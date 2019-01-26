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ການ​ເຮັດ​​​ວຽກ ຢູ່​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ​​​ຊ່ວຍປ່ຽນ​ຊີ​ວິດ ຂອງຄົນ​ຢູ່​ໃນເມືອງ​ ​ທີ່​ທຸກ​ຈົນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຂອງກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄດ້

ກຳ​ມະ​ກອນ​ຊາວ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄປ​ເຖິງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ໂຊ​ລ ຂອງ​ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ (ພາບ​ໂດຍ ພໍ​ຈ ເຣຍ​ຊີ/ວີ​ໂອ​ເອ ພາ​ສາ​ຂະ​ເໝນ)

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ໃນ​ປີ 2015, ທ້າວ ວິນ ດີ​ນາ (Vin Dyna) ຊຶ່ງຕອນ​ນັ້ນອາ​ຍຸໄດ້ 21 ປີພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ນຳການ​ຮຽນທີ່​ໜັກຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ບວກ​ກັບການ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ເກົາ​ຫລີ ແບບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຢູ່ນອກ​ໂຮງ​ຮຽນ.

ລາວ​ໄປ​ຖາມ​ແມ່​ຂອງ​ລາວ, ນາງ ຫອມ ແສງ (Horm Seang) ເພື່ອ​ຂໍ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ​ແມ່ລາວຈື່​ໄດ້​ວ່າ ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຄິດ​ດົນ ກໍ​ໃຫ້​ຄຳຕອບແກ່​ລາວ​ໂລດ.

"ລາວ​ຖາມ​ຂ້ອຍ​ວ່າ ຄວນ​ຈະ​ຢຸດ​ຮຽນຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຂະ​ເໝນ​ບໍ ຫລື ຊິ​ຢຸດ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ເກົາ​ຫລີ ຂ້ອຍບອກ​ລາວ​ວ່າ ໃຫ້​ເລືອກ​ເອົາ​ການ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ເກົາ​ຫລີ ແລະ​ແລ້ວລາວ​ກໍ​ເສັງ​ຜ່ານ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງນາງ​ຫອມ, ອາ​ຍຸ 54 ປີ ຊຶ່ງ​ນາງ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ ນາງ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນາງ​ເລີ້ມ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ເກົາ​ຫລີ ສອງ ສາມ​ປີ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ.

ກຳ​ມະ​ກອນ​ຊາວ​ກຳ​ປູ​ເຈຍລໍ​ຖ້າ​ຢູ່​ເດີ່ນ​ບິນສາ​ກົນ ພະ​ນົມ​ເປັນ ເພື່ອຈະ​ບິນໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ໂຊ​ລ ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້
ກຳ​ມະ​ກອນ​ຊາວ​ກຳ​ປູ​ເຈຍລໍ​ຖ້າ​ຢູ່​ເດີ່ນ​ບິນສາ​ກົນ ພະ​ນົມ​ເປັນ ເພື່ອຈະ​ບິນໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ໂຊ​ລ ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້

"ຂ້ອຍ​ເຫັນ​ຫລາຍ​ຄົນ [ຢູ່​ໃນ​ຄຸ້ມ​ບ້ານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ] ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້. ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຈົນ, ສະ​ນັ້ນ ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ບອກ​ໃຫ້​ລາວ​ໄປ​ເຮັດວຽກ​ຢູ່​ພຸ້ນ" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຜູ້ເປັນ​ແມ່​ທີ່​ມີ​ລູກ 5 ຄົນ​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ຂະ​ເໝນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ໃນ​ເຂດເປ​ຣັກ ອາ​ຈິ (Prek Achi) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ທຸກ​ຈົນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ​ຢູ່​ແຂວງກຳ​ປົງ​ຈາມ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ.

ທ້າວ ວິນ ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໂດຍ​ຮຽນ​ບໍ່​ຈົບ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕອນ​ປາຍ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລາວ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້ 11 ປີ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ອາ​ໄຫລ່​ລົດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້. ແລະ​ໄດ້​ເກືອບ 3 ປີ​ແລ້ວ ລາວໄດ້​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ນ້ອຍໆກຸ່ມ​ນຶ່ງທີ່​ໜີ​ຈາກ​ບ້າ​ນ​ໄປເພື່ອ​ຫາ​ເງິນ​ມາ​ຄ້ຳ​ຈຸນ​ຄອບ​ຄົວ.

ຊາວ​ນາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ກ່ຽວ​ໄວ້​ໃນ​ມື ເພື່ອ​ກຽມ​ລົງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ທົ່ງ​ນາ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນເມືອງ​ ກິມ​ເຈດ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງໂຊ​ລ ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ກັນ​ຍາ, 2009. ເມື​່ອກຳ​ມະ​ກອນກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະ​ສິ​ກຳຢູ່​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ປະ​ມານ 1,200-1,300 ໂດ​ລາ​ ຕໍ່​ເດືອນ
ຊາວ​ນາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ກ່ຽວ​ໄວ້​ໃນ​ມື ເພື່ອ​ກຽມ​ລົງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ທົ່ງ​ນາ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນເມືອງ​ ກິມ​ເຈດ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງໂຊ​ລ ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ກັນ​ຍາ, 2009. ເມື​່ອກຳ​ມະ​ກອນກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະ​ສິ​ກຳຢູ່​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ປະ​ມານ 1,200-1,300 ໂດ​ລາ​ ຕໍ່​ເດືອນ

ລາວ​ສົ່ງ​ເງິນ​ກັບ​ບ້ານ​ເດືອນ​ລະ​ເກືອບ​ຮອດ 1 ພັນ​ໂດ​ລາ, ນາງ​ຫອມ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ພູມ​ໃຈ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເ​ງິນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ ສຳ​ລັບ​ຄອບ​ຄົວ​ນຶ່ງ ທີ່ກາງ​ຕໍ່​ອາ​ໄສການ​ເຮັດ​ໄຮ່ ເຮັດ​ນາ​ຢູ່​ໃນດິນ​ທີ່ກວ້າງ 3 ເອັກ​ເກີ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ພຽງ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ດຽວແຫ່ງນັ້ນ.

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