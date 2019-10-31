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ອິນ​ເດຍ ສິ້​ນ​ສຸດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ ລັດ ສຳ​ລັບ​ລັດ ແຈມ​ມູ ແລະ ແຄັ​ສ​ເມຍ

ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ລາ​ຮໍ, ປະ​ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ. 27 ຕຸ​ລາ, 2019.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ນຶ່ງ​ລັດ ແຕ່ໄດ້​ດິນ​ແດນທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສອງ​ແຫ່ງ​ ອັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມຂອງລັດ​ຖະ​ບານເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ກໍ່​ກະ​ບົດ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ປີ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນາ​ເຣັນ​ດ​ຣາ ໂມ​ດີ ໄດ້ແບ່ງລັດ ແຈມ​ມູ ແລະ ແຄັ​ສ​ເມຍ​ ເທິງ​ພູຫິ​ມະ​ໄລ ​ອອກເປັນ​ສອງ​ດິນ​ແດນ ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ກົງ ​ຈາກ ນິວ​ ເດ​ລີ.

ດິນ​ແດນ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ເປັນ​ເຂດ ແຈມ​ມູ ແລະ ແຄັ​ສ​ເມຍ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ລວມ​ມີ​ ຮ່ອມ​ພູ ແຄັ​ສ​ເມຍ ທີ່​ມີ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ​ທີ່ຕໍ່​ຕ້ານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ແລະ ເຂດ ແຈມ​ມູ ທີ່​ມີ​ຊາວ ຮິນ​ດູ ອ​າ​ໄສ​ຢູ່ສ່ວນຫຼາຍ​. ສ່ວນ​ດິນ​ແດນ​ທີສອງ ​ຈະ​ລວມ​ມີ​ພາກ​ພື້ນ ລາ​ດັກ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເຂ​ດ​ພູ​ສູງ ​ທີ່​ມີ​ພວກ​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ພຸດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່.

ການ​ແຍກ​ກັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊາດ​ນິ​ຍົມ ສາ​ສະ​ໜາ ຮິນ​ດູ​ ຂອງ​ທ່ານ ໂມ​ດີ ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກອະ​ດີດ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈາ​ກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ເຄິ່ງ​ປົ​ກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ. ທ່ານ ໂມ​ດີ ໄດ້​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນັ້ນ​ວ່າ ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ພິ​ເສ​ດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ກີດ​ກັ້ນ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ພ​າກ​ພື້ນ, ຍ້ອນ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ກາ​ນ​ຮ້າຍ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ໃຊ້​ເປັນ​ອາ​ວຸດ​ໂດຍ​ຄູ່​ແຂ່ງ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ເພື່ອ “ຍຸ​ແຍ່​ຄົນ​ບາງ​ຄົນ.”

ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ມາ​ດົນ​ນານສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະ ຝຶກ​ແອບພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ໃຫ້​ກໍ່​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແຄັ​ສ​ເມຍ, ​ເຊິ່ງເປັນ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ.

ທ່ານ ໂມ​ດີ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້ອງຫຼາຍ​ຄັ້ງ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ ແລະ ເດັດ​ຂາດ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ​ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ອາດ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ແຕກ​ແຍກ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແຄັ​ສ​ເມຍ ແລະ ລວມ​ມັນ​ເຂົ້າ​ກັບສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ຢ້ານ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ ອິນ​ເດຍ ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ ອາດ​ເປັນຂະ​ນວນ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ກໍ່​ກະ​ບົດ​ຂອງ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເປີດ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຕໍ່​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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