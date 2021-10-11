ການເຈລະຈາລະຫວ່າງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອິນເດຍ ແລະຈີນ ເພື່ອຖອນກອງ ທະຫານອອກຈາກເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນທີ່ສຳຄັນຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະປະສົບຄວາມຫລົ້ມແຫລວໃນການຫລຸດຜ່ອນການປະເຊີນໜ້າກັນມາເປັນເວລາ 17 ເດືອນເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍໄດ້ນຳໄປສູ່ການປະທະກັນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງນັ້ນ, ອີງຕາມທັງສອງຝ່າຍກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ການປະເຊີນໜ້າກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໝາຍຄວາມວ່າປະເທດທັງສອງຈະຮັກສາກອງທະຫານຢູ່ໃນເຂດທາງໜ້າຂອງເມືອງລາດັກ (Ladakh) ໄວ້ເປັນລະດູໜາວ ທີສອງຕິດຕໍ່ກັນໃນອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍແຫ່ງນັ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິນເດຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຕົນໄດ້ໃຫ້ “ຄຳສະເໜີທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ” ແຕ່ຝ່າຍຈີນ “ບໍ່ສາມາດ ຕົກລົງກັນໄດ້” ແລະ “ບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີຄວາມຫວັງຕໍ່ອະນາຄົດ.” ສ່ວນຖະແຫຼງການຈາກໂຄສົກກອງທັບຈີນກ່າວວ່າ "ຝ່າຍອິນເດຍຍຶດໝັ້ນ ກັບການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະບໍ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ຊຶ່ງເພີ່ມຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາ."
ຜູ້ບັນຊາການຈາກກອງທັບທັງສອງປະເທດໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັນໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັນໄດ້ຢຸດສະງັກເປັນສອງເດືອນຢູ່ທີ່ເຂດໂມລໂດ (Moldo) ທີ່ເປັນຂອງຈີນໃນເຂດເມືອງລາດັກ (Ladakh).
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ, ທັງອິນເດຍແລະຈີນ ໄດ້ຖອນທະຫານ ອອກຈາກບາງບ່ອນທີ່ປະເຊີນໜ້າກັນຢູ່ທາງຝັ່ງກ້ຳເໜືອ ແລະໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ຳ ພັນກອງ ໂຊ (Pangong Tso), ໂກກຣາ (Gogra) ແລະຮ່ອມພູກາລວານ (Galwan), ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາກອງທັບທີ່ເຫລືອໄວ້ ໂດຍເປັນ ສ່ວນນຶ່ງຂອງການສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳໄວ້ຫຼາຍຊັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນອິນເດຍລາຍງານວ່າ, ໄດ້ມີການເອົາທະຫານໄປເພີ່ມຢູ່ທີ່ພູພຽງ ເດມຈອກ (Demchok) ແລະ ເດັບຊາງ. ການເຈລະຈາກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ມີຂຶ້ນທ້າມກາງຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ສະແດງອອກໂດຍຫົວໜ້າກອງທັບອິນເດຍ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າການຈັດສົ່ງກຳລັງທະຫານແລະອາວຸດອັນຫລວງຫລາຍ ໂດຍຝ່າຍຈີນ.
“ແມ່ນ, ມັນເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ວ່າມີການເພີ້ມທະຫານໃນຂະໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລະສືບຕໍ່ມີຢູ່ສະເໝີ, ແລະເມື່ອມີການເພີ້ມກຳລັງ ທະຫານຂຶ້ນຢູ່ແບບນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນຝ່າຍ ຈີນໃນຈໍານວນເທົ່າກັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນ ເອັມ ເອັມນາຣາວານ (M.M. Naravane) ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມາ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສະນັ້ນ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າ (ຈີນ) ມາເພື່ອຈະມາຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງການພັດທະນາທັງໝົດນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາມາຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອຈະຢູ່ຫັ້ນເລີຍ, ພວກເຮົາກໍຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອຢູ່ຫັ້ນເລີຍຄືກັນ.”
ຖະແຫຼງການຂອງຈີນຈາກພັນເອກອາວຸໂສ ລອງຊາວຮົວ (Long Shaohua) ຂອງກອງບັນຊາການການຕໍ່ສູ້ພາກຕາເວັນຕົກ ຫລື Western Theater ກ່າວວ່າ "ການຕັດສິນໃຈທີ່ແນ່ວແນ່ຂອງຈີນໃນການປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງຕົນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຫວັ່ນໄຫວ, ແລະຈີນຫວັງວ່າອິນເດຍຈະບໍ່ເບິ່ງສະຖານະການຢ່າງຜິດພາດ."
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