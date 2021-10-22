ໃນການຢ້ຽມຢາມໂຄລອມເບຍ, ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຢຸດເຊົາການທໍາລາຍປ່າອະເມຊອນ

ຫລັງຈາກການເຈລະຈາລະດັບສູງ ໝົດມື້ ທີ່ປະເທດໂຄລອມເບຍ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ປະກາດໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ເຖິງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພາຄີລະດັບພູມິພາກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ໃນປ່າດົງດິບອະເມຊອນ.
“ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດທາງການເງິນເພື່ອຊ່ວຍຈັດການ ພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງແລະດິນແດນຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເພີ້ມການກະເສດທີ່ປ່ອຍທາດຄາບອນຕ່ຳ ໃຫ້ແກ່ກະສິກອນທົ່ວເຂດອະເມຊອນ,” ທ່ານກ່າວໃນນະຄອນຫລວງໂບໂກຕ້າ, ຫລັງຈາກເລາະຊົມເບິ່ງສວນພຶກສາສາດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
“ການຮ່ວມມືລະດັບພູມິພາກໃໝ່ນີ້ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ອຍທາດຄາບອນໄດອັອກຊາຍ (Carbon Dioxide) ໄດ້ເຖິງ 19 ລ້ານໂຕນ ຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໃນຂະນະທີ່ສາມາດເກັບເອົາທາດຄາບອນອື່ນໆໄດ້ອີກ 52,000 ໂຕນ, ແລະພວກເຮົາກໍຄາດວ່າ ມັນຈະຊ່ວຍຮັກສາປ່າໄດ້ຫລາຍກວ່າ 45,000 ເຮັກຕາ,” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເກັນ.
ປ່າອະເມຊອນກວມເອົາພື້ນທີ່ທັງໝົດ 8 ປະເທດໃນອາເມຣິກາໃຕ້ ໃນນັ້ນລວມມີ ບຣາຊີລ, ໂຄລອມເບຍ, ເອກົວດໍ ແລະເປຣູ. ປ່າອະເມຊອນແລະປ່າດົງດິບ ອື່ນໆມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍເນື່ອງຈາກວ່າປ່າເຫລົ່ານີ້ໄດ້ດູດຊືມເອົາທາດຄາບອນ ແລະຜະລິດອອກຊີເຈນປະມານ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງອອກຊີເຈັນທັງໝົດໃນໂລກ. ປະມານ 1 ສ່ວນສາມຂອງປະເທດໂຄລອມເບຍແມ່ນກວມໂດຍປ່າອະເມຊອນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຄລອມເບຍ ທ່ານອີວານ ດູເກີ (Ivan Duque) ມີເປົ້າໝາຍຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ລວມເຖິງຫລຸດການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າລົງມາເປັນສູນໃນປີ 2030. ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ເຫັນໃນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານດູເກີ ໄດ້ຮັບລາງວັນການອະນຸລັກ ລະດັບສາກົນໃນປີນີ້ ຈາກມູນລະນິທິການອະນຸລັກສາກົນ ຫລື International Conservation Caucus Foundation.
ການປະກາດຂອງທ່ານບລິງເກັນ ມີຂຶ້ນກ່ອນການປະຊຸມການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຫລືທີ່ຮ້ອງວ່າ COP26 ບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດ, ຊຶ່ງຈະເປີດຂຶ້ນໃນເມືອງກລາສໂກວ (Glasgow), ໃນສະກັອດແລນ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ນໍາທົ່ວໂລກປະມານ 100 ຄົນ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະການຕໍ່ສູ້ກັບມັນ.
ໃນເມືອງກລາສໂກວ, “ທົ່ວທັງໂລກຫວັງວ່າຈະມີການແຈ້ງການຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເກັນ.
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