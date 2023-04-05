ອິນເດຍປະຕິເສດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບໍ່ຮັບຮູ້ການຕັ້ງຊື່ໃໝ່ຂອງຈີນ ໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ອິນເດຍຖືວ່າ ເປັນລັດອາະຣຸນນະຈາລປຣະເດັສ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຕົນ ທີ່ຈີນອ້າງກຳມະສິດວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຈີນແລະອິນເດຍເຄີຍເຮັດສົງຄາມມາແລ້ວ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປັກຫຼັກໝາຍຢ່າງຄັກແນ່ ຍາວ ໓,໘໐໐ ກິໂລແມັດ ໃນປີ ໑໙໖໒ ແລະໄດ້ປະທະກັນໃນເຂດທີ່ເປັນພູຜາເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຸດໂຊມລົງ.
ການປະທະຄາລົມທີ່ຮ້າຍແຮງ ເທື່ອຫຼ້າສຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວ ເວລາກະຊວງພົນລະເຮືອນຂອງຈີນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ “ຕັ້ງມາດຕະຖານ” ໃຫ້ແກ່ຊື່ຂອງສະຖານທີ່ ໑໑ ແຫ່ງ ຮວມທັງພູ ໕ ໜ່ວຍ ໃນອັນທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າ ພາກໃຕ້ຂອງທິເບດ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງແຜນທີ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໑໑ ສະຖານທີ່ທີ່ຈີນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃໝ່ໃຫ້ ຢູ່ໃນເຂດ “ສາງນານ” ຫຼືພາກໃຕ້ຂອງທິເບດ ໃນພາສາຈີນ ຊຶ່ງມີລັດອະຣຸນນະຈາລປຣະເດັສ ຮວມຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ທິເບດ ແລະຊາຍແດນຈີນທີ່ຕິດກັບອິນເດຍ ແມ່ນໄດ້ໝາຍຢູ່ທາງເໜືອຂອງແມ່ນ້ຳພົມມະບຸດ.
ທ່ານອາຣິນແດມ ບັກຈີ (Arindam Bagchi) ໂຄສົກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ອະຣຸນນະຈາລປຣະເດັສ ເປັນ ເຄີຍເປັນ ແລະຍັງຈະເປັນຢູ່ສະເໝີ ພາກສ່ວນນຶ່ງ ແລະແບ່ງແຍກບໍ່ໄດ້ຂອງດິນແດນອິນເດຍ.