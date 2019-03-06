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ອິນ​ເດຍ ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ ຕໍ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຂອງ​ແຜນ​ການ ສ​ຫລ ທີ່​ຈະຍຸ​ຕິ ​ຖາ​ນະ​ພິ​ເສດ ທາງ​ດ້ານການ​ຄ້າ​

ເຄື່ອງ​ຍົກ​ຫີບ​ສິນ​ຄ້າ ຢູ່ທ່າ​ເຮືອທາ​ຣ ດ​ຣາຍ ໃນ​ເມືອງ​ຊາ​ນັນ ລັດກຸຈະ​ຣາດ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຂອງ ອິນ​ເດຍ ວັນ​ທີ 13, 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອິນ​ເດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຈາກ​ແຜນຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຖາ
​ນະການ​ຄ້າ​ພິ​ເສດ​ກັບ​ນິວ​ເດ​ລີ ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ສິນ​ຄ້າຂາ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​
ຕະ​ພັນ​ຕ່າງໆ ທີີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 5 ພັນ 6 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ໂດຍກ່າວ​ວ່າ​ ອິນ​ເດຍ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ​ຕໍ່ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າຕົນ​ຈະ​ໃຫ້ “ການ​
ເຂົ້າ​ຫາ​ທີ່​ທ່ຽງ​ທຳ ແລະ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ” ຕໍ່​ຕະ​ຫຼາດຂອງ​ຕົນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ສະ​ຫະລັດ ທ່ານ
​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້​ຫ້ອງ​ການ ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ​ທາງ​ດ້ານ​ການຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ລຶບ​ຊື່​
ອິນ​ເດຍ​ອອກ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໃຫ້​ຖາ​ນະ​ພິ​ເສດ​ທາງ​ດ້ານ​ຄ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໃນ​ປີ 2017 ອິນ​ເດຍ ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ລະ​ບົບຖາ​ນະພິ​ເສດ

ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຫຼື GSP ທີ່​ເກັບພາ​ສີ​ຕ່ຳຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ມານ 120
ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ.

ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ຖາ​ນະ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ອິນ​ເດຍບໍ່​ເສຍ​ພາ​ສີໃນ
ການ​ສົ່ງ​ອອກສິນ​ຄ້າ​ມູ​ນ​ຄ່າ 5 ພັນ​ 6 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລ​ສານັ້ນ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຄ້າ​ອິນ
​ເດຍ ທ່ານ ອາ​ນຸບ ວາ​ດາ​ວານ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວ​ເດ​ລີ ວ່າກຳ​
ໄລ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ເພີິ້​ມຂຶ້ນເຖິງ 190 ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ທ່ານ​ຮ້ອງວ່າ “ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ ແລະ​
ປານ​ກາງ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ ອິນ​ເດຍ ບໍ່​ມີ​ແຜນທີ່​ຈະ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ສິນ
​ຄ້າຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ


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