ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບຢ່າງໜ້ອຍ 10 ລຳ ໄປຍັງທະເລອາຣັບ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງທະເລແດງ ບ່ອນທີ່ພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນທຳການໂຈມຕີ ແລະການຟື້ນໂຕຄືນຂອງພວກໂຈນທະເລ ພວມເປັນບັນຫາທ້າທາຍ. ອັນຈະນາ ປາສຣິຈາ ມີລາຍງານ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຈາກການຊ່ວຍດັບໄຟ ຢູ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ທີ່ຕິດທຸງຂອງປະເທດໝູ່ເກາະມາໂຊ ທີ່ຖືກໂດຍລູກສອນໄຟ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຕະຫຼອດການກູ້ໄຟ ກຳປັ່ນທີ່ຖືກຈີ້ ໂດຍພວກໂຈນທະເລ ກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍໄດ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າຢູ່ໃນທະເລອາຣັບ.
ອິນເດຍ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນທະເລແດງ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີ ຕໍ່ພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ອີຣ່ານໜຸນຫຼັງ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟແລະໂດຣນໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ຊຶ່ງໄດ້ລົບກວນການຄ້າຂອງໂລກ.
ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບປະມານ 10 ລຳຮວມທັງກຳປັ່ນຕິດລູກສອນໄຟຄຣູສນຳວິຖີ ພ້ອມທັງເຮືອບິນສອດແນມ ໄປລາດຕະເວນໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງທະເລແດງ.
ທ່ານຮາສ ແພັນທ໌ ຮອງປະທານ ການສຶກສາ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ມູນນິທິການຄົ້ນຄວ້າ Observer ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃຫ້ການອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການສົ່ງກຳປັ່ນໄປປະຈຳການເພີ້ມຂຶ້ນໃນທະເລອາຣັບວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລະດັບຂອງການສົ່ງກຳປັ່ນໄປນີ້ ແມ່ນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະໃນທາງໃດທາງນຶ່ງ ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກອງທັບເຮືອຂອງອິນເດຍ ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແລະຂໍ້ບັງຄັບ ທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ບໍ່ມອງເຫັນແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມອງເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງທົ່ວໂລກນຳດ້ວຍ.”
ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ໄດ້ຊ່ວຍກຳປັ່ນທີ່ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະໂດຣນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລຳອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ. ແຕ່ທ່າມກາງການຟື້ນໂຕຄືນຂອງພວກໂຈນທະເລ ຈຸດເພັ່ງເລັງຫຼັກ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອລາດຕະເວນຕໍ່ຕ້ານໂຈນທະເລ. ໃນອາທິດແລ້ວ ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍກໍໄດ້ຊ່ວຍເຮືອ 2 ລຳ ຕິດທຸງຊາດອີຣ່ານ ທີ່ຖືກຈີ້ໂດຍພວກໂຈນທະເລ ແລະປ່ອຍພວກລູກເຮືອທີ່ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນ.
ໂດຍການສົ່ງກຳປັ່ນສຳຫຼວດອຸທົກກະສາດເຂົ້າຮ່ວມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ທ່ານຣາຈນາດ ຊິງ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງກອງທັບເຮືອໄດ້ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ທັງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ກອງທັບເຮືອຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນກອງທັບເຮືອທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍເພື່ອຮັບມືໃນຂັ້ນຕົ້ນໆ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍແລະເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ. ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.”
ໃນຂະນະທີ່ການຂັດແຍ້ງເລື້ອງຊາຍແດນກັບຈີນ ແລະປາກິສຖານໃນເຂດພູຫິມະໄລ ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍຕ້ອງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ກອງທັບບົກມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ໃນໄລຍະ ສອງສາມທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບເຮືອ ໂດຍໄດ້ທຳການຊື້ກຳປັ່ນລົບ ກຳປັ່ນດຳນ້ຳແລະເຮືອບິນທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ.
ທ່ານ ດີ ເຄ ຊາມາ (D.K. Sharma) ອະດີດໂຄສົກຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາແມ່ນນຶ່ງໃນກອງກຳລັງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ການຄ້າຂອງໂລກແມ່ນຂົນສົ່ງຜ່ານເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ ແລະພວກເຮົາກໍສະໜັບສະໜຸນອິດສະຫຼະພາບທາງທະເລ ອິດສະຫຼາບໃນການເດີນເຮືອ..ນັ້ນກໍຄືວ່າເປັນຫຍັງການສົ່ງກຳປັ່ນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນ ກໍເພື່ອກວດກາພື້ນທີ່ ກໍເພື່ອເຄລຍພື້ນທີ່.”
ການສະແດງແສນຍານຸພາບໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຊຶ່ງອິນເດຍເອີ້ນວ່າເປັນເດີ່ນຫຼັງບ້ານນັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ສັນຍາເຖິງຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງປະເທດ ທີ່ຈະຖືກນັບວ່າເປັນມະຫາອຳນາດພຸ່ງພົ້ນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ນັກວິເຄາະຮາສ ແພັນທ໌ ຈາກມູນນິທິການຄົ້ນຄວ້າ Observer ກ່າວວ່າ:
“ເບິ່ງຄືວ່າ ນັ້ນແມ່ນຄຳຕອບທີ່ອິນເດຍພວມສະໜອງໃຫ້ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບໂລກໄປສູ່ການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ລົບກວນຫຼືຈັດລະບຽບຂອງໂລກ ຜູ້ຈັດລະບຽບຂອງຂົງເຂດ ພວກເຮົາຕ້ອງການເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນັ້ນ ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ ຖ້າຫາກເກີດວິກິດການຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມແອ້ມບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານ ອິນເດຍຈຶ່ງໄດ້ເພີ້ມລະດັບ ແລະເຮັດການປະກອບສ່ວນຂອງຕົນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍຫວັງວ່າ ການສົ່ງກອງທັບເຮືອ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປນີ້ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ທີ່ແຜ່ລາມອອກໄປໄກກວ່າທະເລແດງ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ