດັກ​ນ້ອຍເຮັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າອີກ.

ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ທີ່​ພວມ​ຈະ​ເລີນງອກ​ງາມ​ຂອງ​ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ​ນັ້ນ ພວກ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ພວມ​ເຮັດ​ວຽກ ໃນ​ສອງວິ​ທີ​ດ້ວຍ​ກັນ ຄື​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ທຸ​ລະ​ກິດ ບໍ່​ໃຫ້​ຊື້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ພວ​ກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ. ວຽກ​ການນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງທີ່​ງ່າຍ​ເລີຍ ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ຫຼາຍໆ​ແຫ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກນອກ​ຈາກ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຖືກ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ພວກ​ລູກ​ຄ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຍ່າງ​ໜີ. ນາງວາ​ຮີດ ຮາ​ຊານ ກ່າວ​ວ່າ:

“ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ​ຫຼາຍ​ແທ້ໆ ທຸກໆ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ການ​ຫລຸດ​ລາ​ຄາ ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ຂາຍ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ໂດ​ລາ​ເຄິ່ງ ພວກ​ອື່ນໆ​ກໍ​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ນຶ່ງ​ໂດ​ລາ.”

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ມີນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຮ່ວມ. ນາງ​ສ​ຣູ​ຕີ ມິ​ສ​ຣາ ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໄດ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ເອ້​ທີ່​ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຊື້ ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະກັນ​ວ່າ ສິນ​ຄ້າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ເດັກ​ນ້ອຍ. ການ​ກະ​ທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ສິນ​ຄ້າ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ຂຶ້ນ ​ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ. ຍານາງ​ມິ​ສ​ຣາ​ ກ່າວວ່​າ:

“ພວກ​ຊົນ​ຊັ້ນ ​ທີ່​ມີ​ການ​ສຶກ​ສາ ແມ່ນ​ດີ​ຫຼາຍ. ຂ້ອຍ​ຂໍ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ຮຸ້ນ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້. ເວ​ລາ​ຂ້ອຍ​ເວົ້າ​ວ່າມັນ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ເດີ້ ເປັນຫຍັງ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ແພງແລະ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃຈ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມັກ​ຄວາມ​ຄິດນີ້​ຫຼາຍ. ພວກ​ນັກ​ສັງ​ຄົມ​ສົງ​ເຄາະ​ແລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ ຕ່າງ​ກໍ​ຮູ້​ເລື້ອງດີມັນ​ພວມ​ເກີ​ດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ​ເວ​ລານີ້.”

ນັ້ນ​ຄື​ເປົ້າ​ໝາຍ ຕ້ອງ​ຍ່າງ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊື້ສິນ​ຄ້າ​ລາ​ຄາ​ຖືກ ຢູ່ທີ່ຕະ​ຫຼາດ​ເມືອງ​ໄຈ​ປູ​ຣະ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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